Essen und Köln werden nationale Krebsforschungszentren

Essen/Köln. Als „Nationale Centren für Tumorerkrankungen“ sollen die Unikliniken Essen und Köln weltweite Krebsforschung vorantreiben. Was erforscht wird.

Es ist ein großer Erfolg für die Krebsforschung in Nordrhein-Westfalen: Die Universitätskliniken in Essen und Köln werden ab sofort „Nationale Centren für Tumorerkrankungen (NCT)“. Dies teilte das Bundesministerium für Bildung und Forschung am Donnerstagmittag mit. Gemeinsam mit fünf weiteren Standorten in Deutschland beschäftigen sich die Mitarbeiter der Unikliniken intensiv mit aktuellen Fragen der Krebsforschung, um Diagnoseverfahren und Therapien zu verbessern. Dabei werden sie mit bis zu 98 Millionen Euro jährlich durch Bund und Länder gefördert.

„Es ist ein sehr großer Erfolg, dass die Uniklinika Essen und Köln jetzt zum NCT gehören. Das zeigt: Nordrhein-Westfalen ist spitze im Kampf gegen die Volkskrankheit Krebs. Davon werden sehr viele Menschen profitieren“, zeigte sich Wissenschaftsministerin Ina Brandes am Donnerstag erfreut. Ministerpräsident Hendrik Wüst sprach von „exzellenten Voraussetzungen dafür, betroffene Krebspatienten mit den neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen vor Ort zu behandeln.“

Unikliniken Essen und Köln: Künstliche Intelligenz als Forschungsschwerpunkt

Gemeinsam bewarben sich Essen und Köln im September 2020, um als NCT-Standort „West“ die klinische Erforschung von Krebserkrankungen auf ein internationales Spitzenniveau zu führen. Ausschlaggebend für den Erfolg der Bewerbung sei laut dem Ministerium für Kultur und Wissenschaft in NRW die Gründung des „Cancer Research Centers Cologne Essen (CCCE)“ als standortübergreifendes Forschungszentrum gewesen. Dieses wird bereits seit 2020 mit 20 Millionen Euro von der Landesregierung gefördert.

Nach dem mehrjährigen Aufbau des CCCE wurden die Fördermittel bisher unter anderem verwendet, um die Einsatzmöglichkeiten von Digitalisierung und Künstlicher Intelligenz in der Krebsforschung auszubauen. Laura Rademacher, Sprecherin der Universitätsmedizin Essen , erklärt: „Hierzu wurden bereits vier Professuren und vier Nachwuchsgruppen an den Medizinischen Fakultäten in Köln und Essen sowie jeweils eine Nachwuchsgruppe in Aachen und Bochum eingerichtet.“ Auch die computergestützte Krebsbiologie sei ein Schwerpunktthema des CCCE.

NCT-Standorte sollen neue Therapien und Diagnoseverfahren entwickeln

Ab sofort arbeiten die Unikliniken Essen und Köln eng mit dem Deutschen Krebsforschzentrum sowie den fünf weiteren NCT-Standorten in Berlin, Dresden, Heidelberg, Südwest (Tübingen, Stuttgart, Ulm) und WERA (Würzburg, Erlangen, Regensburg und Augsburg) zusammen.

Prof. Dr. Michael Hallek, Direktor des Centrums für Integrierte Onkologie an der Uniklinik Köln erklärte: „Das erweiterte NCT wird die klinische Krebsforschung in Deutschland stark beschleunigen. Es entsteht eine neue, kraftvolle Kooperation der sechs NCT-Standorte, die als „ONE NCT“ auf Augenhöhe und im Wettbewerb mit den großen Krebszentren der Welt neue Therapien und Diagnoseverfahren entwickeln soll.

WAZ-Newsletter: Jetzt kostenlos anmelden! Der tägliche Newsletter - jetzt mit allen wichtigen Updates zum Krieg in der Ukraine. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Gerichtsreporter Stefan Wette berichtet aus den Gerichtssälen des Reviers: In Artikeln, im Podcast – und im Newsletter. » Hier anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Rhein und Ruhr