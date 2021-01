Essener Klinikchef: Virus-Mutation Grund für hohe Zahlen?

Essen. Im Videocast: Eventuell steckt die Virus-Variante aus England hinter den vielen Neu-Infektionen in Deutschland. Lieferengpass bei Särgen droht.

„Wir wissen nicht, wie hoch die Dunkelziffer ist“: Der Chef der Essener Uniklinik, Professor Jochen Werner, fordert, die Ausbreitung der von England ausgehenden Mutation des Coronavirus in Deutschland schnell wissenschaftlich zu untersuchen. „Wir können mit den aktuellen Nachweisverfahren gar nicht wissen, ob und wo es sich bei uns schon verbreitet hat“, sagt Werner in der neuen Folge unseres Videocasts „19 – die DUB Chefvisite“.

Eine schnelle Ausbreitung der B 1.1.7 genannten Variante könne aber „ein Grund für die aktuell hohen Infektionszahlen sein“, warnt der Mediziner.

Das große Sterben: Zahl der Todesfälle auf neuem Rekordwert

Im Uniklinikum Essen werden zurzeit 130 Patienten wegen Covid-19 behandelt, 46 davon auf der Intensivstation – 9 sind so schwer erkrankt, dass sie laut Werner ein maschinelles Lungenersatzverfahren benötigen. Seit gestern sind in seinem Haus weitere drei Patienten im Zusammenhang mit dem Sars-CoV-2-Virus verstorben. Bundesweit registrierte das RKI 1019 Sterbefälle – „die zweithöchste Zahl bis jetzt“, so der Klinikchef. Zudem wurden 21.237 Neuinfektionen registriert. Dieser Wert könne aber wegen der Verzerrung durch die Feiertage „erst nächste Woche besser beurteilt werden“, sagt Werner.

Dennoch spricht Werner von einer „sehr hohen Zahl“ und fordert wegen der dünnen Personaldecke, auch Medizinstudenten möglichst rasch zu impfen – sonst drohten Nachwuchsprobleme: „Medizin ist kein Fernstudium“, so der Professor, „da muss man mal jemanden anfassen.“

Marvin Droste, der an der Uni Duisburg-Essen Medizin studiert, sorgt sich in der Sendung um den praktischen Teil seiner Ausbildung: Diese sei „eigentlich ganz dicht am Menschen – jetzt sitze ich vor dem Computer“. Von einer „absoluten Ausnahmesituation“ bei Bestattern berichtet Jonas Miebach von der Funeria Trauerhilfe. Seine Befürchtung angesichts der vielen Todesfälle: „Geht das so weiter, kann es Lieferengpässen bei Särgen geben.“

Folge XXXVIII/ Doc Caro berichtet über Morddrohungen von Corona-Leugnern

Morddrohungen von Corona-Leugnern erhält die Leiterin der Notaufnahme der Uniklinik Essen, Dr. Carola Holzner, auf ihrer Facebook-Seite, wo sie als „Doc Caro“ über ihre Pandemie-Erfahrungen bloggt. „Beschimpfungen und einen Shitstorm in diesem Ausmaß habe ich nicht erwartet“, sagt Holzner bei In der neuen Folge unseres Videocasts „19 – die DUB Chefvisite“. Viele ließen sich von der Anonymität des Internets zu Beleidigungen verleiten, berichtet die Medizinerin. Sie spüre aber auch einen „unheimlich hohen Informationsbedarf“ und erfahre viel Zuspruch.

Holzner zeigt sich „irritiert“, dass sie als „Covid-Versorgerin an der Front“ zunächst keinen Termin für ihre Impfung erhalten habe. Dabei sei medizinisches Personal in der Impfkampagne genauso hoch priorisiert wie die Bewohner von Alten- und Pflegeheimen.

Es mangelt bei der Organisation der Impfungen an zentraler Koordination

Der Offene Brief, den sie deswegen an NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) geschrieben hat, will sie als „Appell und Hilferuf“ verstanden wissen. Aus ihrer Sicht mangelt es angesichts der Rolle der Bundesländer bei der Umsetzung der Impfungen an zentraler Koordination: „Einer muss die Großschadenslage managen“, fordert Holzner in der Sendung. Eine schnelle Impfung wäre für sie auch ein Zeichen der Wertschätzung: „Wir sind mehr wert als Geklatsche, Schokolade und Streichwurst“, sagt Holzner mit Blick auf symbolische Geschenke, die medizinisches Personal statt eines finanziellen Bonus zum Teil erhalten habe.

