Lehrkräftemangel Eltern am Limit: „Müssen Kinder zuhause noch mal beschulen“

Essen. Der Personalmangel an NRW-Schulen belastet Lehrer und Eltern stark. Immer öfter kommt es zwischen ihnen zu Konflikten. Was Eltern berichten.

Durch die Personalnot an Schulen kommt es immer häufiger zu Konflikten zwischen Lehrkräften und Eltern. Vor welchen Problemen stehen sie? Wie kommt der Plan der Landesregierung an, „unbegründete Teilzeit“ im Kampf gegen Lehrermangel einzuschränken? Eltern aus NRW erzählen in diesem Artikel von ihren Erfahrungen. (Lesen Sie hier auch über die Erfahrungen der Lehrer: „Viele Eltern vertrauen uns nicht“.)