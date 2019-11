Landschaftsarchitekt empfiehlt: Im Garten Räume schaffen

Mit dem heimischen Garten als Erholungsraum der Städter ist es wie mit so vielen Dingen im Leben: Alle Wege führen nach Rom – sprich, es gibt mehrere Möglichkeiten, zum (grünen und blühenden) Ziel zu kommen. „Darum ist es wichtig, bevor man mit dem Bagger großartig die Erde umgräbt oder vom Gartenbauer umgraben lässt, erst einmal seine Wünsche zu definieren“, rät Christian Pacyna, seines Zeichens Landschaftsarchitekt.

Je nach Lage und Größe des Grundstücks sowie nach Bodenbeschaffenheit ließen sich verschiedene Konzepte realisieren – von der Spielwiese mit entsprechenden Geräten für die Kinder bis zu Feng-Shui-Oasen und Nutzgärten.

Individuell gestalten auch im Kleinen

„Leider gibt es etliche Bauherren, die eine Rasenfläche lediglich als plane Ebene betrachteten: „Zufahrt, Terrasse, Rasen, Beete – und das war’s.“ Dabei lasse sich auch die kleine Fläche hinter einem Reihenmittelhaus ansprechend und individuell gestalten. Nichts sei schlimmer als grüne Langeweile, sagt der Landschaftsarchitekt nicht nur aus der beruflichen Perspektive heraus. „Es ist einfach auch sinnvoll, den Garten in verschiedene Funktionalitäten zu unterteilen.“

Wolle zum Beispiel das eine Familienmitglied in Ruhe ein Buch im Liegestuhl lesen, ein anderes vielleicht mit einigen Freunden eine Unterhaltung führen, führe dies unter Umständen zu Konflikten. „Wenn es dagegen verschiedene Räume im Garten gibt, dann lässt sich das vereinbaren.“

Sicht- und Lärmschutz schaffen

Wie lassen sich solche Räume schaffen? Heckenpflanzen seien eine Möglichkeit, dem Garten verschiedene Funktionen zuzuweisen – und ungewöhnliche Blickachsen zu schaffen.

Immergrüne Gewächse böten sich sehr gut für niedrige Beetumfassungen an. „Man kann auch Zuwegungen damit betonen, etwa Kieswege oder Steinplatten.“

Hohe Hecken seien dagegen geeignet, einen Sichtschutz zu schaffen und Ruheräume zu verwirklichen. Pacyna: „Da können zum Beispiel Bank und Tisch stehen.“ Eine gemütliche Sitzecke werde dadurch geschaffen, die auch den Lärm draußen halte.

Wobei ein Durchbruch in einer solchen Hecke – in Form eines ausgeschnittenen Fensters – ein charmanter Aspekt sei, findet der Landschaftsarchitekt, der 2006 einige der Mustergärten im Grugapark Essen gestaltet hat.

Rundbögen mit rankenden Rosen bepflanzt

Dort findet man auch mit Rosen bewachsene Rundbögen als Gestaltungselement. Sie bilden eine „Pforte in einen anderen Raum“, erklärt Pacyna, der im Übrigen eine Bresche für die Laubhecke schlägt. „Sie zeigt zu den verschiedenen Jahreszeiten eine andere Farbigkeit. Das setzt einen besonderen Akzent als Grundstücksbegrenzung.“ Und die unbelaubte Zeit im Winter gebe neue Einblicke in den Garten. Ebenso sieht der Gartenexperte blühende Hecken als farbliche Bereicherung an. „Die Früchte im Herbst können dann noch mal einen wundervollen Anblick verschaffen.“

Ein wichtiges Element im Garten ist für den Landschaftsarchitekten das Wasser. „Es bedeutet Leben. Gerade in heißen Sommern zieht es Insekten an. Denn Pfützen sind dann ausgetrocknet.“ Wer sich damit anfreunden könne, sollte Teiche oder sogar Bachläufe in den Garten integrieren. „Das Plätschern beruhigt außerdem.“

Steingärten, bei denen Grün keine Chance habe, erteilt Pacyna dagegen eine klare Absage. „Damit entziehen wir Insekten den Lebensraum.“ Grün schaffen in all seinen Facetten – auch auf dem Dach, „damit wird dem Aufheizen der Stadtlandschaften entgegengewirkt.“

>>> JEDER GARTEN MIT EIGENER ATMOSPHÄRE