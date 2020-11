Corona: Überlastetes Klinikpersonal ist "Brandbeschleuniger"

Essen. Chef der Essener Uniklinik warnt im neuen Videocast „19 – die DUB Chefvisite“ vor einem Kollaps des Gesundheitswesens aufgrund der Pandemie.

Der Chef der Essener Uniklinik, Professor Dr. Jochen Werner, warnt mit deutlichen Worten vor einem Kollaps des Gesundheitswesen infolge der Pandemie: Im neuen Videocast „19 – die DUB Chefvisite“, das die WAZ gemeinsam mit dem "DUB Unternemer-Magazin" präsentiert, bezeichnet er Infektionen, Quarantäne und insbesondere die damit einhergehende Überlastung des Krankenhauspersonals als "Brandbeschleuniger der Pandemiefolgen".

"Informationen zu verfügbaren Intensivkapazitäten bekommen wir täglich", so Werner. „Aber wo gibt es Informationen zur Personalstärke auf den Infektions- und Intensivstationen?“ Und wie wirkt sich am Ende die Corona-Belastung in den Krankenhäusern auf Nicht-Covid-Patienten aus? Ist deren Versorgung noch ausreichend gesichert?

Antworten auf die wichtige Fragen rund um Corona

Antworten auf diese und andere Fragen wird der der Ärztliche Direktor und Vorstandsvorsitzende der Uniklinik im neuen täglichen Videocast „19 – die DUB Chefvisite“ geben. Das Format startet live am Freitag, den 6. November, um 10 Uhr. Danach ist der von DUB Verleger Jens de Buhr moderierte Videocast in der Mediathek auf dub-magazin.de und auch bei WAZ.de. abrufbar.

Der Videocast mit wechselnden Gästen aus Politik, Medizin, Wissenschaft und Wirtschaft will in der aktuellen Krisensituation täglich die wichtigsten Aspekte der Pandemie beleuchten – in nur 19 Minuten.

