Ekel-Schulklos in NRW: Jetzt ist Pragmatismus gefragt

Essen Zu viele Schulklos sind noch im desaströsen Zustand. Die Politik muss endlich etwas ändern - denn es geht um die Gesundheit der Kinder.

Erinnern Sie sich gerne an die Toiletten in Ihrer Schule zurück? Oder kennen jemanden, der das tun würde? Vermutlich nicht. Die Klos sind an vielen Schulen in NRW in einem katastrophalen Zustand. Und das seit vielen, vielen Jahren. Dabei sind saubere Toiletten und Hygiene nichts anderes als ein Grundbedürfnis.

Lesen Sie hier: Kot an den Wänden: Das tun Eltern gegen Ekel-Schultoiletten

Schülerinnen und Schüler verbringen ihre Kindheit und Jugend in den Schulen. Für sie sollte die Toilette ein Rückzugsort sein, ein Ort, an dem sie sich sicher fühlen. In einer Grundschule in Düsseldorf haben Eltern etwa selbst angefangen, das Problem anzugehen. Sie sammelten untereinander Geld und bezahlen davon nun eine zusätzliche Putzkraft. Ein guter Ansatz, dem Problem zu begegnen.

Dreckige Schulklos in NRW: Schülerinnen und Schüler miteinbeziehen

Dass es aber überhaupt so weit gekommen ist, zeigt, dass viele Kommunen zu lange zu wenig hingeschaut haben. Dass es Kinder gibt, die stundenlang kein Wasser trinken, nur um den Gang aufs Klo zu vermeiden, muss die Politik endlich zum Handeln bringen - und zwar schnell und pragmatisch. Was sollte sich jetzt ändern?

Neben Geldern könnte man die Schülerinnen und Schüler in die Gestaltung der Toilettenräume miteinbeziehen. Werden sanitäre Einrichtungen saniert, kann man sie fragen, was ihre Wünsche sind - dann helfen sie bestimmt lieber mit, die Toiletten sauber zu halten. Zudem sollten die pragmatischen Lösungsansätze von engagierten Eltern unterstützt werden und sie nicht vor zusätzliche Verwaltungshürden stellen. Und sind Schulklos wochenlang defekt, müssen die Kinder saubere Ausweichmöglichkeiten haben. Schließlich geht es hier um ihre Gesundheit. Verdauungsprobleme, Blasenentzündungen und Bauchschmerzen dürfen nicht länger zum Schulalltag gehören.

Grundschulen in NRW - weitere Texte zum Thema lesen Sie hier:

Auch interessant: Ratgeber zum Thema Grundschule

WAZ-Newsletter: Jetzt kostenlos anmelden! Was ist los in meiner Stadt, in der Region, in der Welt? Mit dem WAZ-Newsletter verpassen Sie keine Nachrichten. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Immobilien im Ruhrgebiet: Wo wird gebaut? Wo entstehen Einfamilienhäuser? Mit unserem kostenlosen Immobilien-Newsletter bleiben Sie auf dem Laufenden rund um die Themen Mieten, Kaufen und Wohnen!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Rhein und Ruhr