Essen. In Essen startet am Mittwoch die Messe Reise+Camping. Das sind die Trends des Jahres.

Am Aschermittwoch ist ja eigentlich alles vorbei. Für die Touristiker und Urlauber aber fängt an diesem Mittwoch alles an. In Essen startet bis Sonntag die Messe Reise und Camping 2020.

Viele Besucher sind garantiert. Denn Wohn- und Reisemobile werden immer beliebter. Allein in NRW wurden im Jahr 2018 (aktuellere Zahlen gibt es nicht) 10.160 zugelassen. Das waren 17,3 Prozent mehr als ein Jahr zuvor und führte dazu, dass der Reisemobilbestand zwischen Rhein, Ruhr und Weser auf knapp 109.000 anstieg. Die meisten Käufer bevorzugen nach Angaben der großen Anbieter zwar immer noch die Mittelklasse-Mobile, die Ausreißer nach oben oder unten werden allerdings zahlreicher.

Mini-Camper finden immer mehr Käufer

Mit anderen Worten: Die Zahl der Kunden, die bereit sind, sechsstellig in ein Wohnmobil zu investieren steigt. Dafür gibt es dann allerdings auch Fußbodenheizung, kleinen Garage für Motor- oder E-Roller und viele smarte Technik. Abfallentsorgung, Klimaanlage oder Licht – „immer mehr lässt sich mit Smartphone oder Tablet steuern“, sagt Andreas Jörn, Präsident des Deutschen Camping Clubs.

Patrick Nüske, Geschäftsführer Wheel House, sitzt in dem Mini-Camper, den er vertreibt. Foto: André Hirtz / FUNKE Foto Services

Auf der anderen Seite wachsen auch die Verkaufszahlen extrem kleiner Camper. Ganz neu auf dem deutschen Markt ist der MINK aus Island. Postgelb und in Form einer Träne, nur 4,12 Meter lang und 2,10 Meter breit, bietet er laut Hersteller trotzdem Platz für zwei Erwachsene und ein Kind.

Mehr noch: Zur Ausstattung des Miet-Caravans gehören unter anderem eine Standheizung für kalte Nächte, LED-Beleuchtung und ein Bose-Soundsystem. Unter der Heckklappe des Caravans ist die Küche mit einflammigem Gasherd, Kühlbox, Trinkwasservorrat, Besteck und Kochgeschirr untergebracht. Preis: Ab 13.500 Euro.

Folien sollen Wohnmobile persönlicher gestalten

Nein, sagt Patrick Nüske, der den Camper in Deutschland vertreibt, es seien nicht nur junge Leute, die sich für den Mink interessieren würden. „Die meisten Kunden sind über 50 Jahre.“ Leute, die nicht mehr so viel Platz brauchen und auch ihren ökologischen Fußabdruck kleiner gestalten wollen.

Ob klein oder groß, optisch soll es kein Wagen von der Stange sein beim Camping. Das ist mittlerweile kein Problem mehr. „Mit Folien lässt sich jedes Fahrzeug individuell gestalten“, sagt Jörn und weist auf die Sonderschau „Fahrzeugfolierung“ in Halle 7 hin.

Kreuzfahrtschiffe werden umweltfreundlicher

Auch Kreuzfahrten bleiben im anstehenden Urlaubsjahr ein großes Thema. Deshalb sind auch nahezu alle großen Anbieter auf der Essener Reisemesse vertreten. Und sie informieren nicht nur über Reiserouten, schwärmen nicht nur vom Komfort ihrer Schiffe, sondern reden auch davon, dass sie in Zukunft „ökologisch nachhaltiger“ über die Meere fahren wollen. Es werde viel getan, sagt Christian Baumann, Inhaber von Baumann Kreuzfahrten, und erklärt auf Nachfrage gerne auch, was genau.

Rhein und Ruhr Fahrradmesse startet am Donnerstag Anlässlich des Aschermittwochs am ersten Tag der Reise + Camping bekommen Besucher an allen Eingängen bis 12 Uhr Rollmöpse als Katerfrühstück gereicht. Besonderes Plus: Das Ticket vom ersten Messetag berechtigt zu einem weiteren Messebesuch an einem frei wählbaren Tag. Für die Reise + Camping kostet eine Tageskarte für Erwachsene am Mittwoch, dem 26. Februar, 8,50 Euro. Jugendliche ab 14 Jahren, Schüler, Studenten, Azubis, Rentner und Menschen mit Behinderung zahlen den ermäßigten Preis von 6,50 Euro. Kinder von sechs bis 13 Jahren kommen für 5,50 Euro in die Messe. Unter sechs Jahren ist der Eintritt kostenfrei. Ab Donnerstag, dem 27. Februar, gilt der Eintritt auch für die Fahrrad Essen. Dann zahlen Erwachsene 11 Euro, ermäßigt 8,50 Euro und Kinder 5,50 Euro. Ein Zwei-Tages-Ticket kostet 17 Euro, das Eltern-Kind-Ticket bekommen Familien für 23 Euro. Weitere Infos unter https://www.reise-camping.de/

Müll etwa werde – zum größten Teil – in kleinen Müllverbrennungsanlagen an Bord versorgt, Wasser nicht mehr in Häfen rund um die Welt gebunkert, sondern dem Meer entnommen, aufbereitet und nach Nutzung gereinigt wieder in den Ozean gelassen. Energie, so Baumann weiter, würde man bei Hafenaufenthalten gerne von Landstromanschlüssen beziehen. „Aber die gibt es in den meisten Häfen nicht.“

Abfahrten und Ankünfte in Amsterdam und Rotterdam

Auch die Schiffe selbst sollen umweltfreundlicher werden. So fährt die AIDAnova als erster Kreuzfahrer mit emissionsarmem Flüssigerdgas (LNG). Andere Reedereien wollen folgen. Die Reederei MSC Cruises will unterdessen klimaneutral werden, indem die CO2-Emissionen aus dem Betrieb der Kreuzfahrtschiffe durch Spenden an Klimaschutzprojekte kompensiert werden.

Auch auf der Messe zu sehen: Eine Kabine eines Kreuzfahrtschiffes in Original-Größe. Foto: André Hirtz / FUNKE Foto Services

Die Holland America Line will zumindest die Anfahrt für ihre Passagiere aus dem Ruhrgebiet und Rheinland nachhaltiger machen, indem sie sie einfach kürzer macht. Denn die Europa-Trips ihrer Schiffe starten ab Amsterdam oder Rotterdam und enden auch dort wieder. „Für eine Kreuzfahrt muss niemand mehr nach Hamburg fahren“, sagt Daniel Zink, Deutschland-Repräsentant des niederländischen Unternehmens. An Bord der maximal 2650 Passagiere fassenden Schiffe soll es – den Kundenwünschen folgend – ruhiger zugehen. „Keine Wasserrutschen, dafür klassische Deck Chairs“, verspricht Zink. „Kreuzfahrten also, wie früher.“