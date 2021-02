Düsseldorfer Arzthelferin mit Corona-Mutation infiziert

Videografik: So mutieren Viren

Düsseldorf. Mitarbeiterin einer Düsseldorfer Arztpraxis hatte offenbar trotz Symptomen weitergearbeitet. Gesundheitsamt geht von 450 möglichen Kontakten aus.

Bei der Mitarbeiterin in einer Düsseldorfer Arztpraxis, die mit bis zu 450 Personen Kontakt hatte, ist die hochansteckende Coronavirus-Mutante B.1.1.7 nachgewiesen worden. Das teilte die Stadt Düsseldorf am Samstag mit. Die Nachverfolgung der Kontaktpersonen laufe auf Hochtouren. Die Medizinische Fachangestellte soll laut Stadt trotz Krankheitssymptomen weitergearbeitet haben. Die Arztpraxis in Pempelfort wurde geschlossen.

Corona-Mutation in Arztpraxis: Gesundheitsamt sucht bis zu 450 Kontaktpersonen

Mitarbeiter im Gesundheitsamt versuchten derzeit, alle Kontaktpersonen, vor allem Patienten der Praxis, zeitnah telefonisch zu erreichen, hieß es bei der Stadt. Für alle Kontaktpersonen der Medizinischen Fachangestellten werde vorsorglich eine Quarantäne angeordnet. Das Ordnungsamt sowie die Kassenärztliche Vereinigung wurden informiert. Frühestens für Montag erwarte man eine Auswertung zu den Kontaktpersonen.

Die Virus-Mutation B.1.1.7 gilt als deutlich ansteckender und auch als gefährlicher als das ursprüngliche Virus. Düsseldorf lässt nach eigenen Angaben seit Anfang Februar alle positiven PCR-Proben aus dem städtischen Testzentrum und den mobilen Testdiensten der Stadt zusätzlich auf Mutationen untersuchen. (dpa)

