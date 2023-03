Düsseldorf: Rechte Gruppe überklebt arabisches Straßenschild

Das erst kürzlich angebrachte arabische Straßenschild auf der Ellerstraße in Düsseldorf-Oberbilk ist von rechten Aktivisten am Wochenende überklebt worden.

Düsseldorf. Das arabische Straßenschild in Düsseldorf-Oberbilk wurde bereits nach wenigen Tagen von Rechten überklebt. Ratspolitiker verurteilen die Tat.

Rechte Aktivisten der Gruppe „Revolte Rheinland“ haben am Wochenende das erst vor etwas mehr als einer Woche angebrachte arabische Straßenschild auf der Ellerstraße in Düsseldorf-Oberbilk überklebt. Die Gruppe bekannte sich auf Twitter dazu.

Das in arabischer Schrift gehaltene Schild wurde dabei durch eine Abdeckung ersetzt, die einen Ritter auf einem Pferd zeigt, der mit gezuckter und tödlicher Lanze Menschen verfolgt. Zudem wurde anstelle des Verkehrsschild „Ellerstraße“ eine Blende mit dem Schriftzug „Karl-Martell-Straße“ sowie einem rassistischen Plakat angebracht.

Karl Martell gilt in rechten Kreisen als Ikone, der im Jahr 732 einen militärischen Sieg über arabische Streitkräfte erringen konnte. Auch der rechtsextreme norwegische Terrorist Anders Breivik erwähnte Karl Martell in seinen Texten.

Ratspolitiker verurteilen Aktion

In einer gemeinsamen Mitteilung verurteilten die Düsseldorfer Ratsherren Samy Chachira (Grüne) und Hakim El Ghazali (SPD) die Aktion. Diese Tat sei „nur ein weiteres alarmierendes Beispiel für den aufkeimenden Rassismus und Extremismus in unserer Gesellschaft. Wir verurteilen diese Tat aufs Schärfste und fordern die Behörden auf, alles in ihrer Macht Stehende zu tun, um die Täter zur Rechenschaft zu ziehen“, heißt es in der Mitteilung.

Die Junge Alternative NRW („Danke Jungs! Starke Aktion“) und die AFD Düsseldorf verherrlichten die Aktion in den Sozialen Medien. Der Düsseldorfer Ortsverband sprach dabei von „einer kreativen Form des Protest“. Hakim El Ghazali zeigte sein Unverständnis, dass die AFD Bilder der Tat auf ihren Kanälen in den Sozialen Medien weiter verbreitete: „Das ist sehr befremdlich, dass die AFD das teilt. Und es schlimm das Karl Martell dabei verherrlicht wird. Anders Breivik hat ihn erwähnt, und auch der Mörder von Hanau.“

Für die nächste Ratssitzung kündigt der SPD-Politiker bereits Konsequenzen an: „Wir möchten eine Erklärung von der AFD haben, warum sie sich so positioniert. Es sieht so aus, als würde sie sich immer mehr selbst entlarven.“

Staatsschutz ist eingeschaltet

Mittlerweile sind die Schildabdeckungen der Rechten Gruppe wieder entfernt worden, wie eine Polizeisprecherin auf Nachfrage bestätigt. Der Staatsschutz ist bereits eingeschaltet und ermittelt gegen die rechten Aktivisten, wie die Polizeisprecherin am Montag weiter erklärte.

Zeugen, die die Aktion beobachtet haben und weitere Hinweise liefern können, werden gebeten, sich unter der 0211/8700 an die Düsseldorfer Polizei zu wenden.

