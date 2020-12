Der Hobby-Namensforschers Knud Bielefeld hat die beliebtesten Vornamen für Neugeborene in NRW zusammengetragen. Im Jahr 2020 ganz vorne bei jungen Eltern: Emilia und Noah.

Statistik Emilia und Noah sind die beliebtesten Vornamen in NRW 2020

Essen. Der Hobby-Namensforschers Knud Bielefeld hat seine Liste der beliebtesten Babynamen veröffentlicht. Das ist die Top Ten der Namen in NRW.

Emilia und Noah statt Mia und Ben: Die Vornamen Emilia und Noah sind laut einer Statistik des Hobby-Namensforschers Knud Bielefeld bei jungen Eltern in Nordrhein-Westfalen zurzeit besonders beliebt.

Bielefeld hat mehr als 180.000 Geburtsmeldungen aus ganz Deutschland ausgewertet – und somit etwa 23 Prozent aller Neugeborenen erfasst.

Emma und Ben an der Spitze abgelöst

Damit stehen erstmals seit Jahren andere Namen an der Spitze der Top-Ten-Liste. Die ehemalige Spitzenreiterin Mia belegt in der NRW-Rangliste der Mädchennamen nun den zweiten Platz. Bei den Jungen schafft es Ben nur noch auf Platz drei.

Mädchen (NRW) Jungen (NRW) Emilia Noah Mia Finn Emma Ben Hannah Elias Lina Leon Marie Matteo Mila Henry Sophia Paul Clara Luis Ella Liam

Bei der bundesweiten Top Ten der Mädchen lag Mia auf Platz eins. Spitzenreiter bei den Jungennamen ist – wie in NRW – Noah. Bielefeld sagte im Gespräch mit der dpa: „Das war für mich extrem spannend. Das war ein Kopf-an-Kopf-Rennen bis zur letzten Sekunde. In den meisten Vorjahren wusste ich im Frühjahr schon, wer Nummer eins wird, weil die führenden Namen schon einen großen Abstand übers Jahr ausgebaut hatten.“

Beliebt seien zudem jedes Jahr wieder internationale – vor allem englische und skandinavische – sowie ältere deutsche Namen, so der Vornamen-Experte. „Emil, Anton, Paul, Emma, Anna – das sind ältere Namen, die wir schon länger kennen. Gerda klettert von Jahr zu Jahr höher und gerade in Sachsen ist jetzt der Name Kurt auch immer populärer geworden.“ Woran das liegen könnte, konnte Bielefeld nicht sagen.

Mädchen (Deutschland) Jungen (Deutschland) Mia Noah Emilia Ben Hannah Matteo Emma Finn Sophia Leon Lina Elias Ella Paul Mila Henry Clara Luis Lea Felix

Ungewöhnliche Namen: „Corona“ ist nicht dabei

Unter den ungewöhnlichen Namen in Deutschland fanden sich 2020 bei den Mädchen beispielsweise Amore, Divora und Marvelous, bei den Jungen die Namen Archibald, Hotte, Rhett und Denver. Diese Namen wurden Bielefeld zufolge in Deutschland alle mindestens zweimal vergeben. Ein Name sei dagegen gar nicht aufgetaucht: Corona.

Bielefeld veröffentlicht die Ranglisten der Vornamen seit 2006. Eine ähnliche Statistik mit nach eigenen Angaben rund 90 Prozent aller Daten von den Standesämtern gibt auch die Gesellschaft für Deutsche Sprache heraus. Sie hatte in einer Prognose Mitte Dezember Emil und Lena mit den besten Chancen für die vorderen Plätze bundesweit gesehen. (red/dpa)

Die beliebtesten Vornamen in Deutschland der vergangenen Jahre