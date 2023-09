Die Digitale Sonntagszeitung schlägt jetzt neue Seiten auf

Nachhaltige Windkraft. Hier ein Windenergiepark in Brandenburg.

Essen. Historische Ereignisse und die Aktualität nachhaltigen Lebens - beides finden Sie ab sofort als Themenseiten in der Digitalen Sonntagszeitung.

Hat der Straßenbaum noch eine Chance? Hitze, Dürre, Starkwind: Ist der Straßenbaum noch zu retten? Müssen wir uns von manchen Sorten verabschieden? Niklas Schlottmann hat für unsere Titelgeschichte mit Experten darüber gesprochen.

Der Coup von Gran Sasso: Vor 80 Jahren befreite ein deutsches Kommando den gestürzten italienischen Diktator Benito Mussolini. Die Nazi-Propaganda feierte die Aktion als großen Erfolg, doch die „Achse“ Berlin-Rom war längst zerbrochen. Lesen Sie die Hntergründe auf unserer neuen Seite „Geschichte & Geschichten“.

Wie Sonnenstrom nachhaltig wird: Die Solarzellen der ersten Generation erreichen das Ende ihrer Lebensdauer. Für den Müll aber sind Silizium oder Silber viel zu kostbar. Forscher und Unternehmen tüfteln an neuen Recyclingverfahren, um dem Photovoltaik-Schrott ein zweites Leben zu schenken, schreibt Jürgen Polzin auf unserer neuen Seite „Nachhaltig Leben“.

Kick it like Poppi: Der Frauenfußball hofft nach der Pleite der deutschen Elf bei der Weltmeisterschaft zum Bundesligastart auf einen Aufschwung. Dabei helfen Rekord-TV-Einnahmen – und berühmte Vorbilder, wie Susanne Rohlfing recherchiert hat.

„Wenne Glück has, is die Schranke auf“: Ein Bahnübergang auf der wichtigsten Nord-Süd-Verbindung brachte die Gelsenkirchener zur Verzweiflung. Rolf Kiesendahl erinnert an einen Schildbürgerstreich aus den 50er-Jahren.

Qualvolle Schmerzattacken: Cluster-Kopfschmerz tritt eher selten auf, ist aber besonders unangenehm. Was steckt hinter dem Phänomen und wer ist besonders gefährdet? Lesen Sie die Antworten auf unserer Gesundheitsseite.

Die Masterarbeit aus 2. Hand: Professionelle Agenturen schreiben wissenschaftliche Texte, die ihre Kunden als eigene Arbeit an Hochschulen einreichen. Künstliche Intelligenz wie ChatGPT verschärft die Entwicklung.

Ein Ingenieur schaut in die Röhre: Bereits bei seiner Einweihung 1911 galt er als Sensation: der St. Pauli-Elbtunnel im Hamburger Hafen. Werftarbeiter pendelten früher täglich durch ihn hindurch. Heute wird die Touristenattraktion aufwendig saniert – unter Leitung des Bauingenieurs Martin Bornhöft.

„Ich merke einfach keine Ermüdung“: Mit dem Filmemacher Gero von Boehm sprach Rüdiger Sturm über seine Reisen in ferne Länder und die Zuversicht, die Menschen aus aller Welt ihm geschenkt haben.

Ein Westfale ermittelt in Florenz: Dirk Schümer hat mit „Die schwarze Lilie“ einen starken Mittelalter-Krimi geschrieben – auch wenn er gelegentlich zu viel Stoff in seine Geschichte packt, wie Walter Bau in seiner Rezension schreibt.

Im Land der Drachen:Vietnam verzaubert mit magischen Landschaften und ursprünglicher asiatischer Lebensart, quirligen Metropolen und historischen Städten. Extra köstlich überall: die lokale Küche. Lesen Sie die Reportage auf unserer Reiseseite.

So setzen Sie Ihr Auto perfekt in Szene: Sind Sie stolz auf Ihren Wagen? Wollen Sie ihn verkaufen? Dann müssen Bilder gemacht werden. Wir verraten Ihnen auf unserer Autoseite, wie es geht.

Dazu die aktuellsten Nachrichten und Hintergründe aus Politik, Wirtschaft, Gesellschaft und natürlich aus dem Sport. Die Fußball-Bundesliga der Männer pausiert, dafür muss die Nationalmannschaft am Samstagabend gegen Japan ran. In New York geht es bei den US-Open der Tennis-Asse um den Sieg.

