Die Wunscherfüller haben es schwerer in Corona-Zeiten

Ihren 14. Geburtstag konnte Mia leider nicht feiern im Frühjahr – Corona, strenger Lockdown, Risikogruppe. Aber im Spätsommer, da hat Familie T. aus Essen die Feier an der frischen Luft nachgeholt – mit zwei besonderen Freundinnen: Plötzlich standen Elsa und Anna im Garten. Ja, „die Eiskönigin“ und ihre Schwester aus den Animationsfilmen – ganz leibhaftig und darum mit Mundschutz. Aber was macht das schon? Mia ist so „ein riesiger Disneyfan“, sagt ihr Vater. „Sie hat gestrahlt, gelacht und vor Freude gejuchzt.“

Man muss wissen: „Unsere Tochter kann aufgrund einer Hirnschädigung und ihrer Spastik weder sprechen, noch laufen oder sich selbst ernähren, aber sie ist sehr aufgeweckt und versteht alles“, erklärt Marcus T. Und um ihr einen unvergesslichen Moment zu bescheren, haben sich Anna und Elsa auch in Corona-Zeiten in Schale geworfen. Bedeutet Corona nicht auch Krone? Ist das nicht die Königinnendisziplin, gerade in dieser isolierenden Zeit Kinderwünsche zu erfüllen. „Diese pure Freude in Mias Gesicht zu sehen, war echt unbezahlbar“, erinnert sich Marcus T., „und wir als Eltern mussten uns echt ein Tränchen verdrücken.“

Die Menschen wollen noch einmal nach Hause

„Natürlich hat Corona sehr deutliche Auswirkungen auf unsere Arbeit“, sagt Sarah Stenschke vom Kölner Verein „Wünschdirwas“, der den Besuch in Zusammenarbeit mit den „Helden für Herzen“ organisiert hat. Das Virus hat auch die Wunscherfüllung deutlich verändert. „Schon weil die Kinder fast ausschließlich Risikopatienten sind. Viele Eltern waren schon vor dem ersten Lockdown zurückhaltend.“ Begegnungen zu organisieren, ist deutlich schwieriger geworden. Vor allem aber haben sich die verbliebenen Wünsche verändert.

Die Menschen wünschen sich vor allem: noch einmal nach Hause zu kommen, mit der Familie zu sein, erklärt Stefanie Könitz-Goes vom Arbeiter-Samariter-Bund (ASB). Auch vor Corona hat dessen „Wünschewagen“ solche Besuche für Jung und Alt ermöglicht, wo Angehörige, Hospize oder Kliniken logistisch überfordert waren. Aber vor Corona war das vielleicht jeder sechste Wunsch, nun macht es die Hälfte aus. „Die Patienten fühlen sich doppelt isoliert. Und die Unsicherheit bei den Angehörigen ist groß.“ Es ist ja auch komplizierter geworden.

Herr K. aus Westfalen wurde zuhause von seiner Frau, der Tochter und dem Enkelsohn begrüßt – und von einer ganzen Galerie an Fotos und Briefen. All die Freunde, Nachbarn und Sportskollegen, die ihn gerne nochmal besucht hätten, mussten darauf wegen der Corona-Lage verzichten. Der Nachbarjunge, dessen Geburstag Herr K. noch mitgefeiert hatte, und dessen Eltern grüßten über den Gartenzaun. „Die Menschen sollen sich auf das Erleben konzentrieren können“, sagt Könitz-Goes. „Wir übernehmen die Regie.“

Noch einmal den Kemnader See fühlen

Maritime Wunscherfüllung: Im Spezialbett geht’s auf die MS Kemnade. Foto: ASB / Wünschewagen

Konzerte gibt es gerade ohnehin kaum, aber auch Begegnungen mit Prominenten werden kaum noch nachgefragt. Auf etwa ein Drittel ist die Wunschnachfrage eingebrochen. Dabei wollen die Erfüller doch gerade jetzt helfen – und improvisieren eine private Stadionführung statt des Fußballspiels oder ein Grußvideo des Lieblingstorwarts. Der einzige Wunsch, der auch in der Krise unverändert stark ist: Noch einmal das Meer sehen, riechen, fühlen. Oder auch nur den Kemnader See.

„Am Anfang war für die Ehefrau nicht ganz klar, ob ihr Mann für diese Fahrt noch stark genug ist“, erinnert sich Pflegerin Britta aus dem Essener ASB-Team an einen Ausflug im Juni. Doch dann schien dem Gast nach zwei Wochen im Hospizzimmer die Sonne ins Gesicht, als die Wunscherfüller ihn auf seiner Spezialtrage an Bord der MS Kemnade schoben. „Da er nicht mehr essen kann, genoss er einen Schluck Cola und schaute interessiert aus dem Fenster – kurz unterbrochen von einigen ‚Power Naps‘. Immer wieder huschte ein glückliches Lächeln über das Gesicht der Eheleute. Sie hatten oft gemeinsam am See gesessen.“

Wenn Wünsche digital in Erfüllung gehen

Bei den Pandas im Berliner Zoo. Die schwerstkranke Mutter ist per Videoschalte dabei. Foto: ASB / Wünschewagen

Auch Fahrten an die Nordsee sind also noch möglich. Nicht nach Holland oder Belgien derzeit, aber nach Norddeich oder Harlesiel. Und natürlich kann man nicht mehr einkehren, aber Picknicken, das geht natürlich. Man muss in Corona-Zeiten nur anders planen „und man ist nun den ganzen Tag unterwegs“, sagt Stefanie Könitz-Goes. Die Fahrgäste sitzen nun hinten im Wünschewagen, FFP3-Masken sind Standard, auch die Wunscherfüller müssen ja geschützt werden.

Oder man wird kreativ, so wie die schwerstkranke Steffi (48) aus Westfalen, die mit ihren beiden acht und 13 Jahre alten Töchtern die Pandabären im Berliner Zoo sehen wollte. Das war schon der Familien-Wunsch, als der ein Jahr zuvor verstorbene Vater noch bei ihnen war. Corona und Steffis Zustand verhinderten ihre Reise, aber das Wünschewagen-Team nahm die Kinder mit und stattete sie mit der nötigen Technik aus, so dass ihre Mutter per Livestream doch dabei sein konnte. wie zwei Reporter.

>> Info: Kontakt zu Wunscherfüllern

Der ASB-Wünschewagen kümmert sich um Menschen aller Altersgruppen, oft in ihrer letzten Lebensphase. Insbesondere die Gruppe der 40- bis 60-Jährigen ist stark vertreten. Zu erreichen ist er unter kontakt@asb-​nrw.de oder 0221/949707-0. Mehr Infos unter asb-nrw.de/unsere-angebote/wuenschewagen.

Der Verein Wünschdirwas erfüllt vor allem Herzenswünsche schwer kranker Kinder: info@wuenschdirwas.de oder 0221 / 579 297 0. Infos unter wuenschdirwas.de.

„Helden für Herzen“ aus Alsdorf besteht aus einer Gruppe von Cosplay-Fans, die in der Regel Institutionen in ganz NRW besuchen, zum Beispiel als Spiderman oder Disney-Figuren verkleidet, um Kindern eine Freude zu machen: info@heldenherzen.de oder auf Facebook unter „heldenherzen“.

