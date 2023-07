Sommer-Kost: Warum es jetzt leichte, kleine Mahlzeiten tun

Ruhrgebiet. Wenn die Außentemperatur sich der Körpertemperatur nähert, lässt der Appetit nach. Schweres Essen macht uns dann fertig. Essen wir das Gegenteil!

Das Problem ist doch, dass Currywurst/Pommes/Mayo im August auch nicht schlechter schmeckt als im Januar. Es schlägt nur anders durch: Schweres Essen an heißen Tagen macht schlapp und belastet den Kreislauf, Maß halten ist empfehlenswert. Fragen wir also die Ernährungsexpertin Katrin Böttner von der „Verbraucherzentrale NRW“, was sie als Sommerkost empfiehlt. Pommes sind bestimmt nicht darunter. Aber schade ist es doch.

Punkt 1 liegt auf der Hand. „Bei sehr heißen Temperaturen ist es am wichtigsten, über den Tag verteilt genug zu trinken.“ Weil Durst sich oft mit Verspätung melde, sei es durchaus sinnvoll, „auch schon zu trinken, bevor man Durst verspürt. Man sollte immer etwas zu trinken dabei haben.“ Und zu jeder Mahlzeit etwas trinken. Erwachsene brauchen etwa 1,5 Liter Flüssigkeit am Tag; dieser Bedarf erhöht sich, wenn es heiß ist oder man sich bei der Arbeit oder beim Sport stark anstrengt. Gecheckt.

Vielleicht bewegt man sich auch nicht ganz so viel

Leichte Sommergerichte sind oft schnell fertig: waschen, schneiden, mischen, würzen.. Foto: Ilona Titova / Getty Images/iStockphoto

Aber wie kommt es überhaupt, dass man im Sommer kleinere und womöglich kalte Mahlzeiten als angenehm empfindet? Die Antwort ist: Wenn die Lufttemperatur relativ nah an der Körpertemperatur liegt, verbraucht man weniger Kalorien. Vielleicht bewegt man sich auch nicht ganz so viel. „Grundsätzlich spricht auch nichts gegen leichte warme Mahlzeiten“, sagt Böttner: „Da kann man sich ruhig nach den eigenen Bedürfnissen richten.“ Man sagt ja nicht umsonst zu den eigenen Bedürfnissen: Bauch-Gefühl.

Und wenn das Bauchgefühl auf den Namen Grillen hört? „Große Mengen Fleisch in Kombination mit fettigen und kohlenhydratreichen Beilagen sind keine leichte Mahlzeit.“ Katrin Böttner empfiehlt an dieser Stelle, „das Grillgut durch einige vegetarische Kombinationen zu ergänzen“. Beispiel: marinierte Gemüsespieße mit Pilzen, Zwiebeln, Paprika, Zucchini und so weiter. Auch bei Beilagen kann man auf leichte Gerichte achten: „Blatt-, Gemüse-, Linsen- oder Kichererbsen-Salat, Dips mit Quark oder Joghurt statt Kräuterbutter. Obst frisch oder auch auf dem Grill als Nachtisch schmeckt auch sehr gut.“ Man kann auch etwas vorbauen, indem man nicht (was gern passiert) allzu üppig einkauft und viel zu viel vorbereitet, zumal, wenn Gäste kommen.

„Viele Menschen essen nicht gerne bei großer Hitze“

Sollte man denn den Zeitpunkt der Mahlzeiten den langgestreckten Sommertagen anpassen? Auch hier empfiehlt Katrin Böttner, in sich hineinzuhorchen: „Viele Menschen essen nicht gerne bei großer Hitze. In diesem Fall kann es Sinn machen, etwas üppiger zu frühstücken, um lange satt zu bleiben und in der Mittagshitze nur leichte Snacks zu essen.“

Das etwas größere Frühstück könnte etwa aus Müsli mit Vollkornflocken, Joghurt, Nüssen und Obst bestehen. Am Abend, wenn es kühler wird, passe eine warme Mahlzeit vielleicht wieder eher. Andere Menschen reagierten aber auch noch abends empfindlich auf eine zu üppige Mahlzeit.

„Bei großer Hitze eher lauwarme als eisgekühlte Getränke trinken“

Gegrilltes Hühnchen auf Kopfsalat, Tomate und Spinat: passt! Foto: YelenaYemchuk / Getty Images/iStockphoto

Doch zurück zum Trinken. Erstens, zweitens, drittens Wasser? „Der ideale Durstlöscher“, so die Fachfrau. Zur Abwechslung könne man es aromatisieren mit Obst- oder Gemüsestückchen oder durch frische Kräuter. Kräuter- und Früchtetees eigneten sich aber ebenso gut und schmeckten auch kalt. Auch Saftschorlen (ein Teil Saft, drei Teile Wasser) böten sich an „hin und wieder als Abwechslung“.

Generell sei es auch empfehlenswert, „bei großer Hitze eher lauwarme als eisgekühlte Getränke zu trinken.“ Trinkt man sehr kalte Getränke, muss der Körper Energie aufbringen, um sie auf Körpertemperatur zu bringen. Eiskalte Getränke an einem heißen Tag geben dem Körper ein völlig falsches Signal: Wärme zu produzieren.

