„Dann wartet man“: Techniksorgen schmälern E-Rezept-Start

Das Rezept gibt es digital: Seit Jahresanfang gibt es flächendeckend das E-Rezept in NRW. In Teilen des Landes ist es bereits seit Ende 2022 angelaufen - als Modell.

Essen Seit Jahresanfang verschreiben Ärztinnen und Ärzte Medikamente per E-Rezept. In NRW gibt es Startschwierigkeiten - aber nicht überall

Mitten in der aktuellen Infektionswelle ist das E-Rezept mit einigen Schwierigkeiten an den Start gegangen. Hausarztpraxen berichten von Serverproblemen und Techniksorgen. Manches Mal dauere es mehrere Minuten, bis ein digitales Rezept abgeschickt worden sei, sagte eine Sprecherin des Hausärzteverbands Nordrhein.

„Die Technik läuft noch nicht reibungslos“, so die Sprecherin. „Es gibt Übertragungsfehler, Systemabbrüche und je nach Standort und Internetzugang auch Netzabbrüche während des Hochladens. Dann muss man warten.“ Ein erhebliches Problem sei derzeit, dass Patientinnen und Patienten zur Apotheke laufen, bevor das E-Rezept digital auf ihrer Krankenkassenkarte hinterlegt ist. „Die Übertragung findet im Moment nur einmal am Tag statt. Der Bund hat da Besserung zugesagt, die es auch dringend braucht.“

E-Rezept vor Ort: Patienten haben viele Fragen

In Hausarztpraxen vor Ort wird ein hoher Beratungsbedarf dokumentiert. Der Aufwand sei für die Angestellten in den ersten Tagen enorm, berichtet ein Mediziner aus dem Ruhrgebiet. „Ich gehe davon aus, dass sich das reduzieren wird. Der Start ist insgesamt besser gelaufen als erwartet.“ Ein Hausarzt aus Dortmund kritisiert, dass vorab Informationen zu den technischen Voraussetzungen nur dürftig geflossen seien. Vereinzelt geben Praxen an, ihre Rezepte weiter auszudrucken.

Mehr dazu:Essens Apotheker zum E-Rezept: Das müssen Patienten beachten

Auch der Apothekerverband Nordrhein bemängelt Startschwierigkeiten. Jedes fünfte vorgelegte E-Rezept habe laut einer Verbandsumfrage in den ersten Tagen erhebliche Probleme verursacht. In vielen Fällen seien die E-Rezepte nicht korrekt in der Arztpraxis ausgestellt worden – Hausärzte weisen die Kritik mit Verweis auf eigene technische Probleme zurück.

Hausarzt aus Dortmund: E-Rezept sollte ausgebaut werden

Zufriedener lautete die Bilanz im westfälischen Teil von NRW. Dort waren Praxen und Apotheken bereits 2022 Modellregion für das E-Rezept, entsprechend geübter verlief der Jahreswechsel in Sachen Digitalisierung. Es laufe insgesamt gut, sagte Lars Rettstadt, niedergelassener Hausarzt aus Dortmund. Das E-Rezept sei eine Verbesserung, wenn man es in den digitalen Praxisalltag einbaue und im Umgang geübter sei - hohen Beratungsaufwand sieht er nicht.

Lars Rettstadt, niedergelassener Hausarzt in Dortmund und seit Ende 2023 Vorsitzender des Hausärzteverbands Westfalen-Lippe, spricht von einem insgesamt guten Start des E-Rezepts. Foto: Lana Roßdeutscher / Hausärzteverband

„Gerade bei chronisch erkrankten Patienten bietet es viele Erleichterungen, weil sie nicht mehr für jedes Rezept in die Praxis kommen müssen“, so Rettstadt. Besser werden müsse allerdings die Kommunikation mit den Altenheimen. Auch wirbt Rettstadt, der ebenfalls Vorsitzender des Hausärzteverbands Westfalen-Lippe ist, das E-Rezept zügig auszubauen. „Bislang gilt es weder für Privatpatienten noch für Betäubungsmittel. Beides sollte aus meiner persönlichen Sicht schnell folgen, weil es Patienten und den Praxen Wege und Arbeit abnimmt.“ Wichtig sei dazu aber, dass das System sicher und stabil laufe. Auch in den Apotheken in Westfalen-Lippe ist von technischen Probleme die Rede, die weitgehend nicht im Bereich der Apotheken liegen.

Seit Jahresanfang stellen Vertragsärzte für verschreibungspflichtige Arzneimittel ein digitales E-Rezepte aus. Dieses Rezept wird rein digital erstellt und unterschrieben. Es wird verschlüsselt an einen zentralen Server geschickt. Versicherte können es per App, mit einem Papierausdruck oder mit ihrer Krankenkassenkarte einlösen.

WAZ-Newsletter: Jetzt kostenlos anmelden! Was ist los in meiner Stadt, in der Region, in der Welt? Mit dem WAZ-Newsletter verpassen Sie keine Nachrichten. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Immobilien im Ruhrgebiet: Wo wird gebaut? Wo entstehen Einfamilienhäuser? Mit unserem kostenlosen Immobilien-Newsletter bleiben Sie auf dem Laufenden rund um die Themen Mieten, Kaufen und Wohnen!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Rhein und Ruhr