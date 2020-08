Ein blauer Wal soll Interesse an der Ruhrwahl wecken

Ruhrgebiet. Mit einem unübersehbar großen Wal wirbt der Regionalverband für die Ruhrwahl. Das aufblasbare Tier taucht nun auf den Seen des Ruhrgebiets auf.

Wahrscheinlich könnte man lange darüber streiten, ob ein großer aufgeblasener Wal einen „Wassersportartikel wie Schlauchboote oder Luftmatratzen“ darstellt. Dann wäre er nämlich, steht in der See-Ordnung, auf dem Dortmunder Phoenixsee verboten. Aber natürlich hat der Regionalverband Ruhr das vorher von der Stadt freundlich genehmigen lassen, ebenso wie die Bootsfahrt auf dem See genehmigt werden musste und die Drohnenaufnahmen. Ziemlicher Aufwand für eine Werbeaktion.

Aber wenn es doch der guten Sache dient. Der dicke Wal wirbt nämlich für die Ruhrwal, Quatsch, die Ruhrwahl. Also die erste Direktwahl des Ruhrparlaments durch die Menschen im Ruhrgebiet. „Wir wollten für die Premiere der Ruhrwahl etwas schaffen, das Aufmerksamkeit erzeugt und schöne Bilder“, sagt Verbandssprecher Jens Hapke. Der Wal ist eine Motivationskampagne.

„Auftauchen am 13. 09. zur Ruhrwahl“

Taucher Oliver Dickhage hat ihn mit Sandsäcken befestigt. Foto: Ralf Rottmann / FUNKE Foto Services

Am Morgen haben sie das blaue Ungetüm auf zehn Meter Länge und 4,50 Meter Höhe aufgeblasen, nun liegt es noch da am Ufer des Sees, Moby Dock sozusagen. So groß wie 36.000 Luftballons, so schwer wie die Hülle eines Heißluftballons. Still ruht der See in der Früh’, nur ein paar schlaflose Jogger und entschlossen wachgerüttelte Eltern sind schon unterwegs.

Taucher Oliver Dickhage und zwei Männer im Boot verankern ihn später am Morgen mit Sandsäcken auf dem See, ein hartes Stück Arbeit, aber man sagt ja auch: Wer den Wal hat, hat die Qual. Nah genug zum Ufer liegt er da, dass all die Läufer, die Radfahrer und Spaziergänger seine Botschaft im Lauf des Tages gut ablesen können. Sie ist auch nur ganz kurz: „Auftauchen am 13. 09. zur Ruhrwahl.“

Eine virtuelle Schnitzeljagd unterfüttert die Reise des Wals

Bei der einen Aktion bleibt es nicht. In den kommenden Wochen wird der freundliche Wal noch auf anderen stehenden Gewässern des Ruhrgebiets vertäut. Womöglich sogar an der Ruhr, denn den Phorenixsee hier speist ja die Emscher. Doch wann und wo genau, verraten die Macher nicht, denn der Kurs des Wals ist im Internet mit einer virtuellen Schnitzeljagd unterlegt (ruhrwahl.de). Wer am besten voraussagt, „Dort bläst er!“, der kann auch etwas gewinnen.

Die Wahl läuft an demselben Tag wie die Kommunalwahl. Bisher setzt sich das Ruhrparlament zusammen aus Vertretern der Stadträte und Kreistage des Ruhrgebiets, nun gibt es erstmals Parteilisten. Das Ruhrparlament hat unter anderem Einfluss auf (Industrie)Kultur, Tourismus, Freizeit und die Wald- und Grünflächen der Region.