Essen. Das Coronavirus führt bei den Zoos in NRW zu Einschränkungen, viele aber bleiben geöffnet. Der „Zoom“-Zoo in Gelsenkirchen hingegen schließt.

Der Zoo „Zoom Erlebniswelt“ in Gelsenkirchen wird wegen der Ausbreitung des Coronavirus bis auf weiteres geschlossen. Das teilte der Zoo am Samstag mit. Die Schließung sei mit dem Krisenstab der Stadt Gelsenkirchen abgestimmt, berichtete der Zoo: „Wie lange die Schließung dauern wird, hängt von den weiteren Entwicklungen ab“, hieß es. Weitere Informationen sollten am Montag folgen.

Auch der Zoo Wuppertal wird für den Publikumsverkehr geschlossen, teilte die Zooleitung auf der Zoo-Website mit: Am Samstag sollte der Zoo noch öffnen, ab diesem Sonntag, 15. März, schließt er bis auf weiteres. Zur möglichen Dauer der Schließung gab es am Samstag noch keine Angaben. Weitere Informationen sollten folgen, teilte der Zoo mit.

Andere Zoos in NRW hingegen bleiben vorerst geöffnet, wenn auch mit Einschränkungen:

Im Zoo Duisburg können Besucher bis auf Weiteres nur das Zoo-Gelände mit den Freigehegen besuchen: „Alle Tierhäuser, auch das Delfinarium, sind bis auf weiteres nicht mehr für Besucher zugänglich“, berichtete der Zoo. Kommentierte Fütterungen und Tierpflegergespräche, die im Freien sind, würden weiterhin angeboten: „Wir sind so gut wie möglich vorbereitet und werden die Lage kontinuierlich neu bewerten“, teilte der Zoo mit. Die Preise wurden gesenkt: Tageskarten für Erwachsene kosten 10 Euro, für Kinder 5 Euro. Die Warnung des Zoos an die Gäste: „Achtet bitte darauf, stets genug Abstand zu anderen Besuchern zu halten.“

Der Aquazoo in Düsseldorf bleibt unterdessen bis vorläufig 19. April geschlossen. Alle Veranstaltungen dort wurden abgesagt. Der Aquazoo teilte mit: „Jetzt gilt es, größtmögliche Solidarität zu zeigen, zum Wohle aller!“ (dae)