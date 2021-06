Düsseldorfer will entflogenen Papagei retten und stürzt ab

Düsseldorf. 40-Jähriger wollte seinen Papagei einfangen, der in einem Baum saß. Der Mann stürzte aus mehreren Metern Höhe ab und wurde schwer verletzt.

Bei dem Versuch einen Papagei aus einer Baumkrone zu retten, hat sich ein 40-Jähriger in Düsseldorf schwer verletzt. Wie die Feuerwehr am Freitag mitteilte, stürzte der Mann am Donnerstagabend aus mehreren Metern Höhe ab, als er seinen auf einem Ast sitzenden Vogel wieder einfangen wollte. Der Schwerverletzte wurde in eine Klinik gebracht, eine vom Unfallgeschehen traumatisierte Angehörige wurde an der Einsatzstelle im Stadtteil Unterbilk betreut.

Trotz intensivster Bemühungen der Feuerwehr mit Leitern und einer Höhenrettungsgruppe sei es den Einsatzkräften nicht gelungen, den Papagei einzufangen und zurück in sein Zuhause zu bringen. Insgesamt waren 19 Rettungskräfte rund zwei Stunden im Einsatz. (afp)

