Düsseldorf: Ordnungsamt löst illegale Raver-Party auf

Düsseldorf. Raver trafen sich unter Autobahnbrücke an Messe. Teilnehmer flüchteten, als das Ordnungsamt auftauchte. Musikanlage beschlagnahmt.

Die Polizei in Düsseldorf ist in der Nacht zu Samstag wegen einer illegalen Raver-Party alarmiert worden. Das Ordnungsamt kümmerte nach Auskunft bei der Polizei letztlich darum, die Party aufzulösen, weil sie einen Verstoß gegen die geltende Coronaschutzverordnung darstellte.

Die Stadt Düsseldorf ist seit mehreren Tagen Corona-Risikogebiet.

Raver-Party war unter einer Autobahn-Brücke

Um 22.53 Uhr war die Polizei alarmiert worden, teilte ein Sprecher in der Leitstelle am Samstag auf Nachfrage mit. Unter einer Brücke der Autobahn A 44 am Lotzweg in der Nähe der Messe habe eine Gruppe Menschen offenbar eine Party mit lautstarker Musik gefeiert.

Die Musik stellte sich als Raver-Party heraus. teilte eine Sprecherin der Stadt am Samstag auf Nachfrage mit. Mehrere Menschen hatten sich dort versammelt. Wieviele, sei nicht bekannt, sagte die Sprecherin.

Ordnungsdienst stellte Musikanlage sicher

Alles deute darauf hin, dass es sich um eine professionell vorbereitete Raver-Party handelte. „Es waren insgesamt fünf Pavillons aufgebaut. Einer als Bar, ein anderer als Überdachung einer professionellen Musikanlage“, sagte die Sprecherin. Außerdem habe es ein Lagerfeuer gegeben, das vom Ordnungsdienst gelöscht worden sei.

Mehrere der Teilnehmer seien geflüchtet, als die Mitarbeiter des Ordnungsamtes vor Ort auftauchten. Die Musikanlage sei vom Ordnungsdienst sichergestellt worden, sagte die Sprecherin. Vier Personen seien letztlich vor Ort geblieben, darunter auch der mutmaßliche Veranstalter der Party. Gegen die Personen wurden Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet. Teilnehmer drohten laut Ordnungsamt Geldbußen in Höhe von 250 Euro. Der Veranstalter könne laut Einschätzung der Stadt mit bis zu 4000 Euro belangt werden. (dae)