Frühjahrsputz Frühjahrsputz mit Backpulver, Essig & Co.

An Rhein und Ruhr. Einfache Hausmittel lösen so gut wie jeden Schmutz. Beim Putzen, Fleckentfernen und Waschen gibt es viele Rezepte und Tricks – wir zeigen sie.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Frühjahrsputz mit Backpulver, Essig & Co.

Wenn im März die ersten wärmenden Sonnenstrahlen nicht nur die Osterglocken erblühen lassen, sondern leider auch den Blick auf schlierige Fensterscheiben freigeben, dann wissen wir: Es ist Zeit für den Frühjahrsputz. Ein bisschen Staub wischen dort, wo er gerade auffällt, Abfalleimer leeren, Sanitäranlagen und Fußbösen reinigen – das ist es nicht. Bei der Grundreinigung werden Räume und Einrichtung intensiv gepflegt. Dazu gehört etwa das Waschen der Gardinen, Fensterputzen, das Reinigen von Heizkörpern, Türen, Fliesen und Schränken sowie Polstermöbeln.

Backpulver ist ein Alleskönner

Nun hält die Industrie eine Fülle von Produkten parat, für jede Oberfläche gibt es ein extra Mittelchen – und schon ist der Putzschrank voll mit allerhand Flüssigreinigern, Tuben, Spraydosen und so weiter. Dabei reichen einige wenige Hausmittel, um Oberflächen ohne großartige Chemiekeule zu reinigen.

Backpulver zum Beispiel ist ein Alleskönner. Es besteht aus Natron und einem Säuerungsmittel wie Zitronensäure, Weinsäure oder Weinstein. Durch Hitze und Feuchtigkeit reagiert Natron mit der Säure, CO2 wird frei. Backpulver löst Kalk in Kannen und Flaschen und statt der starken Chemiebombe reinigt es mit einem Schuss Essig dazu auch Verstopfungen im Abflussrohr. Mit Natronpulver, das auf einer Zitronenhälfte verteilt oder mit Pflanzenöl vermischt wird, kann man Klebereste auf Holz entfernen. Schweißgeruch in Turnschuhen lässt sich durch Backpulver, das über Nacht einwirkt, bekämpfen.

Gallseife entfernt aus Polstermöbeln fett-, eiweiß- und farbstoffhaltige Flecken wie Öl, Blut, Milch, Obst, Ketchup, Gemüse und Kinderfertignahrung.

Gute Ergebnisse bei verkrustetem Backofen

In Wasser gelöst wirkt Soda als starke Lauge. Flecken und Schmutz quellen auf und werden chemisch verändert, so dass sie vom Gewebe oder der Unterlage gelöst werden. Sehr gute Ergebnisse lassen sich damit etwa bei einem verkrusteten Backofen erzielen. Das Pulver einfach in Wasser auflösen und etwas Spülmittel hinzufügen. Die Lauge ein paar Minuten einwirken lassen. Anschließend gründlich auswischen, bei äußerst harten Verkrustungen mit einer Bürste aus Stahlwolle. Dabei Handschuhe tragen, damit die Lauge die Haut nicht angreift. Soda ist nicht für tierische Fasern aus Wolle oder Seide geeignet.

Ein Spritzer Essig in das Putzwasser – dies ist bei der Säuberung des Kühlschranks keimtötend. Essig löst zudem fett- und kalkhaltige Rückstände. Zitronensäure wirkt ähnlich wie Essig, also kalklösend. Außerdem hat diese eine stärkere Wirkung als Essig. Zitronensäure ist darüber hinaus schonender für Armaturen und Dichtungen. Die ideale Dosierung: 30 ml Zitronensäure auf einen Liter Wasser.

Glasreiniger einfach hergestellt

Einen unbedenklichen Glas- und Fensterreiniger stellt man aus 370 ml Wasser, 120 ml Isopropylalkohol oder Spiritus, 10 ml Essigessenz, 5 Tropfen Spülmittel, 5 Tropfen Zitronenöl her. Alles in eine Sprühflasche geben und gut schütteln. Als Dekoration kann man frische Melissenzweige mit in die Flasche geben. Einfach auf die Scheibe sprühen und mit einem Fensterleder oder Mikrofasertuch abwischen.

Beim Wäschewaschen lohnt es sich im Übrigen, Flecken vorzubehandeln und ein mildes Waschmittel mit wenigen speziellen Wirkstoffen zu nehmen. Denn nur für Tenside gibt es umweltbezogene Anforderungen zur biologischen Abbaubarkeit. Alle anderen Inhaltsstoffe sind immer noch problematisch für die Abwasserreinigung.

>> Flecken schnell und natürlich behandeln

Blut, Kakao, Milch und andere eiweißhaltige Flecken: sofort mit kaltem Wasser auswaschen. Alte Flecken über Nacht in Sodalösung oder Seifenlauge einweichen. Bei Kaffee heißt es heißes Wasser auf den Fleck, mit kaltem nachspülen. Vergilbte Vorhänge gehören in Seifenlauge mit Kochsalz.



Lackfarben kann man problemlos mit reinem Terpentinöl tilgen. Frische Dispersionsfarbe lässt sich dagegen mit warmem Wasser auswaschen.



Kerzenwachsreste mehrmals zwischen saugfähigem, farblosem Papier (Löschpapier) bügeln. Flecken von Kugelschreiber, Kopierstift, Filzstift mit erwärmtem Zitronensaft behandeln. Den gelösten Farbstoff mit Papiertuch aufnehmen oder mit 1:1-Gemisch aus Essig und Spiritus nachspülen.



Möhrensaftflecken mit Olivenöl einreiben und waschen. Obstflecken mit Zitronensaft oder Essig beträufeln, mit klarem Wasser nachspülen. Weißwein neutralisiert Rotweinflecken. Dann einweichen und auswaschen. Spinatflecken mit der Schnittfläche einer rohen Kartoffel abreiben und nachspülen.