Falken in Haltern von einer Kirchturmspitze gerettet

In Haltern am See hat sich ein Falke in einer Metallkonstruktion einer Kirchturmspitze verfangen. Da musste die Höhenrettung anrücken.

Haltern am See. Aufgeregte Rufe eines Falken - aus 55 Metern Höhe: Doch die Leitern der Feuerwehr Haltern sind nicht lang genug, die Höhenretter müssen ran.

Höhenretter der Feuerwehr haben am Sonntagmittag in Haltern am See einen Falken von einer Kirchturmspitze gerettet. Nach Angaben eines Sprechers der Feuerwehr hatte sich der Vogel in 55 Metern Höhe in einer Metallkonstruktion unterhalb des Kreuzes verfangen.

Passanten wurden durch die aufgeregten Rufe des Falken aufmerksam und alarmierten die Feuerwehr. Da die Leitern nicht lang genug waren und die Feuerwehrleute auch vom Innern des Turmes nicht an das Tier herankamen, riefen sie die Höhenretter des Kreises Recklinghausen zur Hilfe. Denen gelang es, den Falken zu befreien. Der war unverletzt und flog eilends davon.

(dpa)

