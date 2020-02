Mit dieser Box wird Stickstoffdioxid an Straßen gemessen. Am OVG Münster haben derweil Schlichtungsgespräche zu drohenden Fahrverboten begonnen. Foto:

Fahrverbote Fahrverbote in Oberhausen: Ergebnis wohl am 28. Februar

Münster. Am OVG Münster ist die erste Schlichtung zu Fahrverboten in Oberhausen beendet. Infos zu einer möglichen Einigung gibt es wohl am 28. Februar.

In Münster hat am Mittwoch eine Reihe von Schlichtungsgesprächen zu drohenden Dieselfahrverboten in sechs Städten begonnen. Die erste Schlichtung zu Oberhausen wurde am Morgen nach rund 90 Minuten beendet, wie eine Sprecherin des Oberverwaltungsgerichts (OVG) sagte.

Die Teilnehmer vereinbarten zum Ergebnis Stillschweigen. Das OVG soll über eine mögliche Einigung am 28. Februar informieren. Das Land Nordrhein-Westfalen und die Deutsche Umwelthilfe (DUH) wollten sich bis zum Abend über Maßnahmen zur Verbesserung der Luftqualität auch in Gelsenkirchen, Düren, Paderborn, Bochum und Bielefeld verständigen. OVG-Richter vermitteln.

Fahrverbote für ältere Dieselfahrzeuge drohen, wenn an den Messstellen der Jahresmittelwert für Stickstoffdioxid (NO2) von 40 Mikrogramm pro Kubikmeter überschritten wird. Die Bezirksregierungen stellen Luftreinhaltepläne auf, um dieses Ziel zu erreichen. Der DUH gehen die angeordneten Maßnahmen oft nicht weit genug. (dpa)

