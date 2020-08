Diese Nacht brach den Hitze-Rekord – Temperatursturz kommt

NRW. So heiß war es nachts in NRW noch nie: Die Nacht auf Freitag hat einen Rekord gebrochen. Aber jetzt wird es deutlich kühler – und nass.

Noch nie war es nachts so warm: An einigen Stellen in Nordrhein-Westfalen hat der Deutsche Wetterdienst (DWD) in der Nacht auf Freitag die "höchsten Tieftemperaturen" gemessen, die es je in einer Nacht gab. In Gevelsberg etwa wurde es nachts nicht kühler als 25,1 Grad – Rekord!

Auf Platz zwei folgte laut DWD Weilerswist (Kreis Euskirchen) mit 24,9 Grad. Auch in Köln war es mit 24,5 Grad so warm wie noch nie. Der bisherige Rekord habe bisher in NRW bei 23,2 Grad gelegen, so die Meteorologin. So warm sei es am 5. August 1994 in Köln gewesen.

Die Tiefsttemperaturen in einer Nacht beziehen sich laut DWD auf den Zeitraum zwischen 20 und 8 Uhr.

Wetteraussichten fürs Wochenende: Es wird kühler!

Aber so heiß geht es nicht weiter: Die Menschen in Nordrhein-Westfalen müssen sich am Wochenende auf wechselhaftes Wetter mit deutlich tieferen Temperaturen einstellen. Einzelne Gewitter seien weiter möglich, sagte eine DWD-Meteorologin. Unwetter mit Starkregen wie in der vergangenen Woche seien allerdings mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht zu erwarten.

Bereits am Freitag sei es nicht mehr so heiß, eine Kaltfront sorge für Abkühlung. Die Temperaturen liegen demnach bei 26 bis 32 Grad in der Südosthälfte. Überwiegend sei es stark bewölkt mit zeitweise schauerartigem Regen und vereinzelten Gewittern.

In der Nacht zum Samstag tritt gebietsweise schauerartiger Regen auf, sonst lockere die Bewölkung zunehmend auf und es sei meist niederschlagsfrei. Am Samstag gebe es vor allem an der Grenze zu Hessen starke Bewölkung und etwas Regen. Ansonsten sei es wechselnd bewölkt und trocken. Die Temperaturen erreichen Höchstwerte zwischen 21 und 26 Grad.

Am Sonntag sei das Wetter schließlich heiter bis wolkig - bei noch etwas kühleren 19 bis 24 Grad. (mit dpa)