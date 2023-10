Ehepaar und Hund tot in Einfamilienhaus gefunden

Kempen. Ein Nachbar hat ein älteres Ehepaar tot in einem Haus in Kempen gefunden. Die Polizei geht von einem Tötungsdelikt mit anschließendem Suizid aus.

In einem Einfamilienhaus in Kempen bei Düsseldorf sind eine Frau (73), ihr Ehemann (75) und ein Hund tot gefunden worden. Ein Zeuge hatte das Haus am Freitagnachmittag aus Sorge um seine Nachbarn betreten und das Ehepaar und das Tier aufgefunden, wie die zuständige Staatsanwaltschaft Krefeld und die Polizei Mönchengladbach gemeinsam am Sonntag mitteilten. Der Zeuge habe daraufhin die Polizei alarmiert.

Die toten Eheleute und der Hund wiesen laut Mitteilung jeweils Schussverletzungen auf. Aufgrund der Auffindesituation haben die Ermittler den Verdacht, dass es sich um ein Tötungsdelikt mit anschließendem Suizid handelt. Eine eingerichtete Mordkommission ermittelt. (dpa)

WAZ-Newsletter: Jetzt kostenlos anmelden! Was ist los in meiner Stadt, in der Region, in der Welt? Mit dem WAZ-Newsletter verpassen Sie keine Nachrichten. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Immobilien im Ruhrgebiet: Wo wird gebaut? Wo entstehen Einfamilienhäuser? Mit unserem kostenlosen Immobilien-Newsletter bleiben Sie auf dem Laufenden rund um die Themen Mieten, Kaufen und Wohnen!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Rhein und Ruhr