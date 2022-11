Weihnachten 2022: Diese Geschenke kommen wirklich an

Essen. Nicht schon wieder Socken! Wie man seine Eltern, Geschwister, Kinder und Freunde zu Weihnachten richtig beschenkt – Ideen und Methoden.

Haben Sie schon alle Weihnachtsgeschenke besorgt? Alle Jahre wieder geraten wir in der Adventszeit in Stress, weil wir uns unter Druck setzen, die richtigen Geschenke für unsere Kinder, Eltern, Großeltern, Geschwister, Freundinnen und Freunde zu finden. Die Energiekrise und die damit einhergehenden steigenden Preise sowie Lieferengpässe machen die Wahl nicht gerade einfacher. Allerdings: Studien belegen, dass ein Präsent beim Beschenkten nicht automatisch besser ankommt, wenn wir dafür besonders tief in die Tasche greifen. Was macht also ein gutes Geschenk aus?

Wunschgeschenke kommen laut Studie am besten an

Der einfachste Weg, jemandem mit einem Geschenk eine Freude zu machen, ist häufig, ihn einfach nach seinen Wünschen zu fragen. Denn nicht nur Kinder, die klassischerweise zu Weihnachten einen Brief an den Weihnachtsmann schreiben, sondern auch viele Erwachsene bevorzugen ein Geschenk, das sie sich selbst ausgesucht haben. Das haben Forscherinnen und Forscher der Harvard University in einem Versuch herausgefunden. Allerdings lautet die Antwort auf die Frage „Was wünscht du dir zu Weihnachten?“ nicht selten „Weiß ich nicht“ oder „Ich habe keinen Wunsch“. Dann hilft Ihnen vielleicht einer der folgenden Tipps:

Praktische Geschenke sind besser als unbrauchbare

Während wir häufig meinen, ein teureres sei gleichzeitig auch ein besseres Geschenk, fragen sich Beschenkte vielmehr: Kann ich das Geschenk im Alltag gebrauchen? Bevor wir also etwas schenken, das am Ende nicht zu gebrauchen ist, sollten wir lieber auf Verlässlichkeit setzen. Und das heißt ganz konkret: praktisch muss es sein! Egal ob ein Handtuch für den nächsten Sommerurlaub, ein Fahrradhelm, Geschirr, Werkzeug oder neue Hausschuhe: jedes Mal, wenn die beschenkte Person Ihr Geschenk im Alltag nutzt, wird sie an Sie denken. Eine persönliche Note erhalten auch nützliche Geschenke, wenn Sie sie personalisieren, etwa mit einer Gravur oder Bestickung.

Lesen Sie auch: Weihnachtsmärkte NRW 2022: Hier lohnt sich ein Besuch

Nach Corona-Pandemie: (Gemeinsame) Zeit schenken

Gemeinsame Zeit steht spätestens seit der Pandemie hoch im Kurs. Ein Konzertbesuch, ein schönes Abendessen oder ein Wellness-Wochenende im Grünen – wer freut sich nicht über gemeinsame Zeit mit seinen Liebsten?

Viele Menschen sehnen sich in diesen turbulenten Zeiten außerdem nach Ruhe und mehr Zeit für sich selbst. Wie wäre es also mit einer Wellnessbox; ein bisschen Erholung in Form von Badekugeln, Duschbädern, Cremes und Duftölen? Trinkt ihre Freundin oder Schwester gerne Tee? Dann können Sie eine Auswahl an leckeren Tees schenken. Auch ein gutes Buch oder Puzzle kann an trüben Tagen Balsam für die Seele sein.

Schlüsselanhänger, Deko, Armbänder oder Taschen: Mit etwas Geschick lassen sich aus Makramee vielfältige Geschenke zaubern. Foto: Kai Kitschenberg / FUNKE Foto Services

Die eigenen Fähigkeiten nutzen: Ideen für selbstgemachte Geschenke

Wer weniger Geld ausgeben oder kreativ werden möchte, kann etwas Selbstgemachtes schenken. Kochen oder backen Sie gerne? Dann verschenken Sie doch Marmelade, Plätzchen, Pralinen, Brotaufstriche oder Soßen. Auch selbstgemachte Naturkosmetika wie Badesalz, Cremes oder Seife kommen gut an. Wenn Sie Handarbeiten wie Stricken, Häkeln oder Sticken beherrschen oder handwerklich geschickt sind, stehen Ihnen viele Möglichkeiten offen, individuelle Geschenkideen umzusetzen. Bei Kleinanzeigenportalen finden Sie für wenig Geld oder sogar in der „zu Verschenken“-Rubrik oft schöne Dinge, die Sie mit etwas Zuwendung wieder aufwerten können.

Lesen Sie hier: So viel weniger geben Essener für Weihnachtsgeschenke aus

So sparen Sie Geld beim Kauf der Weihnachtsgeschenke

Eine erhebliche Summe können Sie außerdem sparen, indem Sie die Zahl der Geschenke und der Beschenkten verringern. Führen Sie in Ihrer Familie eine „Ein Geschenk“-Regel ein, wird das Weihnachtsshopping deutlich entspannter. Unter Geschwistern und deren Partnerinnen und Partnern könnten Sie auch wichteln. So bekommt jeder zwar nur ein, aber ein mit Bedacht ausgewähltes Geschenk. Und alle sparen Geld beim Kauf der Weihnachtsgeschenke.

Deutsche sparen wegen hoher Preise bei Weihnachtsgeschenken

Angesichts der hohen Inflation und steigender Preise wollen viele Deutsche in diesem Jahr bei den Weihnachtsgeschenken sparen. Insgesamt 30 Prozent der Erwachsenen haben sich vorgenommen, in diesem Jahr weniger Geld für Geschenke auszugeben als 2021, wie aus einer ARD-Umfrage hervorgeht. Sechs Prozent wollen ganz auf Geschenke verzichten. In Haushalten mit niedrigem Haushalts-Nettoeinkommen von unter 1.500 Euro im Monat will jeder und jede Zweite weniger oder gar kein Geld für Weihnachtsgeschenke ausgeben.

Gut die Hälfte der Bürgerinnen und Bürger (54 Prozent) plant der Umfrage zufolge, genauso viel Geld wie im vergangenen Jahr für Geschenke zu Weihnachten aufzuwenden. Lediglich acht Prozent der Befragten sagten, sie wollten mehr ausgeben als im Vorjahr.

WAZ-Newsletter: Jetzt kostenlos anmelden! Der tägliche Newsletter - jetzt mit allen wichtigen Updates zum Krieg in der Ukraine. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Durchs Jahr