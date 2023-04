Eine Million Euro Beute: Auto-Klauer im Rheinland erwischt

Rhein-Kreis Neuss. Die Kriminalpolizei im Rhein-Kreis Neuss hat mehr als 80 Straftaten einer Diebesbande aufgeklärt. Die Täter stahlen Autos - und eine Amtsinsigne.

Die Kriminalpolizei im Rhein-Kreis Neuss hat eine Serie von Diebstählen aufgeklärt. Insgesamt ermittelten die Beamten zu 80 schweren Straftaten. Ihren Anfang nahm die Serie an Weihnachten 2022. Die mutmaßlichen Täter brachen in das Jüchener Rathaus ein und stahlen den Dienstwagen und die Amtskette des Bürgermeisters. Der Wagen brannte im Januar 2023 in Mönchengladbach aus, die Kette bleibt bis heute verschwunden.

In den folgenden Monaten schlug die Bande weiter zu. Insgesamt 30 Fahrzeuge erbeuteten die mutmaßlichen Täter, im Gesamtwert von über einer Million Euro. Viele dieser Fahrzeuge wurden, wie der Wagen des Jüchener Bürgermeisters, in Brand gesetzt, so zum Beispiel ein Audi RS6 im Wert von 140.000 Euro. 20 gestohlene Autos konnte die Polizei sicherstellen.

Polizei kündigt weitere Informationen zur Diebesbande an

Die Mitglieder der Bande, so die Polizei, "leben fast ausnahmslos in Grevenbroich". Unter anderem schlugen sie in Jüchen, Grevenbroich, Neuss, Düsseldorf, Köln, Mönchengladbach, Solingen, Bergheim, Erkelenz, Alsdorf, Niederzier, Hückeswagen und Kürten zu. Am Montag, 24. April, will der Landrat und Leiter der Kreispolizeibehörde, Hans-Jürgen Petrauschke, in einer Pressekonferenz weitere Details zu den Ermittlungen bekanntgeben.

