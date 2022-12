Ein blutrünstiger Zwerg und der Traum von einer Schnellbahn

Essen. Spuk auf Burg Hardenstein. Eine Super-Schnellbahn Köln-Dortmund. Und: Bloß nichts verpassen! Das sind die Themen der Digitalen Sonntagszeitung.

Nur nichts verpassen: Was geht ab? Egal! Ich muss dabei sein. Die Angst, etwas zu verpassen – eine Party, einen Film, irgendwas – treibt vor allem junge Leute um. Fomo nennt sich dieses Phänomen. Was dahinter steckt und wie man sich dagegen wappnen kann, das hat Jonas Schlömer in unserer Titelgeschichte recherchiert.

Der blutrünstige Goldemar: Die Burgruine Hardenstein an der Ruhr bei Witten ist ein beliebtes Ausflugsziel. Doch nur wenige Besucher wissen von der Legende über den fiesen Zwerg Goldemar, der hier sein Unwesen getrieben haben soll. Der Hattinger Theologe Dirk Sondermann sammelt Märchen und Sagen aus dem Ruhrgebiet – und weiß alles über Goldemar. Rolf Kiesendahl hat mit ihm gesprochen.

Der Traum von der Schnellbahn: Vor 100 Jahren planten visionäre Verkehrsexperten eine damals hochmoderne Schienen-Verbindung Köln-Duisburg-Dortmund – auf Stelzen und durch Tunnel. Warum aus dem ehrgeizigen Vorhaben letztlich doch nichts wurde und wer dabei im Hintergrund die Fäden zog, das hat Dietmar Seher herausgefunden.

Fotos mal anders: „Fotogen“ ist ein Zusammenschluss von Freizeit-Fotografen, die in Essen gemeinsam ihrem Hobby nachgehen. dazu gehört nicht nur die Fotopirsch draußen, sondern auch die Nach-Arbeit am Computer, wie Tobias Appelt herausgefunden hat.

Biergenuss für Leib und Seele: In Belgien wird eine ganz spezielle Trinkkultur gepflegt. Auch Mönche mischen beim Brauen kräftig mit. Andreas Thiemann hat mal ein paar Kostproben genommen.

Barbara statt Nikolaus: Der Nikolaus ist eine feste Größe im vorweihnachtlichen Kalender. Doch mancherorts bekam der ältere Herr einst Konkurrenz - von einer Frau. Über eine fast vergessene Tradition und wie sie in unsere Zeit reicht, lesen Sie auf unsere Vermischtes-Seite.

„Wir waren echt überfordert“: Die Band Tokio Hotel ist mit einer neuen CD zurück. Reinhard Franke sprach mit den Kaulitz-Brüdern über das neue Album, falsche Karriere-Entscheidungen und wie ihr Mega-Hit „Durch den Monsun“ ihr Leben veränderte.

Angkor-Tourismus in neuem Gewand: Siem Reap ist das Tor zu den legendären Tempeln von Angkor Wat in Kambodscha. Die Stadt will vieles besser machen – auch dank neuer Attraktionen. Wie das aussieht, können Sie auf unserer Reise-Seite erfahren.

Schneller Steinbutt für die Piste: Leichter, flacher und flinker: Damit verzücken die Alpine-110-Flitzer des Rennsportfahrers und Autobauers Jean Rédélé bereits seit 60 Jahren. Auf unserer Autoseite blicken wir zurück auf die Anfänge.

Schmalz ist gut fürs Ohr: Wattestäbchen, Spülungen – auf die richtige Pflege kommt es an. Und manchmal helfen auch alte Hausmittel bei der Reinigung der Gehörgänge, wie Sie auf unserer Gesundheitsseite nachlesen können.

Dazu natürlich das Neueste aus der Welt des Sports. Und da steht einmal mehr in die Fußball-Weltmeisterschaft in Katar im Fokus. Es geht in die K.o.-Runden, jetzt zählen nur noch Siege. Wie weit kommt die deutsche Mannschaft? Und welche Favoriten straucheln? Für Spannung ist reichlich gesorgt.