In der Essener Notaufnahme sieht Holzner „trotz Lockdowns keine Entlastung“. Klinikchef Professor Jochen Werner betont, dass die aktuellen RKI-Daten durch die Feiertage verzerrt seien. So habe es „zwei Tage etwas weniger Todesfälle“ gegeben – nun aber meldet das RKI bundesweit weitere 944 Verstorbene im Zusammenhang mit dem Sars-CoV-2-Virus sowie 11.897 Neuinfektionen.

Folge XXXVII/ Essener Klinikchef: Lage in Intensiv-Station spitzt sich zu

Alles andere als ein harter Lockdown greift nicht“: Der Chef der Essener Uniklinik, Professor Jochen Werner, fordert verschärfte Kontaktbegrenzungen bis hin zu Ausgangsbeschränkungen. In der neuen Folge unseres Videocasts „19 – die DUB Chefvisite“ zeigt sich der Mediziner entsetzt über Bilder aus Wintersportorten wie Winterberg im Sauerland, die am Wochenende wegen der vielen Tagestouristen teilweise gesperrt werden mussten: „Da fragt man sich: Was passiert da eigentlich?“

Uniklinik kommt an ihre Versorgungsgrenzen

Die Szenarien wollen tatsächlich nicht zueinander passen: Dort die Menschen, die nach Vergnügen im Schnee suchen - während in den Kliniken das Drama seinen Lauf nimmt: Die Kapazitäten im Essener Uniklinikum als zentraler Corona-Versorgungseinheit gelangen „langsam an ihre Grenzen“: „Die Lage ist ernst und spitzt sich zu“, fasst der Krankenhauschef zusammen. Aktuell werden in den vier Intensivstationen des Klinikverbundes 47 Patienten wegen Covid-19 versorgt, insgesamt sind im Uniklinikum 121 mit dem Sars-CoV-2-Virus Infizierte in Behandlung. Seit dem 24. Dezember ist allein dort im Zusammenhang mit Corona die „enorm hohe Anzahl“ von 26 Patienten verstorben, berichtet Werner.

Hoffnung auf die "zweite Halbzeit"

Trotz der Pandemie-Lage blickt der Gast der Videorunde, Sportfotograf Alexander Hassenstein, optimistisch ins neue Jahr. In seinem Beruf habe er gelernt: „Es gibt eine zweite Halbzeit, eine zweite Chance“, sagt er in der Sendung. Auch ihn bedrückt die „Symbolkraft“, wenn er etwa die leeren Ränge der Münchner Allianz-Arena fotografiert.

Folge XXXVI / Essener Klinikchef fordert „Reise-Lockdown zu Ostern!“

„Ich hoffe, die Politik hat aus dem Sommer und dem Winter gelernt“: Der Chef der Essener Uniklinik, Professor Jochen Werner, fordert einen „Reise-Lockdown zu Ostern“. In der neuen Folge unseres Videocasts „19 – die DUB Chefvisite“ mahnt Werner, „wirklich Maßnahmen zu ergreifen und zu sagen: Osterferien sind keine Reisezeit.“ Der Mediziner erwartet, dass wegen des wärmeren Wetters zu Frühlingsanfang die Infektionszahlen sinken – fürchtet aber, dass die Menschen dann leichtsinniger mit den Schutzmaßnahmen umgehen. Werner erinnert an die Reiserückkehrer in diesem Sommer – 2021 könnten diese „vielleicht mutierte Formen des Virus mit nach Deutschland bringen“, warnt er.

Impfkampagne wird Unfrieden bringen

Positiv wertet Werner den Start der Impfkampagne. Schwierig wird es aus seiner Sicht allerdings, „wenn die Leute geimpft werden wollen, aber der Impfstoff noch nicht da ist“. Sein Rat: „Geduld zeigen! Wer dran ist, ist dran.“ Dennoch vermutet der Klinikchef, dass „wir einigen Unfrieden erleben werden“: „Wir wollen alle einen guten Sommer haben.“ Dieser müsse aber genutzt werden, „um bei den Infektionszahlen zur Ruhe zu kommen“, so der Klinikchef.

