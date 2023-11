Erneut Einschränkungen für Bahnreisende im Ruhrgebiet

Bahnreisende im Ruhrgebiet müssen sich von Freitagabend an (10. November) vier Wochen lang erneut auf Zugausfälle und Verspätungen einstellen. Grund sind verschiedene Bauarbeiten, die Auswirkungen auf den Fern- und Nahverkehr haben werden, wie die Deutsche Bahn im Vorfeld mitteilte. Erst in den Herbstferien hatten Bauarbeiten zwischen Essen und Duisburg zu massiven Einschränkungen für Bahnpendler geführt.

Dieses Mal werden unter anderem in den Hauptbahnhöfen Gelsenkirchen und Essen Gleise erneuert. Bei Gelsenkirchen werden zudem Schallschutzwände errichtet und im Bahnhof Essen-Kray Nord Oberleitungen ausgetauscht. Die gesamten Arbeiten sollen bis zum 9. Dezember dauern.

Bis dahin werden Fernverkehrszüge auf der Strecke Duisburg-Essen-Gelsenkirchen-Recklinghausen laut Bahn zwischen Duisburg und Gelsenkirchen umgeleitet - der Halt in Essen entfällt. Ersatzweise halten die Züge in Oberhausen.

Nahverkehrszüge der Linien RE2 und RE42 werden ebenfalls umgeleitet und halten nicht an den Hauptbahnhöfen in Essen und Mülheim (Ruhr). Teilweise setzt die Bahn Busse ein. (dpa)

WAZ-Newsletter: Jetzt kostenlos anmelden!

Was ist los in meiner Stadt, in der Region, in der Welt? Mit dem WAZ-Newsletter verpassen Sie keine Nachrichten.