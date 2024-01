Eifrige Einflüsterer, wilde Vögel und frierende Frauen

Essen. Wie groß ist die Macht der Lobbyisten? Was zieht Gänse nach NRW? Ist’s Frauen kälter als Männern? Die Antworten in der Digitalen Sonntagszeitung.

Die Macht der Einflüsterer: Ob Ärzte oder Unternehmer, Landwirte oder Energie-Konzerne - sie alle setzen auf die Hilfe von Lobbyisten. Stefan Schulte analysiert, wie groß ihr Einfluss auf die Politik inzwischen ist.

Wo die wilden Gänse fliegen: Alle Jahre wieder kommen Millionen Vögel zum Überwintern nach Nordrhein-Westfalen – und locken viele Naturfreunde an. Auf Touren kann man die Tiere beobachten.

Das traurige Schicksal der „Wolfskinder“: Sie wurden nach Kriegsende von den Eltern getrennt, landeten in Kinderheimen oder in fremden Familien. Alfred Schalkau ist einer von ihnen.

Frauen frieren schneller als Männer. Oder? Zum Winter kursieren die verschiedensten Legenden und Tipps über den Umgang mit der Kälte. Doch nicht alle halten dem Wirklichkeits-Check stand.

Schichtarbeit und Familie - wie geht das zusammen? Am Abend, am Sonntag, in der Nacht. Wer im Schichtdienst arbeitet, hat oft andere Arbeitszeiten als das Umfeld – oder muss schlafen, wenn die Familie wach ist. Was das Leben dann leichter machen kann.

„Handy aus, Beziehung an“: Im Gespräch aufs Display schielen, beim Essen WhatsApp checken –Kinder und Jugendliche sind kaum in der Lage, der Faszination des Smartphones zu widerstehen. Eltern müssen Grenzen setzen.

„Ich bin ein Stück ernster geworden“: Nach ihrer Rückenverletzung begann für Aglaia Szyszkowitz eine belastende Zeit. Wer ihr hindurch half und wie es ihr heute geht, das erzählt die beliebte Schauspielerin im Interview.

1994 - ein Filmjahr wie kein anderes: Thriller, moderne Märchen, romantische Komödien: Vor 30 Jahren gab es mit Filmen wie „Pulp Fiction“, „Forrest Gump“ oder „König der Löwen“ Kino vom Feinsten. Ein Rückblick auf diese und andere legendäre Produktionen.

Karibik-Feeling auf Kuba: Die Insel fasziniert mit Traumstränden, grandioser Natur, Retro-Charme und viel Lebenslust. Doch es gibt auch Schattenseiten, wie Sie auf unserer Reiseseite lesen.

Ein Stier auf Abwegen: Über Schotter und Schlamm: Die Fahrt im Lamborghini Huracán ist ein besonderes Erlebnis. Unser Autor hat den Selbsttest gemacht.

Die heilende Kraft der Kälte: Die Kryotherapie ist eine der ältesten medizinischen Praktiken zur Behandlung von Beschwerden. Heute ist sie nicht nur bei Sportlern beliebt, wie Sie auf der Gesundheitsseite erfahren.

Alte DNA erklärt Häufung von Krankheiten in Europa: Die genetische Vielfalt des Kontinents wurde vor allem durch drei Migrationswellen geprägt – dabei hatten neue Genvarianten auch Nachteile, wie Analysen zeigen.

