Ein großer Prinz, ein neuer König und ein Spion im Schatten

Essen. Sebastian Krumbiegel redet über „Die Prinzen“. Charles III. wird bald gekrönt. Ein Spion aus Dortmund. Die Themen der Digitalen Sonntagszeitung.

Promis pur: Ob Tom Cruise oder Rosi Mittermaier, ob Angela Merkel oder Wladimir Putin – Daniel Biskup hatte sie alle vor der Kamera. Nun ist ein neues Buch erschienen mit den besten Porträts des bekannten Fotografen. Wir stellen ihn und seine Bilder vor.

Von Bökendorf nach New York: Zur Frühjahrsausgabe der Modewoche zeigten Designer ihre Entwürfe. Vielen aber sind inzwischen Werte wie Nachhaltigkeit wichtiger als die große Bühne – darunter auch die Westfälin Janina Klahold. Christine Horsten porträtiert die 30-Jährige.

Der Spion im Schatten: Vor 50 Jahren enttarnten westdeutsche Agentenjäger Kanzlerspion Günter Guillaume. Doch die DDR hatte noch einen zweiten Spitzel auf Willy Brandt angesetzt. Er stammte aus dem Ruhrgebiet. Sein Name: Willi Rudolf Schelkmann. Dietmar Seher zeichnet seine schier unglaubliche Geschichte nach.

Wenn Essengehen und Urlaub zum Luxus werden: Die hohen Inflationsraten verändern unser Land. Auf so manche liebgewordene Gewohnheit wird jetzt verzichtet. Oliver Schade zeigt auf, wo viele Bürger den Rotstift ansetzen.

Die Krönung für Charles III.: Die Briten bereiten sich auf den großen Tag vor. Der Plan für die Inthronisierung des neuen Königs am 6. Mai steht. Und die Andenken-Produzenten hoffen auf gute Geschäfte. Wir haben schon mal , was an dem historischen Tag ansteht – von Kirche bis Party.

Der große Prinz: Die Leipziger Band „Die Prinzen“ startete 1991 eine Musikkarriere, die ihresgleichen sucht. Sänger Sebastian Krumbiegel erinnert sich im Interview mit Reinhard Franke an die Anfänge der Gruppe – und verrät auch die aktuellen Pläne der Prinzen.

Wenn der Schuh drückt: Ein Ballenzeh kann eine ziemlich unangenehme Sache sein. Oft ist eine Operation beim „Hallux Valgus“ unumgänglich – aber Vorbeugung hilft, wie Sie auf unserer Gesundheitsseite lesen können.

Ein erfolgreicher Karrieretyp: Vor 30 Jahren etablierte Mercedes mit der C-Klasse (W 202) endgültig einen Fixstern für Premium und Prestige in der Mittelklasse. Lesen Sie auf unserer Autoseite die Story des 190ers: der „Baby Benz“.

Zwei Stile, eine Wohnung: Wenn ein Paar zusammenzieht, kann es bei Einrichtungsfragen schon mal kriseln. Wie man beim Möbelgeschmack auf einen Nenner kommt, das lesen Sie auf unserer Wohnen-Seite.

Steuerfreie Extras statt Gehaltserhöhung: Am Monatsende bleibt zu wenig Geld übrig, doch die gewünschte Gehaltserhöhung scheint weit entfernt? Dann können Sie vielleicht steuerfreie Extras aushandeln. Welche es gibt - und wie man sie bekommt, lesen Sie auf der Karriere-Seite.

Dazu aktuelle Berichte und Hintergründe aus der Welt des Sports. Die Fußball-Bundesliga kommt so langsam in die entscheidende Phase. Borussia Dortmund will bei den zuletzt schwächelnden Hoffenheimern den nächsten Sieg klarmachen. Für Tabellenschlusslicht Schalke zählen bei der Heimpartie gegen VfB Stuttgart nur drei Punkte. Und auch der VfL Bochum müsste in Bremen dringend mal wieder punkten.

