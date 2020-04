Crime-Podcast: Neue Folge über den „Ölkönig von Wanne“

Es war einer der größten Steuerschäden der deutschen Geschichte: neue Podcast-Folge über den Aufstieg und schnellen Fall des Erhard Goldbach.

170 Millionen Euro – diese wahnwitzige Summe hat der Tankstellenbetreiber Erhard Goldbach an den Staatskassen vorbeigeschleust. Dank eines ausgeklügelten Schneeballsystems und den richtigen Freunden, kam der Goldin-Millionär lange ungestraft davon. Was der Fußballverein Westfalia Herne und ein Puff bei Köln mit einem der größten Steuerschäden in der deutschen Geschichte zu tun hat und wie die Ermittler Goldbach nach jahrelangem Verdacht doch fassen konnten, erzählt Stefan Wette in einer neuen Folge von „Der Gerichtsreporter“.

