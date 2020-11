Ist Weihnachten der Politik zu heilig oder warum knickt sie ein? Es ist wohl eher realpolitischer Pragmatismus, der sie dazu verleitet, an den Festtagen einfach mal auszublenden, was Virologen tagtäglich predigen . Zehn Menschen plus Kinder in einer Wohnung, das ist eine bewusste Risikoerhöhung, deren Folgen womöglich im Januar zu weiteren Härten an anderer Stelle führen werden. Zehn Menschen plus Kinder in einer Wohnung: sind zu viel.

Hunderttausende reisen durch die Republik

Verführen Ausnahmen nicht zu der Annahme, dass sie auch an anderer Stelle unproblematisch sein könnten? Sicher, die Folgen von Geburtstagsfeiern können das Gesundheitssystem überfordern. Und Weihnachtsfeiern nicht? Machen wir uns nichts vor: Hunderttausende werden durch die Republik reisen, und was hinter geschlossenen Türen denkbar ist, kann man sich vorstellen.

Die Stimmungslage am Ende eines furchtbaren Jahres lässt erahnen, dass Weihnachten vielen so wichtig erscheint, dass sie hier keine strengen staatlichen Eingriffe akzeptieren mögen. Nicht wenige würden sich gewiss darüber hinwegsetzen. Und eine Regierung, die rigorosere Regeln zu den Festtagen verordnete, wüsste, dass sie diese ohnehin nicht wirklich flächendeckend kontrollieren könnte. Kein Mensch will einen Überwachungsstaat.

Vorgaben folgen nicht der Wissenschaft

Das indes setzt die Bereitschaft voraus, Eigenverantwortung zu übernehmen. Und die ist in diesen Zeiten gefragter denn je. Wer sich für einen mündigen Bürger hält, sollte die Vorgaben zu Weihnachten als das nehmen, was sie sind: ein politisches Bonbon, um die in Statistiken immer noch überwältigende Akzeptanz der Corona-Maßnahmen nicht zu gefährden. Die Vorgaben folgen nicht der Wissenschaft, sondern familiären Interessen.

Unabhängig von dieser staatlichen Handreichung muss sich jeder darüber klar sein, welchen Risiken er sich und den Seinen aussetzen mag. Sehr gern richten wir uns in dem Gefühl ein, dass dieses tückische Virus ganz gewiss nicht von einem Menschen übertragen wird, dem wir nahestehen. Aber das ist Träumerei. Wenn das „Fest der Liebe“ mehr als eine Floskel sein soll, dann sollte man sich die Frage beantworten, worin die Liebe zum Nächsten an diesem Weihnachten zum Ausdruck kommen sollte.