Nach der Hausexplosion in Hemer suchen Rettungskräfte die ganze Nacht nach Verschütteten.

Unglück Explosion in Hemer: Frau (57) in zerstörtem Haus gestorben

Hemer. Bei der Explosion, die ein Wohnhaus in Hemer zerstörte, ist eine 57-Jährige ums Leben gekommen. Die Bergungsarbeiten wurden inzwischen beendet.

Die Gas-Explosion, die ein Mehrfamilienhaus in Hemer-Westig am Freitagabend zum Einsturz brachte, hat mindestens ein Todesopfer gefordert. Am Samstagmorgen kurz vor 9 Uhr entdeckten die Rettungskräfte eine tote Frau in den Trümmern. Das bestätigte die Polizei. Es handelt sich um eine 57 Jahre alte Bewohnerin des zerstörten Gebäudes.

Fünf Menschen wurden durch den Einsturz des Hauses zum Teil schwerst verletzt, darunter die beiden Verschütteten, die in der Nacht lebend gerettet worden waren. Die 32 Jahre alte Frau und der 36 Jahre alte Mann, beide ebenfalls Bewohner des eingestürzten Mehrfamilienhauses, wurden mit lebensgefährlichen Verletzungen ins Krankenhaus gebracht.

Die Feuerwehr geht nicht davon aus, dass noch weitere Opfer unter den Trümmern liegen. Nachdem die eingesetzten Rettungshunde angeschlagen hatten, war zunächst mit einem weiteren Verschütteten gerechnet worden. Inzwischen finden die Hunde aber keine Spur mehr, so dass die Bergungsarbeiten am Vormittag eingestellt wurden.

Bis zu 300 Kräfte von Feuerwehr, THW, DRK und Polizei waren in der Nacht im Einsatz, um die Eingeschlossenen zu retten.

Gas mit Wasser niedergeschlagen

Die Explosion ereignete sich gegen 18.57 Uhr und war in weiten Teilen Hemers zu hören. „Es steht nicht ein Stein mehr auf dem anderen“, beschrieb Andreas Schulte, Pressesprecher der Feuerwehr Hemer, die Lage vor Ort. Als die Einsatzkräfte an der Fichtestraße 16a eintrafen, befand sich eine Person auf den Trümmern. Sie wurde mit schwersten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Auch Flammen seien zu sehen gewesen, so der Feuerwehrsprecher. Ausströmendes Gas wurde mit Wasser niedergeschlagen. Die Nachbarschaft wurde weiträumig evakuiert.

Zu drei weiteren Personen, die unter dem Schutt eingeklemmt waren, stand die Feuerwehr schon kurz nach der Explosion in Kontakt. „Wir sprechen mit ihnen und versuchen, sie aus den Trümmern zu retten“, sagte Schulte am Abend.

Wohnhaus in Hemer durch Explosion zerstört Wohnhaus in Hemer durch Explosion zerstört Bei einer Explosion in Hemer ist ein Mehrparteienhaus vollständig eingestürzt. Foto: Bjoern Braun / dpa

Kurz nach Mitternacht hieß es dann, dass eine schwer verletzte Frau aus den Trümmern befreit werden konnte. Tatsächlich konnten die Einsatzkräfte bis zu diesem Zeitpunkt aber nur etwa 1,50 Meter in das Trümmerfeld hinein und bis zu der Frau vorrücken, um ihr erste medizinische Notfallhilfe zu leisten, ihr also beispielsweise eine Infusion und Schmerzmittel zu geben.

Die Rettung aus den Trümmern gestaltete sich überaus schwierig: „Wir versuchen, alles zu stützen und zu sichern und in mühevoller Kleinarbeit mit kleinen und großen Holz- und Kunststoffklötzen zu unterbauen, damit wir sie dann unter Medikamentengabe rausziehen können“, berichtete Andreas Schulte um kurz nach 2 Uhr am frühen Samstagmorgen. „Das ist weitaus schwieriger als bei einem Verkehrsunfall.“

Einsatzkräfte sind selber in „höchster Lebensgefahr“

Der Feuerwehrsprecher nannte auch noch einen weiteren Grund, warum die Einsatzkräfte äußerst behutsam bei dem instabilen Trümmerfeld sein müssen: „Im näheren Umfeld, in ungefähr fünf, sechs Metern, befindet sich die zweite Person, die noch lebt und auch eingeklemmt ist. Da müssen wir auch drauf achten, dass wir die Person nicht noch verletzen.“ Bei der verschütteten Person handele es sich einem Mann.

