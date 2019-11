Beim Funsport kommt es auf die Geschicklichkeit ein

Sport soll vor allem eines: Spaß machen. Nicht immer muss dabei der Leistungsgedanke im Vordergrund stehen. Funsportarten gibt es daher reichlich – und an skurrilen Betätigungen ist dabei kein Mangel. Hier einige Beispiele: Wok-WM, Gummistiefel- und Handyweitwurf, Dirndlspringen, Extrembügeln, Hobby Horsing (auch bekannt als Steckenpferdreiten) und das Frauentragen.

Letzteres geht einer finnischen Legende nach auf eine Räuberbande des 19. Jahrhunderts zurück. Unter ihrem Anführer Herkko Rosvo-Ronkainen beraubte man andere Clans ihrer Wertgegenstände – und ihrer Frauen. Und die mussten getragen werden. Seit 1992 gibt es in Finnland nach diesem Vorbild Weltmeisterschaften im Frauentragen.

Baumstämme werfen und Fässer rollen

Kraft und Geschicklichkeit erfordern auch die Highland-Games. Diese waren ursprünglich Bestandteil der Treffen schottischer Clans. Ziel war es, die stärksten und schnellsten Männer zu finden, die als Leibwächter des Königs und Boten taugten. Stärke und Schnelligkeit zählen aktuell auch: Vorzugsweise werden Baumstämme geworfen, Fässer gerollt und beim Tauziehen zeigt sich, wer den längeren Atem bzw. die stärkeren Arme hat.

Mit Sportgeräten lässt sich viel anstellen. Das Skateboard gab es schon in den 1960er Jahren. Ein Jahrzehnt später tauchten die ersten Exemplare im deutschsprachigen Raum auf. Das Wellenreiten auf Asphalt wurde populär, Skateranlagen gehören inzwischen zum Stadtbild.

Beine und Hüfte sorgen für Schwung

Eine Spur anders ist das Waveboard. Damit kann man vor-, seitwärts und schräg fahren, jedoch nicht rückwärts. Das Handling erfordert einiges an Geschicklichkeit. Die Einspurigkeit erlaubt schnelle Geradeausfahrten, weite Bögen und enge Schwenks, beispielsweise beim Bremsen. Zum Schwungholen auf ebener Fläche ist dabei nicht das Abstoßen vom Boden nötig, vielmehr erzeugen Bein- bzw. Hüftbewegungen die Beschleunigung des Boards. Damit können sogar Steigungen bewältigt werden.

Beim Dirndl-Springen hüpfen die Frauen von einem Sprungbrett in einen See oder ein Schwimmbecken. Die Flugfiguren werden von einer Jury bewertet. Foto: istock

Als Mannschaftssport erfreut sich Tchoukball steigender Beliebtheit. Das Spiel ähnelt Handball. Ziel ist es, den Ball ins Tor bzw. den Rahmen (Frame) zu werfen, ohne dass der Gegner ihn abfängt. Die Frames sind gekippte Trampoline – der Ball muss in die Mitte treffen und außerdem weit genug zurückprallen. Die beiden Frames auf dem Spielfeld sind keiner Mannschaft zugeordnet, man darf also auf beide werfen. Mannschaften in der Region gibt es u.a. in Düsseldorf und Essen.