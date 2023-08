Ruhrgebiet. Wie familienfreundlich ist Ihre Stadt? Der Arbeitgeber? Das Umfeld? Teilen Sie Ihre Erfahrungen, gewinnen Sie Tickets für die Zoom Erlebniswelt.

Kinder müssen betreut werden, sollen lernen, wollen Spaß haben. Wie gut Familien in Ihrer Stadt, von Schule, Kita und Arbeitgeber unterstützt werden, können am besten die Betroffenen selbst beurteilen. Darum möchten wir Sie bitten, dieses Wissen mit uns in einer Umfrage zu teilen, liebe Leserinnen und Leser, liebe Eltern und Großeltern. Dann können wir besser über die Dinge berichten, die vor Ort gut oder schlecht laufen.

Hier gelangen Sie zu unserer Online-Umfrage

Sie können im „großen Familien-Check“ zum Beispiel das Freizeitangebot in ihrer Stadt bewerten, die Familienfreundlichkeit ihres Arbeitgebers oder wie die Kitaplatz-Vergabe läuft. Dabei verteilen Sie Schulnoten und können, wenn sie wollen, auch frei kommentieren.

Der Familien-Check ist anonym und wird vor allem statistisch ausgewertet. Wenn Sie uns aber eingehender von Erfahrungen oder Beobachtungen berichten möchten, freuen wir uns, wenn Sie zum Abschluss der Umfrage ihre Kontaktdaten hinterlassen. Welche Angebote für Kinder vermissen Sie in Ihrer Stadt? Wo gibt es Verbesserungsbedarf? Die Lebenshaltung wird teurer. Müssen Sie an Spielsachen sparen?

Haben nach einigen Wochen ausreichend viele Menschen teilgenommen, wollen wir die Ergebnisse in einer Reihe von Artikeln auswerten. Unter allen Teilnehmenden verlosen wir drei Familienkarten für die Zoom Erlebniswelt in Gelsenkirchen (für je zwei Erwachsene und zwei Kinder). Wir freuen uns auf ihre Meinung:

