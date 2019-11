An Rhein und Ruhr. Ohne Gewürze würde unseren Speisen etwas fehlen. Besonders raffiniert sind Mischungen, in denen Aromen perfekt aufeinander abgestimmt sind.

Gewürzmischungen geben Gerichten speziellen Charakter

Was wäre ein Pfeffersteak bloß ohne Pfeffer, ein Chili con Carne ohne Chili? Was Zimtschnecken ohne Zimt, Vanillekipferl ohne Vanille? Oft machen Gewürze (und auch Kräuter) den Unterschied zwischen zweckdienlicher Nahrungsaufnahme und lustvollem Genusserlebnis aus. Sie lösen Assoziationen von vertraut-heimelig (Mamas Kartoffelpüree mit Muskat) bis hin zu aufregend-exotisch (das Linsencurry mit Kardamom und Chili im Lieblingslokal) aus.

Manche Gerichte erhalten ihren speziellen Charakter erst durch die Zusammenkunft mehrerer Gewürze. Wir stellen drei Klassiker unter den Gewürzmischungen vor.

Garam Masala

Indien-Reisenden wird gern erzählt, dass jede indische Region, wenn nicht sogar jede indische Familie ihr eigenes Garam-Masala-Rezept hüte. Garam bedeutet so viel wie „heiß“, Masala steht für Gewürze. Den Mischungen mit ihrem würzigen bis scharfen Geschmack wird eine wärmende Wirkung auf den Körper zugeschrieben.

Chili ist wichtiger Bestandteil einiger Gewürzmischungen.

Die Grundzutaten von Garam Masala, einem bräunlichen Pulver, sind Kreuzkümmelsamen, schwarze Pfefferkörner, Kardamom, Gewürznelken und Zimt. Um das Aroma der einzelnen Zutaten zu intensivieren, röstet man sie in einer Pfanne ohne Fett, bevor sie zerstoßen, gemahlen, zusammengemischt werden. Je nach Rezept variiert die Menge der einzelnen Gewürze, außerdem können beispielsweise noch Korianderkörner, Lorbeerblätter und gemahlene Muskatblüten, Macis genannt, hinzukommen; in modernen Varianten ist mitunter auch Chili, Knoblauch oder Fenchel enthalten.

Besonders gut zur Geltung kommt Garam Masala in indischen Currys oder in Fleischmarinaden. Es gibt übrigens auch andere Masalas wie etwa Chat Masala, das neben Garam Masala Zutaten wie zum Beispiel Granatapfelsamen, Salz und Mangopulver enthält, oder Kashmiri Masala, das dem Garam-Masala-Rezept ähnelt, aber um Kümmel und Muskatnuss ergänzt wird.

Currypulver

Es wäre naheliegend anzunehmen, dass das gelbe Currypulver einzig und allein aus den Blättern oder Blüten des Currykrautes gewonnen wird – doch das eine hat mit dem anderen außer einem Geruch, den man „orientalisch“ nennen könnte, nichts gemein. Currypulver besteht in einer Basisvariante aus getrockneten roten Chilis, Korianderkörnern, Kreuzkümmel- und Bockshornkleesamen, schwarzen Senf- und Pfefferkörnern sowie Kurkuma und Ingwer. Um es noch ein wenig komplizierter zu machen: Der Begriff Curry meint nicht nur das scharfe Pulver, sondern fasst in seiner ursprünglichen Bedeutung indische Gerichte, deren Basis eine Sauce ist, unter diesem Namen zusammen.

Je nach Region können sowohl das Pulver als auch das Gericht vollkommen unterschiedlich schmecken. Die Varianten beschränken sich längst nicht auf indische Regionen – auch Thai-Curry oder Curry aus Sri Lanka sind sehr populär. Letzteres enthält tatsächlich auch Curry-Blätter.

Ras el Hanout

Anderer Kontinent, andere Mischung: Über 20 verschiedene Gewürze können in der nordafrikanischen Mischung Ras el Hanout zusammenkommen, so zum Beispiel Korianderkörner, Kreuzkümmelsamen, schwarze Pfefferkörner, Gewürznelken, Kardamomkapseln, Kurkuma, Zimt, Ingwer, Muskat, Chili und getrocknete Blüten. So bekommt das herb-würzige Pulver noch eine süß-fruchtige Note. Weil die Mischung sehr intensiv ist, sollte man sie vorsichtig dosieren, eher in Messerspitzen- als in Tee- oder Esslöffeleinheiten. Das Pulver passt gut zu Fleischgerichten aber auch zu Reis, Gemüse und Couscous.

Natürlich gibt es noch weitere Mischungen, die Gerichten ein besonderes Aroma verleihen. Dazu gehören neben trockenen Mischungen auch Pasten wie das afrikanische Harissa oder die Currypasten der thailändischen Küche. Und natürlich die ureigenen Kreationen jeder Familie.

>>> Gewürzimporte nehmen seit Jahren zu

In den vergangenen Jahrzehnten ist die Menge der importierten Gewürze in Deutschland stetig angestiegen, von 29 109 Tonnen im Jahr 1975 auf 117 614 Tonnen im Jahr 2016.

Das geht aus dem aktuellen Bericht zur „Marktentwicklung der Gewürzindustrie“ hervor, den der Fachverband der Gewürzindustrie im Herbst 2017 veröffentlicht hat.

Ganze Pfefferkörner stellen mit 21,8 Prozent und etwa 26 000 Tonnen den größten Einzelanteil an den Importen, an zweiter Stelle folgt Ingwer (16,6 Prozent). Ebenfalls beliebt: gemahlenes Paprikapulver (12,9 Prozent), Koriander (4 Prozent) und Muskat (1,3 Prozent).