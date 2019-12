Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Mehr Artikel rund um Bewegung und Gesundheit

Achtsamkeit: Wie Menschen zu innerer Ruhr zurückfinden

Viele Menschen haben Probleme, richtig abzuschalten. Doch um chronischem Stress zu entfliehen, braucht es mehr als ein bisschen Wellnessurlaub. Lesen Sie hier mehr.

Sport macht Schlank? Die zehn größten Diät-Lügen

Mehr als jeder zweite Deutsche hat Übergewicht, die meisten wollen davon loskommen. Wir decken an dieser Stelle die größten Diätlügen auf. Lesen Sie hier mehr.

Aufgedeckt: Das sind zehn große Lauf-Lügen

Die Bekleidung kann nicht warm genug sein? Geh-Pausen sind Verlierer-Pausen? Stimmt nicht. Unsere Experten erklären, was beim Joggen gut tut. Lesen Sie hier mehr.

Comeback der Natur: Wander-Tipps für Anfänger

Ob in der freien Natur oder in der Stadt: Wanderungen sind immer und überall möglich. Was bei Planung, Route und Ausrüstung zu beachten ist. Lesen Sie hier mehr.

Das sind die besten Mittel gegen trübe Herbstlaune

Wenn im Herbst die Tage kürzer werden, drohen manch einem Schwermut und Blues. Hier kommen acht Glücklich-Macher für dunklere Stunden. Lesen Sie hier mehr.

Ärztin gibt Tipps: So schützt man bei der Hitze die Haut

Diese Sonne – Essen und das Ruhrgebiet schwitzen seit Wochen. Eine Expertin des Uniklinikums gibt Tipps, was der Haut jetzt gut tut. Lesen Sie hier mehr.

Erste Hilfe: Diese Tipps sollte jeder beherzigen

Bei einem Unglück können Kleinigkeiten Leben retten. Tipps für alle: Von der Ansprache an das Unfallopfer bis zur stabilen Seitenlage. Lesen Sie hier mehr.

Welche Hausmittel bei Husten, Schnupfen, Heiserkeit helfen

Bei Erkältungen und den Symptomen wie Husten, Schnupfen und Halsweh können Zutaten aus dem Küchenschrank hilfreich sein. Lesen Sie hier mehr.