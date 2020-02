Fahrradmesse startet am Donnerstag

Anlässlich des Aschermittwochs am ersten Tag der Reise + Camping bekommen Besucher an allen Eingängen bis 12 Uhr Rollmöpse als Katerfrühstück gereicht. Besonderes Plus: Das Ticket vom ersten Messetag berechtigt zu einem weiteren Messebesuch an einem frei wählbaren Tag.

Für die Reise + Camping kostet eine Tageskarte für Erwachsene am Mittwoch, dem 26. Februar, 8,50 Euro. Jugendliche ab 14 Jahren, Schüler, Studenten, Azubis, Rentner und Menschen mit Behinderung zahlen den ermäßigten Preis von 6,50 Euro. Kinder von sechs bis 13 Jahren kommen für 5,50 Euro in die Messe. Unter sechs Jahren ist der Eintritt kostenfrei.

Ab Donnerstag, dem 27. Februar, gilt der Eintritt auch für die Fahrrad Essen. Dann zahlen Erwachsene 11 Euro, ermäßigt 8,50 Euro und Kinder 5,50 Euro. Ein Zwei-Tages-Ticket kostet 17 Euro, das Eltern-Kind-Ticket bekommen Familien für 23 Euro.

Weitere Infos unter https://www.reise-camping.de/