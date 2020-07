Wetter: NRW schwitzt am Freitag bei bis zu 36 Grad Hitze

Das Wetter in NRW: Es wird heiß am Freitag. Dem Bundesland steht der heißeste Tag des Jahres bevor.

NRW. NRW gerät ins Schwitzen: So heiß wie am Freitag war es in diesem Jahr noch nicht. Schon Samstag sorgen Gewitter und Starkregen für Abkühlung.

Das Wetter in NRW: Freitag wird es so richtig warm - es wird der bisher heißeste Tag des Jahres . Die Nacht bleibt tropisch .

Freitag wird es so richtig warm - es wird der bisher . Die Nacht bleibt . Mit der Hitze steigt die Waldbrandgefahr : Am Freitag gilt die zweithöchste Warnstufe.

: Am Freitag gilt die zweithöchste Warnstufe. Am Wochenende dann droht der Wetterumschwung: Eine Kaltfront zieht über NRW und bringt Starkregen, Hagel und schweren Böen mit sich.

Mit Temperaturen bis an die 36 Grad, viel Sonne und wenig Wolken wird der Freitag in NRW voraussichtlich der heißeste Tag des Jahres. Für die Region von Köln bis Aachen rechnet der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit Höchstwerten zwischen 34 und 36 Grad. „Sehr viel Sonnenausbeute für alle“, sagte eine DWD-Meteorologin. In Westfalen liegen die Temperaturen zwischen 31 und 34 Grad. Dazu wehe ein schwacher Wind.

Wetter in NRW: Am Samstag drohen Hagel, Sturm und Starkregen

Entsprechend hoch ist dann auch die Waldbrandgefahr. Für das südwestliche, waldreiche Drittel von NRW gilt am Freitag die zweithöchste Warnstufe.

Heißer Tag, warme Nacht: Für die Ballungsräume Ruhrgebiet, Düsseldorf, Köln und Aachen rechnet Winkler mit einer „tropischen Nacht“: Das bedeutet, dass die Temperatur in der Nacht auf Samstag nicht unter 20 Grad absinkt.

Auch Samstag wird es heiß bei bis zu 34 Grad. Allerdings ziehen von Westen her Wolken auf und es wird schwüler. „Vom Empfinden her wird es ähnlich wie Freitag“, sagte Winkler. Schon am Vormittag könne es erste Gewitter geben, die hier und da auch unwetterartig mit Starkregen und Hagel ausfallen können. In der Nacht zum Sonntag kühlt es dann weiter ab. Sonntag werden nur noch bis zu 28 Grad erwartet. Schauer sind möglich. (dpa)