Folge XXXV / Essener Klinikchef: Auslandsreisen sind jetzt unsolidarisch

„Urlaubszeit bedeutet auch zusätzliche Testzeit“: Der Chef der Essener Uniklinik, Professor Jochen Werner, hält Auslandsreisen in Pandemiezeiten für unsolidarisch. In der neuen Folge unseres Videocasts „19 – die DUB Chefvisite“ kritisiert Werner, dass durch zusätzliche Corona-Test für Rückkehrer aus Risikogebieten, wie sie Bayern und NRW jetzt eingeführt hat, diese Kapazitäten „anderen Bürgerinnen und Bürgern vorenthalten werden“.

Der Mediziner appelliert an alle, sich impfen zu lassen. Es gebe zwar keinen 100-prozentigen Schutz, aber: „Die Impfung erwischt die allermeisten Viren.“ Spezialisten gingen zudem davon aus, dass sie auch gegen die neue Variante von Sars-CoV-2 aus England helfe.

AHA-Regeln nicht gut kommuniziert

„Politik darf die Bürger nicht überfordern“, stellte Kommunikationsexperte Raphael Brinkert, der im Bundestagswahlkampf für SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz arbeitet, in der Sendung fest. Daher sei diese „manchmal gut beraten, die Wahrheit in Dosen zu verabreichen wie bei einer Impfung“. Aber entscheidend ist für ihn eine „einfache und verständliche Sprache“, die „nicht zu komplex“ sein dürfe. So findet Brinkert, die AHA-Regeln würden nicht immer gut kommuniziert: „Zu wenig unterhaltsam und kreativ“, lautet sein Urteil.

Folge XXXIV/ Chef der Essener Uniklinik: Corona-Mutation bedroht Kinder

Der Chef der Essener Uniklinik, Professor Jochen Werner, sieht „Anhaltspunkte dafür, dass die Mutation des Coronavirus aus England eine höhere Neigung hat, Kinder zu infizieren“. Das werde bei uns zu neuerlichen Diskussionen über die Schließung von Schulen und Kitas führen: In der neuen Folge unseres Videocasts „19 – die DUB Chefvisite“ appelliert der Mediziner, die AHA-Regeln einzuhalten und möglichst nicht zu reisen – „in Deutschland und am besten ganz zu Hause bleiben“, lautet seine Empfehlung. Nach den Erfahrungen mit Reiserückkehrern im Spätsommer fordert Werner eine verpflichtende Quarantäne für Auslandsurlauber: „Scharfe Regelungen sind geboten, sonst steigt die Belastung weiter“, warnt er.

Im Uniklinikum Essen erhöht sich bereits der Druck: Aktuell werden dort 45 an Covid-19 Erkrankte auf der Intensivstation behandelt – „diese liegen länger, die Zahl wird weiter ansteigen“, fürchtet Werner. Insgesamt versorgt sein Haus zurzeit 135 Corona-Patienten stationär. Seit gestern sind dort drei weitere Menschen im Zusammenhang mit dem Sars-CoV-2-Virus verstorben. Bundesweit überschreitet die Zahl der Corona-Toten laut RKI nun die Schwelle von 27.000.

Paketsteuer "Keine gute Idee"

Für „keine gute Idee“ hält der Kommunikationsdirektor des Versandhändlers Otto, Thomas Voigt, den Vorstoß für eine Paketsteuer auf Onlinegeschäfte, die den darbenden Innenstädten zugutekommen soll. „Das ist wie Elon Musk zu besteuern, um den Verbrennungsmotor zu retten“, sagt Voigt in der Sendung. Um die Fußgängerzonen wiederzubeleben, braucht es aus seiner Sicht „kreative Ideen statt Geld von Staat“.

Bis ein Roboter dort Einkäufe erledigt, wird es nach Einschätzung von Johannes Fuchs vom Robotik-Start-up Robotise noch dauern. Sein Unternehmen konzentriert sich auf Serviceroboter, die Gäste in Hotels beliefern oder Laborproben im Krankenhaus transportieren. „Die Wirtschaftlichkeit steht im Vordergrund, aber ein bisschen Entertainment dabei erhöht die Akzeptanz“, so Fuchs in der Sendung.

