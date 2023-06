Eitle Narzissten, magische Momente und eine legendäre Rede

Entspannter Besucher der Landesgartenschau in Höxter.

Essen. Wie beendet man eine toxische Beziehung? Warum ist Höxter eine Reise wert? Was sagte Kennedy in Berlin? Die Themen der Digitalen Sonntagszeitung.

Die Freischwimmerin: Nach 20 Jahren fand Anja einen Weg aus ihrer toxischen Beziehung. Wie narzisstisches Verhalten auf erstaunliche Weise dazu beitrug und was Anja über sich selbst lernen musste, das erzählt sie im Interview mit Jessica Hock.

Im Wendekreis des Apfels: Eine Reise ins Alte Land bei Hamburg. Rund 300.000 Tonnen Äpfel werden hier pro Jahr geerntet. Rolf Kiesendahl hat sich vor Ort umgesehen.

Zauberhafte Landpartie: Mittelalter, Märchen und magische Momente, blühende Gärten, bunte Wiesen, Weserrenaissance, Wasser und Westfalens einziges Weltkulturerbe: Das alles zu erleben, passt in einen perfekten Urlaubstag. Die Landesgartenschau im ostwestfälischen Höxter lohnt einen Besuch, wie Simone Melenk erlebt hat.

„Ich bin ein Berliner“: Vor 60 Jahren hielt US-Präsident John F. Kennedy seine historische Rede in Berlin. Sie ist bis heute unvergessen. Wie der Besuch ablief und wie die DDR kontern wollte, das zeichnet Walter Bau nach.

„Die Meiers“ machen Karriere: Schauspielerin Jasmin Schwiers kommt in der neuen ARD-Serie „Wir sind die Meiers“ ins Fernsehen. Im Interview erzählt sie, was für sie an der Reihe das Besondere ist.

Die Fahrradbranche strampelt sich ab: Volle Lager, hohe Rabatte: Nach der Pandemie sind wieder raue Zeiten eingekehrt. Das ist gut für die Kunden.

Tod am Mount Everest: Das Bergsteiger-Business im Himalaya boomt. Aber in der diesjährigen Hauptsaison starben auch besonders viele Kletterer.

Die ganz große Runde fahren: Der Bodensee-Radweg feiert in diesem Jahr sein 40. Jubiläum. Die rund 264 Kilometer bieten Naturidylle und Städte-Sightseeing in einem. Lesen Sie die große Reportage auf der Reiseseite.

„Wir sind bereit zu rocken“: Die Eels sind schon lange kein Geheimtipp mehr. Im Interview spricht Sänger Mark Oliver Everett über die aktuelle Tour und seine Jugend.

Die luxuriöse Mitte der Gesellschaft: Vor 30 Jahren frischte Mercedes die gut zehn Jahre alte Baureihe W 124 durch die Bezeichnung E-Klasse auf – und fuhr der Konkurrenz fortan davon. Der Rückblick auf unserer Autoseite.

Auf der Suche nach dem passenden Studierenden-Job: Ein Teilzeitjob während des Studiums kann mehr bringen als nur zusätzliches Geld. Zum Beispiel spannende Einblicke in die Arbeitswelt. Wir geben Tipps, was bei der Auswahl zu bedenken ist.

Die Lust am Genuss: Schon die alten Griechen beschrieben den Hedonismus als Lebensstil. Heute steht der gesundheitliche Aspekt im Vordergrund. Alles dazu lesen Sie auf der Gesundheitsseite.

Dazu viele aktuelle Berichte, Geschichten und Hintergründe aus der Welt des Sports- Die Tennisprofis bereuten sich auf den Klassiker in Wimbledon vor. Und in der Fußballbundesliga dreht sich in der spielfreien Zeit das Transfer-Karussell: Wer geht wohin?

Diese und viele andere Artikel lesen Sie in der Digitalen Sonntagszeitung. Die Digitale Sonntagszeitung ist für alle Zeitungsabonnenten kostenfrei.Hier können Sie sich freischalten lassen.Sie sind noch kein Abonnent? Hier geht es zu unseren Angeboten.

WAZ-Newsletter: Jetzt kostenlos anmelden! Der tägliche Newsletter - jetzt mit allen wichtigen Updates zum Krieg in der Ukraine. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Immobilien im Ruhrgebiet: Wo wird gebaut? Wo entstehen Einfamilienhäuser? Mit unserem kostenlosen Immobilien-Newsletter bleiben Sie auf dem Laufenden rund um die Themen Mieten, Kaufen und Wohnen!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Rhein und Ruhr