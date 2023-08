Das ewige Quiz, die Heimat des Pils und ein schöner Schwede

Essen. Ein Rückblick auf das erste TV-Quiz. Ein Besuch in Pilsen. Eine Reminiszenz an einen schönen Oldtimer. Die Themen der Digitalen Sonntagszeitung.

Das ganze Leben ist ein Quiz: Vor 70 Jahren startete mit „Einer wird gewinnen“ das erste TV-Ratespiel. Bis heute ist das Fernsehquiz ein Garant für Top-Quoten. Andreas Böhme hat alte Videokassetten gesichtet – von „Dalli Dalli“ bis „Familienduell“.

Unis kämpfen gegen Plagiate: Agenturen schreiben gegen Bezahlung wissenschaftliche Texte, die Studenten als Haus-oder Masterarbeiten einreichen. KI verschärft diese Entwicklung.

47 Saiten zum Träumen: Die 17-jährige Iserlohnerin Annika Mengelkamp hat ein seltenes Hobby – sie spielt Harkenharfe. Das ist nicht ganz billig, wie Andreas Thiemann bei einem Besuch in Iserlohn erfuhr.

Der Einzelkämpfer: Graham Nash, Altmeister des Folkrock, bringt mit 81 sein neues Album mit dem Titel „Now“ heraus. Marcel Anders sprach mit ihm über alte Hits und neue Pläne.

Wetterprognose-Apps haben ihre Tücken: Pullover, Übergangsjacke? Oder reicht doch nur ein T-Shirt? Ein Blick in die Wetter-App könnte bei der Entscheidung helfen. Aber Vorsicht! Experten erklären, wie Wettervorhersagen zu verstehen sind.

Der Drogeriemarkt als Anker im Alltag: Klopapier und Lippenstift, Schreibwaren und Schnuller: dm, Rossmann und Co. haben sich mit breitem Sortiment bei der Kundschaft etabliert. Lesen Sie auf der Wirtschaftsseite, worin der Erfolg begründet liegt. Und: Wir erinnern an den größten Drogerie-Skandal.

Darauf ein Pils: Das tschechische Pilsen steht wie kaum eine andere Stadt für Bier. Ist das allein einen Besuch wert? Lesen Sie auf unserer Reiseseite unseren Selbstversuch – mit reichlich Frischgezapftem.

Ein schöner Schwede für die Ewigkeit: Das „S“ steht für das Heimatland des Herstellers. Mit diesem Typencode rollte das anfangs in England gebaute Sportcoupé Volvo 1800 S vor 60 Jahren erstmals in Göteborg vom Band. Doch von dort aus startete der formvollendete Sportler eine märchenhafte Karriere, wie Sie auf der Autoseite lesen.

Zweiter Frühling für Omas Geschirr: Im Secondhand-Handel werden alte Services hoch gehandelt. Denn solche Teile lassen sich besonders stilvoll mit Neuem kombinieren, wie Sie auf der Wohnenseite zu lesen ist.

Viele Hüftoperationen sind überflüssig: Rund 200.000 Patienten in Deutschland bekommen jährliche künstliche Hüftgelenke. Experten glauben, dass jeder fünfte Eingriff dieser Art vermieden werden könnte. Lesen Sie die Hintergründe auf der Gesundheitsseite.

Dazu aktuelle Berichte aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft, sowie natürlich aus dem Sport. In der Fußball-Bundesliga hat Borussia Dortmund den Aufsteiger aus Heidenheim zu Gast. Der VfL Bochum muss zum FC Augsburg reisen. In der 2. Liga tritt Schalke 04 nach dem Katastrophenstart beim SV Wehen Wiesbaden an. Und die Tennis-Asse treffen sich bei den US Open in New York.

Diese und viele andere Artikel finden Sie in der Digitalen Sonntagszeitung. Die Digitale Sonntagszeitung ist für alle Zeitungsabonnenten kostenfrei. Hier können Sie sich freischalten lassen. Sie sind noch kein Abonnent?Hier geht es zu unseren Angeboten.

WAZ-Newsletter: Jetzt kostenlos anmelden! Der tägliche Newsletter - jetzt mit allen wichtigen Updates zum Krieg in der Ukraine. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Immobilien im Ruhrgebiet: Wo wird gebaut? Wo entstehen Einfamilienhäuser? Mit unserem kostenlosen Immobilien-Newsletter bleiben Sie auf dem Laufenden rund um die Themen Mieten, Kaufen und Wohnen!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Rhein und Ruhr