Folge XXXIII/ Essener Spitzen-Mediziner "fassungslos" über Airport-Bilder

„Die Bilder von den deutschen Flughäfen am Wochenende haben mich fassungslos gemacht“: Der Chef der Essener Uniklinik, Professor Jochen Werner, ist entsetzt über Urlaubsreisende, die dem Lockdown entfliehen wollen. Diese „fliegen zu Zehntausenden in alle möglichen Länder, auf die Kanaren, nach Mallorca, wo sie gemeinsam mit infizierten Briten feiern“, kritisiert Werner in der neuen Folge unseres Videocasts „19 – die DUB Chefvisite“.

Vor dem Hintergrund der neuen Coronavirus-Variante, die sich von London und Südengland aus verbreitet, werden derlei Reiseaktivitäten noch fragwürdiger. „Dafür haben wir alle die Zeche noch zu zahlen“, warnt der Mediziner. „Das Personal im Gesundheitswesen riskiert täglich das eigene Leben, während andere so tun, als sei alles normal – Solidarität sieht anders aus!“

Höchststand an Covid-Patienten an der Uniklinik

Die Belastung nimmt im Essener Uniklinikum zu: Aktuell werden dort 44 Covid-19-Patienten auf der Intensivstation behandelt – „die bislang höchste Zahl für dieses Krankheitsbild“, so Werner. Insgesamt versorgt sein Haus 134 mit dem Sars-CoV-2-Virus Infizierte stationär. Über das Wochenende sind dort zwei weitere Menschen in Zusammenhang mit dem Coronavirus verstorben. Entspannung zeichnet sich nicht ab: Das RKI meldet bundesweit 16.643 neue Fälle binnen 24 Stunden, 281 mehr als am Montag der Vorwoche. Die Zahl der Todesopfer steigt um 226 auf nunmehr insgesamt 26.275.

Unternehmer Martin Kind fordert: Datenschutz für Pandemie-Bekämpfung lockern

Die „analoge Bearbeitung der Pandemie“ in Deutschland kritisiert der Hörgeräte-Unternehmer Martin Kind in der Sendung. In Asien werde das Coronavirus digitaler und erfolgreicher bekämpft. „Bei uns scheitert das am Datenschutz. Den müssen wir temporär aussetzen, damit wir handlungsfähig sind“, lautet Kinds Forderung. Denn durch den zweiten deutschen Lockdown steigt das Risiko von Unternehmensinsolvenzen „deutlich“, so der Manager – auch im Profifußball, für den der Geschäftsführer der Lizenzspielerabteilung des Zweitligisten Hannover 96 Pleiten „nicht ausschließen“ will.

Folge XXXII / Droht die Triage? Essener Klinikchef: keine Panikmache!

„Angst ist kein guter Berater in Krisenzeiten“: Der Chef der Essener Uniklinik, Professor Jochen Werner, warnt im Zusammenhang mit Meldungen, wonach es in deutschen Kliniken wegen Corona-bedingter Engpässe bereits zu Triage-Entscheidungen gekommen sei, vor Panikmache bei der Patientenversorgung. Der Begriff Triage bezeichnet die Einschränkung der Behandlung je nach Überlebenschancen der Patienten. Aber: „Die meisten Krankenhäuser sind nicht in einem Panikmodus“, betont der Mediziner in der neuen Folge unseres Videocasts „19 – die DUB Chefvisite“. Sein Haus halte „eine zwar reduzierte, aber immer noch relevante Funktionalität“ für Menschen mit anderen Erkrankungen vor – obwohl die Essener Klinik „eine der höchsten Zahlen an Covid-19-Patienten in Deutschland“ verzeichne. Kurzfristige Engpässe seien zurzeit „immer nu rauf eine Stadt bezogen“, Patienten würden nötigenfalls in andere Kliniken verlegt, so Werner. Es sei als gesichert, dass jeder Patient die bestmögliche Behandlung erhalten könne.

