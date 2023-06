Die Feuerwehr löste einen Großeinsatz aus, weil nach dem Alarm unklar war, wie viele Personen womöglich in der Gartenlaube gewesen waren.

Feuerwehr-Einsatz Explosion von Gartenlaube: Mann in Ratingen schwer verletzt

Ratingen. Laut ersten Erkenntnissen soll ein 64-Jähriger am frühen Sonntagmorgen an einer Gasflasche hantiert haben. Feuerwehr hatte eine kurze Anfahrt.

Ein 64-jähriger Mann ist am frühen Sonntagmorgen beim Einsturz eines Gartenhauses in Ratingen schwer verletzt worden. Gegen 4.50 Uhr kam es zu einer Explosion. Die Feuerwehr löste einen Groß-Alarm aus.

„Nach dem ersten Notruf war nicht klar, wie viele Verletzte es gibt“, teilte die Feuerwehr Ratingen am Sonntag mit. Mehrere Löschzüge seien deshalb zu der Kleingartenanlage gegenüber des Esprit Outlet-Center in Ratingen geschickt worden.

Gartenlaube explodiert: Hauptfeuerwache ist nur wenige Hundert Meter entfernt

Die Feuerwehr war schnell an der Unglücksstelle, denn die liegt nur gut 300 Meter Luftlinie von der Ratinger Hauptfeuerwache entfernt. Laut Feuerwehr stellte sich heraus, dass letztlich nur eine Person in der Laube war. Sie wurde vor Ort notärztlich versorgt und dann in eine Klinik gebracht.

Zur Ursache der Explosion ermittelt die Kriminalpolizei, hieß es auf Anfrage bei der Polizei. Ersten Erkenntnissen nach habe der 64-Jährige wohl „unsachgemäß an einer Gasflasche hantiert“, sagte ein Polizeisprecher.

Trümmerteile beschädigten auch zwei benachbarte Gartenlauben, berichtete die Feuerwehr, unter anderem sei ein Fenster zu Bruch gegangen, teilte die Polizei mit. Die Laube sei nicht die Wohnadresse des 64-Jährigen, hieß es auf Nachfrage bei der Polizei. Inwieweit der Mann in der Laube übernachtet hatte, konnte die Polizei nicht sagen. Die Polizei betonte, es handele sich um eine Gartenlaube, nicht um ein Wohnhaus.

(dae)

