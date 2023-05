Die Mensch-Maschine, ein gefallener Star und Italien in Unna

Essen. Was kann Künstliche Intelligenz? Wie geht’s Nino de Angelo? Was geht in Unna ab? Die Antworten finden Sie in Ihrer Digitalen Sonntagszeitung.

Künstliche Intelligenz - Freund oder Feind? Putin auf Knien, der Papst in der Designer-Steppjacke – Bildgeneratoren und Sprachroboter erzeugen Texte und Fotos auf Zuruf. Desinformation lässt seriöse Medien noch wichtiger werden. Experten fordern bereits Regulierungen. Christopher Onkelbach analysiert Risiken und Chancen der Zukunftstechnologie.

Unna feiert italienisch – seit 35 Jahren: Fünf Tage lang steht die Stadt nun wieder ganz im Zeichen von Spektakel, Kultur und Leckereien. Wie stark „Un(n)a festa italiana“ inzwischen mit der Stadt verbunden ist, beschreibt Simone Melenk.

Der Griff nach Einheit und Freiheit: Vor 175 Jahren trat in der Frankfurter Paulskirche erstmals die Nationalversammlung, des ersten gesamtdeutschen Parlaments, zusammen, um über eine freiheitliche Verfassung und die Bildung eines deutschen Nationalstaats zu beraten. Lesen Sie, warum dieser historische Tag bis heute nachwirkt.

Ihre Welt ist eine Scheibe: Am Niederrhein hat sich eine Mannschaft im Ultimate Frisbee gegründet. Die „Black Flies“ laden regelmäßig zum Brennnessel-Cup. Jetzt ist es wieder soweit. Denis de Haas hat mal mittrainiert.

„Ich war schon weg“: Nino de Angelos Leben verlief dramatisch: Suizid-Versuche, Drogen, gescheiterte Ehen. Auch mit der Musik wollte der Sänger brechen. Heute ist der 59-Jährige nach eigener Aussage clean – und kommt mit einem neuem Album auf Tour. Was die Fans da erwartet, verrät er im Interview mit Reinhard Franke.

Organe aus dem 3D-Drucker: Es klingt ein bisschen wie Science-Fiction. Aber ein Förderfonds der Bundesregierung unterstützt junge Firmen mit besonders innovativen Ideen. Björn Hartmann kennt die Einzelheiten.

Blumen, Herzchen, Zuckerguss: 100 Jahre Muttertag. Es begann mit einem Brief und einer Nelke. Lsen Sie die Geschichte über die Amerikanerin Anna Jarvis, auf die dieser Feiertag zurückgeht.

Interview mit Barbara Auer: Die beliebte Schauspielerin ist ab 17. Mai in der ambitionierten ZDF-Neo-Serie „Am Ende -- Die Macht der Kränkung“ zu sehen. Wie sie das sechsteilige Familiendrama sieht und was es mit ihrer eigenen Geschichte zu tun hat, darüber sprach sie mit Rüdiger Sturm.

Auf Abwegen in die Einsamkeit: Die meisten Trekkingtouren folgen vorab festgelegten Routen. Doch in der Wildnis des Femundsmarka-Nationalparks in Norwegen bietet es sich durchaus an, jeden Tag einfach so zu nehmen, wie er kommt. Lesen Sie die große Reportage auf unserer Reise-Seite.

Höchstleistung im Kreis: Vor 60 Jahren debütierte der „Wundermotor“ des Erfinders Felix Wankel. Mittlerweile erhält die Technik Einzug in die Elektromobilität. Wolfram Nickel ist in die wechselvolle Wankel-Geschichte eingetaucht.

Wenn die Schulter schmerzt: Das Impingement-Syndrom kann die Bewegungsfreiheit empfindlich einschränken. Die Ursachen für die Beschwerden liegen nicht selten im Sport – oder im Job. Lesen Sie auf unserer Gesundheitsseite, was man dagegen tun kann.

Dazu: Aktuelle Berichte und Hintergründe aus der Welt des Sports. In der Fußball-Bundesliga muss Schalke 04 den schweren Gang zu den Bayern in München antreten. Sollten die Knappen dort punkten, könnte Borussia Dortmund wieder an den Bayern vorbeiziehen – falls sie gegen Mönchengladbach gewinnen. Und für den Abstiegskandidaten VfL Bochum geht in der Heimpartie gegen den FC Augsburg schon fast um alles.

Diese und viele andere Berichte lesen Sie in der Digitalen Sonntagszeitung. Die Digitale Sonntagszeitung ist für alle Zeitungsabonnenten kostenfrei. Hier können Sie sich freischalten lassen.Sie sind noch kein Abonnent?Hier geht es zu unseren Angeboten.

WAZ-Newsletter: Jetzt kostenlos anmelden! Der tägliche Newsletter - jetzt mit allen wichtigen Updates zum Krieg in der Ukraine. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Immobilien im Ruhrgebiet: Wo wird gebaut? Wo entstehen Einfamilienhäuser? Mit unserem kostenlosen Immobilien-Newsletter bleiben Sie auf dem Laufenden rund um die Themen Mieten, Kaufen und Wohnen!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Rhein und Ruhr