Die heutigen RKI-Zahlen nennt Werner „durch eine Übertragungspanne in Baden-Württemberg verzerrt“. Aber: „Egal, wie man es rechnet, es sind über 30.000 Neuinfektionen an einem Tag und damit ein neuer Höchststand.“ Offiziell meldet die Behörde bundesweit 33.777 neue Fälle binnen 24 Stunden und 813 Tote im Zusammenhang mit dem Sars-CoV-2-Virus. Im Essener Uniklinikum sind aktuell 131 Covid-19-Patienten in Behandlung, 37 davon auf der Intensivstation. Seit gestern sind dort drei weitere Menschen am oder mit dem Coronavirus verstorben.

Finanzbranche hat wegen geänderter Lebenspläne viel zu tun

„Unsere Vermögensberater haben so viel zu tun wie nie zuvor“, berichtet Helge Lach, Vorstandsmitglied bei der Deutschen Vermögensberatung DVAG, in der Sendung. Sie müssten zum Beispiel bei Kunden, die in Kurzarbeit sind, Lebensversicherungsbeiträge anpassen. Andere Kunden hätten Unterstützung gebraucht, etwa weil sie den Börsenabsturz zum Einstieg in Aktien nutzen wollten. Angesichts der großen Nachfrage in der Bevölkerung nach mobiler Beratung freut sich Lach, dass inzwischen viele Kundenberater von Banken und Sparkassen zur DVAG wechseln. Nach der Pandemie erwartet er ein allgemeines Abflauen des aktuellen Homeoffice-Trends: „Menschen brauchen Menschen, Kollegen. Das Büro ist eine tragende Säule des Soziallebens“, ist Lach überzeugt. „Unternehmen, die voll aufs Homeoffice setzen, könnten ihr blaues Wunder erleben“, sagt er.

Folge XXXI/ Trigema-Chef: „Gute Unternehmer brauchen keine Staatshilfe"

„Gute Unternehmer rufen nicht nach dem Staat“: Für den Chef des Textilherstellers Trigema, Wolfgang Grupp, müssen Unternehmer auch in der Corona-Krise vor allem Probleme lösen und sich nicht auf finanzielle Unterstützung durch andere verlassen. In der neuen Folge unseres Videocasts „19 – die DUB Chefvisite“.nennt Grupp als Knackpunkte „schnelle Entscheidungen, Anpassungsfähigkeit und eine kleine Verwaltung“, kurz: „Flexibilität am Standort Deutschland“. So konnte er seine Produktion im Frühjahr rasch auf Masken umstellen, als diese Mangelware waren.

Sobald die Zulassung da ist, starten die Impfungen

Auf Hochtouren laufen in der Essener Uniklinik die Vorbereitungen für die Impfung des medizinischen Personals. „Wenn wir grünes Licht von der europäischen Zulassungsbehörde EMA haben, geht es los“, sagt Vorstandschef Professor Jochen Werner in der Sendung. Die nötige Freigabe könnte schon am kommenden Montag erfolgen, die Impfung in Senioreneinrichtungen nach Weihnachten starten. Mut macht Werner, dass in Großbritannien binnen einer Woche bereits 150.000 Menschen behandelt wurden – „obwohl die eingerichteten Massenimpfzentren den Betrieb noch gar nicht aufgenommen haben“: „Da kommt Dynamik rein“, so der Mediziner.

Vor allem Senioren unter den Todesopfern

Werner betont, dass sich vor allem Ältere schützen sollten: Unter den vielen Covid-19-Toten waren zuletzt „weit überwiegend“ Senioren. Bundesweit sind laut RKI binnen 24 Stunden 698 Menschen am oder mit dem Sars-CoV-2-Virus verstorben, 258 mehr als am Donnerstag der Vorwoche. Mit 26.923 Neuinfektionen liegt die Zahl der Betroffenen in diesem Vergleich um 3244 höher. Die Essener Uniklinik behandelt aktuell 134 Covid-19-Erkrankte, 38 davon auf der Intensivstation. Seit gestern sind dort drei weitere Patienten im Zusammenhang mit dem Coronavirus verstorben.

Folge XXX/ Klinikchef: „Altenpflege braucht Impfschutz im Doppelpack“

Der Chef der Essener Uniklinik, Professor Jochen Werner, appelliert an Seniorenpflegekräfte, sich „gemeinsam und zeitgleich mit den ihnen anvertrauten alten Menschen impfen zu lassen“. „Das erspart Wege und Zeit“, sagt Werner in der neuen Folge unseres Videocasts „19 – die DUB Chefvisite“.

