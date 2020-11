Corona-Verstoß: Polizei stößt auf Hotel voller Touristen

In einem Kölner Hotel haben Polizei und Ordnungsamt mehrere Touristen erwischt. Während des Lockdowns sind touristische Übernachtungen jedoch verboten (Symbolbild).

Köln. Trotz Verbots hat ein Kölner Hotel Touristen beherbergt. Außerdem erwischten Polizei und Ordnungsamt eine Prostituierte. Jetzt drohen Bußgelder.

Polizei und Ordnungsamt sind in Köln auf ein Hotel voller Touristen gestoßen. Dem Betreiber und 22 von 43 Gästen drohen nun hohe Bußgelder, wie die Stadt am Montag mitteilte, denn Reisen zu touristischen Zwecken in die Domstadt sind wegen der Corona-Pandemie verboten. Die Touristen seien des Hotels verwiesen worden.

Ein Zimmer sei zudem für - derzeit ebenfalls verbotene - Prostitution genutzt worden. Eine Prostituierte sei von der Polizei in Gewahrsam genommen worden. Sie erhielt eine Strafanzeige. Die Meldeblätter im Hotel seien zudem lediglich mit Vor- und Nachnamen der Gäste ausgefüllt gewesen.

Dem Hotelbetreiber droht ein Bußgeld von bis zu 5000 Euro, den Touristen Bußgelder bis zu 250 Euro. (dpa)