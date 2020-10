Essen. Bis auf Zeeland sind die ganzen Niederlande nun Risikogebiet. Die Infektionszahlen steigen stärker als in NRW. Was müssen Reisende wissen?

Noch steht eine einzige einsame Provinz in den Niederlanden nicht auf der Liste der deutschen Reisewarnungen und damit den Deutschen in den Herbstferien offen: Zeeland. Nachdem nun auch Limburg in die „roten Zahlen“ rutschte, ist fast das ganze Nachbarland, Lieblingsort für halb Nordrhein-Westfalen, Corona-Risikogebiet. Aber auch an der Südküste heißt es: Abstand halten!

Mehr als ein halbes Jahr probieren die Niederländer nun schon, ein neues Wort in seiner ganzen Bedeutung zu lernen: „Anderhalvemetersamenleving“, die Eineinhalb-Meter-Gesellschaft. Allein hat der Sicherheitsabstand von 1,50 Metern, der ja auch in Deutschland gilt, nicht verhindern können, dass die Zahl der Infizierten im Nachbarland doppelt so hoch liegt wie in Nordrhein-Westfalen, das sogar etwas weniger Einwohner hat.

Am Mittwoch mehr als 5800 Neuansteckungen

150.000 Menschen sollen sich seit Februar angesteckt haben, mehr als 6500 starben. Zuletzt kletterte die Zahl der Neuansteckungen täglich, am Donnerstag um 5800 – erneut um 1000 mehr als noch am Vortag. Schon rief der Gesundheitsminister, wie schon im April, Nordrhein-Westfalen um Hilfe: Das bot erneut die Aufnahme und Versorgung von Intensivpatienten an. Mehr als 1000 Niederländer müssen derzeit im Krankenhaus behandelt werden, die ersten wurden bereits verlegt, weil Kliniken überfüllt sind.

Zwar mahnt die Regierung allwöchentlich zur Einhaltung der Corona-Maßregeln und setzt dabei besonders auf den Abstand. Auf Radwegen, in Fußgängerzonen und am Strand stehen entsprechende Schilder, manchmal gilt dort sogar Einbahnstraße. Doch daran halten tun sich längst nicht mehr viele; die Zahlen stiegen zuletzt besonders in Groß- und Studentenstädten, nach Feiern, Fußballspielen und auch Gottesdiensten: Im Ort Staphorst lud eine Kirchengemeinde am vergangenen Wochenende zu Gottesdiensten mit insgesamt 1800 Gläubigen – mit Gesang, aber ohne Mundschutz.

Das „Mondkapje“, der Mundschutz, ist noch immer keine Pflicht

Einbahnstraße am Strand: Die Niederländer versuchen, auch beim Strandspaziergang Abstand zu halten. Foto: via www.imago-images.de / imago images/Manngold

Überhaupt, der Mundschutz: Zu einer Pflicht, das „mondkapje“ zu tragen, konnte sich die Regierung gegen den Protest ihrer freiheitsliebenden Bevölkerung bislang nicht durchringen. Einzig in Bus und Bahn muss die Maske inzwischen mit, zeitweise verhängten Städte wie Amsterdam und Rotterdam eine Pflicht für Menschenmengen. Anfang dieses Monats erst erging ein „dringender Rat“, in öffentlichen Räumen Mund und Nase zu bedecken – übrigens auch in Arztpraxen. Seither sind Touristen aus Deutschland, die ihre Maske mitbringen, zumindest keine angestarrten Außenseiter mehr, oder: nicht überall.

Andere Regeln wurden inzwischen wieder verschärft: So finden Sportveranstaltungen nur noch ohne Publikum statt, Restaurants und Kneipen dürfen ab 21 Uhr keine Gäste mehr einlassen und müssen eine Stunde später schließen. Wer ausgeht, muss reservieren (maximal zu viert) und vor Ort Angaben zur Person und zum Gesundheitszustand machen – auch im Strandlokal. Auswärts feiern dürfen höchstens 30 Personen, ohne besonderen Grund zusammenkommen vier, zuhause nur drei, wenn sie nicht zu einer Familie gehören. Seit Staphorst sollen nur noch 30 Menschen an Gottesdiensten teilnehmen. Und alle haben überall 1,50 Meter Abstand zu halten.

Notverordnung Zeeland listet Verbote auf

Das alles gilt auch in – der nunmehr einzigen Provinz in den Niederlanden, für die das deutsche Auswärtige Amt noch keine Reisewarnung ausgesprochen hat. In dessen „Notverordnung“ steht ausdrücklich nicht, was erlaubt ist, sondern was „verboten“ (keinen Abstand zu halten...). In der Hochphase der ersten Corona-Welle war der Tourismus in Zeeland gar komplett untersagt worden. Für die Herbstferien nun sind die Nordsee-Orte wenigstens halb so gut gebucht wie sonst.

>>INFO: FAST DIE GANZEN NIEDERLANDE SIND RISIKOGEBIET

Diese Schilder stehen auf Radwegen, in Fußgängerzonen und am Strand. Foto: dpa Picture-Alliance / Goldmann / picture alliance / Goldmann

Das deutsche Auswärtige Amt hat für fast alle niederländischen Provinzen wegen der hohen Corona-Fallzahlen Reisewarnungen ausgesprochen. Das heißt, jeder Reise-Rückkehrer muss sich in Deutschland bei seinem Gesundheitsamt melden und zwei Wochen in Quarantäne, falls er keinen negativen Test vorweisen kann. Der Test ist für Reiserückkehrer aus Risikogebieten noch kostenlos.

Nur Zeeland an der südlichen Nordseeküste ist noch kein offizielles Risikogebiet. Alle anderen touristischen Regionen wie Amsterdam in Noordholland mit allen Küstengebieten und den westfriesischen Inseln (Texel, Terschelling...), aber auch die grenznahen Gebiete wie der Nationalpark Hoge Veluwe sind von der Reisewarnung betroffen.

Die niederländischen Gesundheitsämter testen ihre Bürger kostenlos an sogenannten „Teststraßen“. Ausländische Bürger, die keine niederländische Ausweisnummer haben, sollten vorsichtshalber nachfragen, ob ein Test für sie überhaupt möglich ist (Tel. 0800-1202 sieben Tage pro Woche von 8 bis 20 Uhr). Andernfalls gibt es private Testzentren u.a. für Touristen in mehreren größeren Städten (https://www.vaccinatiesopreis.nl/coronavirus/), sie kosten 139 Euro.

Wer kürzer als 24 Stunden bleibt, muss nicht in Quarantäne. Ein Einkaufsbummel nach Venlo oder Roermond ist also möglich. Zuletzt baten die Bürgermeister die Deutschen aber, wegen Covid-19 lieber zuhause zu bleiben.