Der Mediziner sieht eine „gewisse moralische Pflicht“ beim Personal von Senioreneinrichtungen, sich selbst ebenso wie Ältere gegen das Coronavirus zu schützen. Schließlich sei es „großartig, dass es einen Impfstoff gibt“: „Das wird die Pandemie verkürzen“, so Werner.

Todeszahlen erreichen Höchstwert

Das scheint nötig. Denn der Klinikchef muss von einem „traurigen Rekord“ in seinem Haus berichten: „Wir haben die 1000-Patienten-Marke im Zusammenhang mit Covid-19 überschritten.“ Eine „beunruhigende Entwicklung“ sieht Werner bei der Zahl der Verstorbenen. Laut RKI-Daten sind bundesweit 952 Tote binnen 24 Stunden zu beklagen – ein neuer Höchstwert. Die Behörde meldet zudem 27.728 Neuinfektionen, 6913 mehr als am Mittwoch der Vorwoche. Im Essener Uniklinikum sind seit gestern vier weitere Patienten an oder mit dem Sars-CoV-2-Virus gestorben.

Staatliche Hilfen müssen in die Zukunft gerichtet sein

„Der Blick in die Zukunft hat gefehlt“: Die Unternehmerin Marie-Christine Ostermann beklagt in der Sendung, dass es in der Politik der letzten Jahre mehr um Verteilungs- als um Zukunftsfragen gegangen sei. „Wir brauchen einen Fokus auf Investitionen und Infrastruktur“, fordert die Chefin des Gastronomiezulieferers Rullko aus Hamm. Zudem fehlt ihr eine Langfriststrategie. Über diese sollte öffentlich in den Parlamenten debattiert und nicht „nur in Hinterzimmerrunden entschieden werden“, sagt Ostermann mit Blick auf die Ministerpräsidententreffen mit Bundeskanzlerin Angela Merkel: „Das darf auf keinen Fall so bleiben.“

Folge 29/ Corona-Folgen: "Immenser wirtschaftlicher Schaden" beim BVB

„Die Panik nimmt zu“: In der deutschen Wirtschaft wächst die Angst vor Pleiten wegen des ausfallenden Weihnachtsgeschäfts, berichtet der Verleger des DUB UNTERNEHMER-Magazin, Jens de Buhr, in der neuen Folge unseres Videocasts „19 – die DUB Chefvisite“.

„Manche Unternehmer haben schlaflose Nächte und wissen nicht, wie es weitergehen soll.“ Am Mittwoch müssen im Zuge des verschärften Lockdowns fast alle Läden schließen. „Das wird vor allem den Internetriesen nutzen, in den Fußgängerzonen droht ein Desaster“, so de Buhr.

Der Chef der Essener Uniklinik, Professor Jochen Werner, appelliert in der Sendung an die Bevölkerung, sich impfen zu lassen. „Wir brauchen eine hohe Impfbereitschaft“, sagt der Mediziner. Das dazu nötige Vertrauen könne „nur mit erreichbaren Zielen und einer langfristigen Strategie, die wir nicht wöchentlich in Frage stellen“ aufgebaut werden, so der Mediziner. Werner stört sich an der „dauernden Kritisiererei, weil wir Entscheidungen in der Vergangenheit momentan nicht verändern können und das in der Zukunft Liegende schlecht reden“.

BVB-Geschäftsführer hofft auf Rückkehr der Fans

Auch der Profi-Fußball hofft auf eine Impfung und die Rückkehr der Fans in die Stadien – der Geschäftsführer von Borussia Dortmund, Carsten Cramer, will in der Sendung aber „keine Erwartungshaltung“ wecken. Allein die Politik entscheide: „Wir müssen auf den Doppelpass warten, anstatt den ersten Ball zu spielen“, so Cramer. Der wirtschaftliche Schaden leerer Ränge sei beim BVB „immens, jenseits der fünf Millionen Euro pro Heimspiel“. Schadenfreude über die angespannte Finanzlage beim Revier-Rivalen Schalke 04 verbietet sich für Cramer: „Bei aller Frotzelei, das wünscht man niemand“, so der Geschäftsführer. „Man ist besser beraten, auf sich selbst zu schauen, statt über andere zu reden.“

