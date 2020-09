Düsseldorf: Karnevalisten erwägen Rosenmontagszug im Stadion

Ein politischer Mottowagen im Rosenmontagszug 2020 in Düsseldorf. Für diese Session wird ein Umzug durch die "Merkur Spiel-Arena" erwogen.

Düsseldorf. Nach der Absage des Straßenkarnevals wegen Corona erwägt das Comitee Düsseldorfer Carneval einen Rosenmontagsumzug durch die Merkur Spiel-Arena.

Karneval trotz Corona: In Düsseldorf wird ein Rosenmontagszug durch die „Merkur Spiel-Arena“, das örtliche Fußballstadion, erwogen. Michael Brill, Chef der städtischen Event-Tochter D.Live bestätigte der Deutschen Presse-Agentur entsprechende Gespräche mit dem Comitee Carneval (CC).

Brill betonte, dass es sich um eine „Ideenskizze“ des CC handele und man noch ganz am Anfang der Überlegungen stehe. CC-Geschäftsführer Hans-Jürgen Tüllmann sprach gegenüber der „Rheinischen Post“ (Mittwoch) von einem Zug aus 70 Wagen.

Wegen Corona: Traditionelle Rosenmontagsumzüge wird es nicht geben

Nach einem Karnevalsgipfel in der Düsseldorfer Staatskanzlei hatten die Landesregierung und die großen Festkomitees den klassischen Sitzungs- und Straßenkarneval abgesagt. Traditionelle Rosenmontagsumzüge werde es nicht geben. Dafür vielleicht einen im Stadion: Wie Karnevalsmanager Tüllmann der „Rheinischen Post“ sagte, könnten 17.000 Menschen in der Arena von den Rängen aus den Zug anschauen. „Bei Regen könnte auch das Dach geschlossen werden.“

D.Live-Chef Brill wies darauf hin, dass ein Rosenmontagsumzug nur „mit unseren konsequenten Schutzkonzepten möglich wäre.“ Dazu gehörten personalisierte Tickets, Mindestabstände und Maskenpflicht.

Rosenmontag in Düsseldorf Rosenmontag in Düsseldorf Auch politisch hat der Umzug mit seinen Wagen einiges Potential. Foto: Kai Kitschenberg / Funke Foto Services

Rosenmontag in Düsseldorf Funkemariechen lassen sich von ihrer Tanzgruppe tragen. Foto: Federico Gambarini / dpa

Rosenmontag in Düsseldorf Trotz des Regens haben die Karnevalisten ihren Spaß. Foto: Kai Kitschenberg / Funke Foto Services

Rosenmontag in Düsseldorf Diese Clowns machen Stimmung. Foto: Federico Gambarini / dpa

Rosenmontag in Düsseldorf Hauptsache, die Frisur sitzt. Foto: Ina Fassbender / AFP

Rosenmontag in Düsseldorf Diese Jecken haben rosa Zuckerwatte dabei. Foto: Bernd Thissen / dpa

Rosenmontag in Düsseldorf In Düsseldorf sind die Jecken bunt: Entsättigt hebt sich der Motivwagen, auf dem die neuen SPD-Vorsitzenden abgebildet sind, von der Menge ab. Foto: Federico Gambarini / dpa

Rosenmontag in Düsseldorf "Aus Worten werden Taten" - Kurzfristig stemmte Wagenbauer Jaques Tilly ein Motiv zum Anschlag in Hanau. Foto: Bernd Thissen / dpa

Rosenmontag in Düsseldorf In diesem Kostüm steckt Musik. Foto: Bernd Thissen / dpa

Rosenmontag in Düsseldorf Oberbürgermeister Thomas Geisel (l, SPD) und Wagenbauer Jacques Tilly. Foto: Bernd Thissen / dpa

Rosenmontag in Düsseldorf Schlagersänger Roberto Blanco fährt auf einem Wagen mit. Foto: Bernd Thissen / dpa

Rosenmontag in Düsseldorf Tagegsschausprecher Jan Hofer mischt sich regendicht eingepackt unter die Jecken. Foto: Frank Christiansen / dpa

Rosenmontag in Düsseldorf Bunt geschminkt und fröhlich feiert diese Frau Karneval. Foto: Kai Kitschenberg / Funke Foto Services

Rosenmontag in Düsseldorf Diese Jecken machen sich über die Verkehrspolitik lustig. Foto: Bernd Thissen / dpa

Rosenmontag in Düsseldorf Carsten geht als Briefkasten. Foto: Ina Fassbender / AFP

Rosenmontag in Düsseldorf Gut gelaunt als Frosch zieht die Gruppe Frauen durch Düsseldorf. Foto: Kai Kitschenberg / Funke Foto Services

Rosenmontag in Düsseldorf Nicht alle können feiern: Polizisten laufen vor dem Rathaus in der Altstadt entlang. Foto: Fabian Strauch / dpa

Rosenmontag in Düsseldorf Innenminister Herbert Reul feiert mit. Foto: Michael Gottschalk

Rosenmontag in Düsseldorf Jecken winken am Straßenrand. Foto: Federico Gambarini / dpa

Rosenmontag in Düsseldorf Dieser Verkleidete grüßt für ein Handyfoto. Foto: Ina Fassbender / AFP

Rosenmontag in Düsseldorf Zwei Jecken mit Engelsflügeln kommen zu Fuß. Foto: Bernd Thissen / dpa

Rosenmontag in Düsseldorf Viele haben Regenschirme mitgebracht. Foto: Federico Gambarini / dpa

Rosenmontag in Düsseldorf Diese Tiger werfen mit Konfetti. Foto: Fabian Strauch / dpa

Rosenmontag in Düsseldorf Ein Kostüm? Ein Jeck trägt Mundschutz. Foto: Bernd Thissen / dpa

Rosenmontag in Düsseldorf Die Musikgruppe Häxeschränzer Gäbistorf spielt beim Rosenmontagszug. Foto: Bernd Thissen / dpa

Rosenmontag in Düsseldorf Dieses grellen Strickkostüme halten warm und fallen auf. Foto: Ina Fassbender / AFP

Rosenmontag in Düsseldorf Der Regenschutz macht erst den Reiz dieser Kostümierungen aus. Foto: Ina Fassbender / AFP

Rosenmontag in Düsseldorf Unterm Regenschirm lässt es sich ebenfalls toll feiern. Foto: Ina Fassbender / AFP

Rosenmontag in Düsseldorf Ein Herz für den Karneval. Foto: Kai Kitschenberg / Funke Foto Services

Rosenmontag in Düsseldorf Karnevalswagen und Jecke ziehen am Rosenmontag durch die Düsseldorfer Innenstadt. Foto: Kai Kitschenberg / Funke Foto Services

Der Rosenmontag 2021 ist am 15. Februar. Zu dem Umzug in Düsseldorf kommen normalerweise Hunderttausende Menschen. Berühmt ist das Spektakel in der Landeshauptstadt vor allem durch die satirischen Mottowagen über Politiker wie Angela Merkel und Donald Trump. (dpa)