Mit einem Bagger wurde vorsichtig Bauschutt weggeräumt, während ein Kran Betonteile sicherte. Ein weiterer Kran transportierte Trümmerteile ab. „Es gestaltet sich alles sehr schwierig, die ganzen Trümmerteile können nur vorsichtig angehoben werden. Bewegt man ein Teil, rutscht ein anderes nach.“ Das sei in etwa wie beim Mikado. Auch die Einsatzkräfte, die sich auf den Trümmern und teilweise in Löchern aufhalten, befänden sich deswegen teilweise in „höchster Lebensgefahr“.

Suchhunde entdeckten weiteren Verschütteten

Gegen 3 Uhr konnte dann erst der verschüttete Mann, zu dem man zwischenzeitlich auch hatte vordringen und ihn mit einer Infusion und Medikamenten versorgen können, aus den Trümmern gezogen werden. Im Rettungswagen wurde seine lebensgefährlichen Verletzungen erstversorgt, bevor er ins Krankenhaus gebracht wurde, während parallel die Rettung der Frau weiter lief, die in seiner Nähe verschüttet war.

Um 3.45 Uhr konnte dann auch diese mit lebensgefährlichen Verletzungen gerettet werden und wurde ebenso im Rettungswagen versorgt, bevor sie ins Krankenhaus transportiert wurde. Anschließend gingen zunächst die Rettungshunde ein weiteres Mal über das Trümmerfeld, um nach weiteren Personen zu suchen. „Sie geben uns dann auch dadurch Hinweise, von welcher Seite aus wir arbeiten und vorgehen können“, erklärte Feuerwehrsprecher Andreas Schulte.

Zu der später tot geborgenen Frau hätte es zwischendurch Kontakt gegeben, dieser sei im Laufe der Nacht jedoch abgebrochen.

Kran konnte zunächst nicht eingesetzt werden

Gegen 22.30 Uhr hatte ein Bagger des THW begonnen, schwere Trümmerteile von dem Schuttberg zu heben, damit die Rettungskräfte Zugang zu den Verletzten erhalten. Ursprünglich war ein Kran angefordert worden, der wegen der schmalen Zuwegung aber nicht eingesetzt werden konnte. Erst später kamen zwei weitere Kräne zum Einsatz.

Hemer: Explosion zerstört Wohnhaus - Video Hemer- Explosion zerstört Wohnhaus - Video

Ein Rettungshubschrauber des ADAC ist auf der Fichtestraße gelandet, damit mögliche Verletzte schnell ins Krankenhaus gebracht werden können. Insgesamt sind acht Personen in dem Haus gemeldet. Drei weitere Verletzte, von denen einer im Gebäude gewesen sein soll, kamen ins Krankenhaus.

Die Rettungsmaßnahmen gestalten sich nach Angaben des Feuerwehrsprechers als schwierig. Es wurde schweres Gerät angefordert, um die Trümmer aus dem Weg räumen und die Verletzten befreien zu können. Das Technische Hilfswerk (THW) ist vor Ort und bereitet sich darauf vor, dass der Einsatz die ganze Nacht über andauern wird. Auch eine Einsatzhundertschaft der Polizei ist bereits vor Ort. Die Berufsfeuerwehr Iserlohn hat eine Rettungshundestaffel zu dem Unglücksort geschickt. Zudem kontrolliert ein Statiker die benachbarten Gebäude. „Auch diese müssen dann eventuell noch evakuiert werden“, sagt Andreas Schulte. Für Anwohner wurde ein Betreuungsbus der MVG angefordert.

Beatmungs-WG vom Stromnetz getrennt

Besonders dramatisch: Wenige Meter von dem zerstörten Haus entfernt befindet sich eine Pflege-Einrichtung, in der acht Patienten leben, die auf künstliche Beatmung angewiesen sind. Das Gebäude wurde durch die Explosion vom Stromnetz getrennt. Daraufhin liefen die Beatmungsgeräte über eingebaute Akkus. Rechtzeitig vor Ende der Akku-Laufzeit konnte die Stromversorgung durch Tiefbauarbeiten aber doch noch wieder hergestellt werden. Andernfalls hätten die Patienten in Krankenhäuser transportiert werden müssen.

Zur Ursache der Explosion gab es am Abend noch keine Erkenntnisse. „Die Ermittlungen stehen noch ganz am Anfang“, erklärte Lorenz Schlotmann, Sprecher der Polizei im Märkischen Kreis. Vor den Trümmern ist deutlich ein Gastank zu sehen, der zur Hausseite hin aufgerissen ist.

Die Hauptstraße war zwischen der Amtskreuzung und der Zeppelinstraße die ganze Nacht über voll gesperrt. Am Morgen gegen 7 Uhr wurde die Sperrung aufgehoben.

