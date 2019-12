Oer-Erkenschwick. In Oer-Erkenschwick hat es am Dienstag eine Explosion in einem Wohnhaus gegeben. Nach ersten Erkenntnissen könnte Gas die Ursache gewesen sein.

Explosion in Oer-Erkenschwick: Einsatzkräfte betreten Haus

Nach der Explosion in einem Wohnhaus im Ruhrgebiet dauern die Ermittlungen an. Einsatzkräfte betraten das einsturzgefährdete, aber gesicherte Gebäude in Oer-Erkenschwick in der Nacht zum Mittwoch, wie ein Polizeisprecher sagte.

Eine Hundestaffel habe keine Menschen finden können, sagte ein Sprecher der Feuerwehr. Man gehe deshalb weiter davon aus, dass drei zunächst vermisste Bewohner zum Zeitpunkt der Detonation nicht zuhause waren. Sie leben in der Wohnung, in der sich die Explosion am Dienstagnachmittag ereignete.

Gas könnte die Ursache der Explosion sein

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei könnte Gas die Ursache der Explosion gewesen sein. Der Netzbetreiber schließt eine technische Störung in seinem System nach Angaben der Feuerwehr aus.

Fünf Bewohner aus dem ersten und zweiten Geschoss des Hauses wurden von der Feuerwehr in Sicherheit gebracht oder konnten das Gebäude selbst verlassen. Unter ihnen waren vier Leichtverletzte, davon zwei Kinder, wie der Feuerwehrsprecher sagte. Drei umliegende Häuser wurden geräumt. In eines davon sollten die Bewohner am Mittwoch zurückkehren. In Bezug auf die anderen beiden Gebäude muss das Bauamt entscheiden.

