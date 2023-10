Antisemitismus: Juden leben in ständiger Bedrohung

Antisemitismus in Deutschland: Nach dem Überfall der Hamas auf Israel und den folgenden Sympathiekundgebungen in vielen deutschen Städten fühlen sich Juden bei uns zunehmen bedroht.

Essen. Das sind die Themen Ihrer Digitalen Sonntagszeitung. Mit ganz vielen Lesegeschichten, aktuellem Sport und interaktiven Rätseln.

Antisemitismus in Deutschland: Nach dem Überfall der Hamas auf Israel und den folgenden Sympathiekundgebungen in vielen deutschen Städten fühlen sich Juden bei uns zunehmen bedroht. Das dürfen wir nicht hinnehmen. Ein Essay von Redakteur Stefan Schulte lesen Sie in Ihrer Digitalen Sonntagszeitung.

Luftschiff-Pionier Theo Wüllenkemper aus Mülheim an der Ruhr entdeckte den Himmel als unendliche Werbefläche. Wie alles begann, lesen Sie in IHrer Digitalen Sonntagszeitung. Foto: Stefan Lamberty

Der Blimp, der Zeppelin genannt wurde: Luftschiff-Pionier Theo Wüllenkemper aus Mülheim an der Ruhr entdeckte den Himmel als unendliche Werbefläche. Wie alles begann...

Außerdem: Das ist unser Haus! Geschichte einer erfolgreichen Besetzung. Vor einem halben Jahrhundert besetzten Studentinnen und Studenten das Haus in der Münsteraner Frauenstraße 24. Zum Jubiläum erscheint ein Buch, auch eine Ausstellung im Museum läuft. Wir haben mit damaligen Besetzern gesprochen über die aufregende Zeit gesprochen.

So sparen Sie ein finanzielles Polster fürs Alter an: Für den Lebensabend Kapital aufbauen - dafür ist es nie zu früh. In sieben Schritten klappt es idealerweise mit der Altersvorsorge. Wir erklären, wie Sie vorgehen können.

„Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“ - ein Weihnachts-Kultfilm wird 50: Dieses Märchen begeistert in der besinnlichen Vorweihnachtszeit immer neue Generationen: „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“ ist ein halbes Jahrhundert alt. Wie kommt es, dass der deutsch-tschechoslowakische Kinderfilm so erfolgreich ist?

„Never Gonna Give You Up“ trällerte Rick Astley in den 80er Jahren und alle sangen mit. Hits waren außerdem „Whenever You Need Somebody“ oder „Together Forever“. Jetzt kommt der Brite mit einem überraschenden Album zurück. Foto: Cameron Smith / Getty Images

„Habe ich meinen Höhepunkt schon erreicht?“, fragt sich Rick Astley. Er war in den 1980er-Jahren mit Hits wie „Never Gonna Give You Up“, „Whenever You Need Somebody“ oder „Together Forever“ ein wahrer Superstar, jetzt kommt er mit einem überraschenden Album zurück.

Zauberhafte Schwestern: Im Meer zwischen Frankreich und England liegt ein Paradies mit Palmen, weißen Stränden und uriger Natur: Die Kanalinseln Jersey, Guernsey, Alderney, Herm und Sark betören alle Sinne.

Jetzt ganz aktuell: Wie Sie passende Winterreifen finden. Jetzt wird es wieder langsam voll vor den Autowerkstätten – der Reifenwechsel steht vor Beginn der kalten Jahreszeit an. Wir haben mit Experten von ADAC und AvD über die richtige Reifenwahl gesprochen.

Jetzt wird es wieder langsam voll vor den Autowerkstätten – der Reifenwechsel steht vor Beginn der kalten Jahreszeit an. Wir haben mit Experten von ADAC und AvD über die richtige Reifenwahl gesprochen. Welche Reifen für Ihr Auto passen, lesen Sie in de Digitalen Sonntagszeitung. Foto: Jan Woitas / dpa-tmn

Der Untergang von Doggerland: Vor der deutschen Küste hat sich ein urzeitliches Drama abgespielt. Eine riesige blühende, grüne Landschaft versank dort in den Fluten. Was sich wie ein Märchen anhört, ist in Wirklichkeit geschehen.

Und: Wenn die Muskeln abbauen. Im Alter ist der Abbau der Muskelmasse ein großes Gesundheitsrisiko. Was kann man gegen diese Sarkopenie tun?

Dazu, wie immer, jede Menge aktuelle Nachrichten und Reportagen aus der Region, Politik, Wirtschaft und Gesellschaft. Und: ein ganz dickes Sportpaket mit Berichten aus der Fußball-Bundesliga und vielen anderen tollen Geschichten.

