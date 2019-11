Der 14-jährige Nils Müller wollte sich doch nur etwas zu essen kaufen: Er legte einen Energy-Drink und zwei Brötchen auf das Band und musste dann verdutzt feststellen, dass er seine drei Artikel gar nicht mitnehmen darf. Aber warum nicht?

Der Penny-Markt in Essen-Altendorf an der Kopernikusstraße hat Schülern der nahen Gesamtschule Bockmühle von montags bis freitags zwischen 8 Uhr und 15.30 Uhr Hausverbot erteilt. Nils besucht jedoch das Don-Bosco-Gymnasium und musste trotzdem den Laden mit leeren Händen verlassen, weil es auch keine Ausnahmeregelung für andere Jugendliche gibt, die nicht die betreffende Schule besuchen.

Belästigungen von Kunden sind der Grund für das Hausverbot im Altendorfer Penny-Markt

Hausrecht, teilt die Verbraucherzentrale NRW auf WAZ-Nachfrage mit, „ist ein sehr starkes Recht“. Das bedeutet, dass der Ladeninhaber grundsätzlich bestimmen kann, wer zu welcher Uhrzeit reindarf und wer nicht. Eingeschränkt werde das Hausrecht vom Allgemeinen Diskriminierungsgesetz, das besagt: Es darf beispielsweise keine Diskriminierung wegen des Geschlechts oder der Nationalität geben. Die Verbraucherzentrale ergänzt: „Vor allem, wenn gegen die Hausordnung verstoßen wurde, kann ein Hausverbot ausgesprochen werden.“

„Schülergruppen, die willkürlich und in hohem Maße Kunden belästigt und Waren beschädigt haben, ohne diese zu kaufen“, sagte Rewe-Pressesprecherin Kristina Schütz, seien der Grund für das Hausverbot gewesen.

Maßnahme hat zur Beruhigung beigetragen

Wegen solcher Vorfällen - aber auch wegen vereinzelten Schubsereien und Beschimpfungen von Verkäuferinnen sei in Abstimmung mit der Schule die Entscheidung gefallen, ein Hausverbot auszusprechen. Verbale Aufforderungen dieses Verhalten sein zu lassen, hatten über die Dauer von einigen Wochen keine Wirkung gezeigt.

Durch die Maßnahme habe sich die Situation im Markt deutlich beruhigt, so Schütz. Penny stehe in engem Austausch mit der Schule und behalte sich vor, das Hausverbot perspektivisch auch wieder aufzuheben. Hilda Schlothammer, stellvertretende Marktleiterin in Altendorf, berichtet, dass in den vergangenen Jahren immer mal wieder ein zeitlich beschränktes Hausverbot für Schüler verhängt wurde.

Marc Heistermann, Hauptgeschäftsführer des Handelsverbandes Ruhr, habe „schon geschluckt“, als er von dem Hausverbot gelesen hatte. „Denn kein Händler möchte Kunden verlieren, sondern die Kunden von morgen eher an sich binden“, weiß er. Dass ein Hausverbot gegen ganze Gruppen verhängt wird, habe er zuvor in Essen nicht erlebt. Der Marktleitung macht er keinen Vorwurf, da man ein angemessenes Verhalten des Kunden verlangen könne.