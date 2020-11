Zur Eindämmung der Corona-Pandemie gelten in NRW weiter strenge Hygiene-Auflagen, wie zum Beispiel der Mindestabstand von 1,50 Metern oder die Maskenpflicht in Bus und Bahn. Seit dem 2. November ist in NRW die neue Coronaschutzverordnung in Kraft. Darin enthalten sind strengere Regeln und ein zunächst auf vier Wochen begrenzter Lockdown.

Update: Ab Montag 9. November, gilt in NRW eine neue Fassung der Einreiseverordnung. Mehr dazu im ↓ Thema Tourismus.

Bei Verstößen gegen die Coronaschutzverordnung können Ordnungsbehörden Bußgelder verhängen. Im folgenden Text sind, sofern vorhanden, den einzelnen Regeln die Bußgeldsätze in kursiv beigestellt. Es handelt sich dabei um den von der Landesregierung festgelegten Regelsatz. Hier können Sie den aktuellen Bußgeld-Katalog als PDF herunterladen (gültig seit 5.11.). Darin heißt es: „Die [...] genannten Regelsätze gelten für einen Erstverstoß. Sie sind bei Folgeverstößen bzw. mehrmaligen Verstößen jeweils zu verdoppeln.“ Ebenfalls verdoppelt werden kann das Bußgeld, wenn die Anordnung, den Regelverstoß zu beenden, missachtet wird.

Kommunen können nach eigenem Ermessen auch höhere Sätze festlegen.

Coronavirus in NRW – Die Regeln im Überblick

Alle Corona-Regeln haben wir im Folgenden für Sie zusammengestellt. Keine Lust zu scrollen? Mit einem Klick auf ein Thema gelangen Sie zum entsprechenden Abschnitt dieses Artikels:



Kontaktbeschränkungen im öffentlichen Raum – Bußgelder bis zu 150 Euro

Nordrhein-Westfalen hat coronabedingte Kontaktbeschränkungen verhängt: In der Öffentlichkeit dürfen sich nur Personen aus maximal zwei Haushalten gemeinsam aufhalten. Insgesamt dürfen Gruppen nicht größer sein als zehn Personen. Generell gilt es, einen Mindestabstand von 1,50 Meter einzuhalten. Bußgeld bei Nichtbeachtung: 250 Euro (für jeden Beteiligten).



Dort, wo dieser Mindestabstand nicht möglich ist, gilt eine Maskenpflicht, so zum Beispiel in Geschäften, Arztpraxen, in Bus und Bahn, in Frisörsalons, sowie auf Spielplätzen (diese Regel gilt nicht für dort spielende Kinder). Bußgeld bei Nichtbeachtung: 50 Euro

Städte können außerdem dort eine Maskenpflicht verordnen, wo {mit dem Zusammentreffen einer so großen Anzahl von Menschen zu rechnen ist, dass Mindestabstände nicht sichergestellt werden können“ (Coronaschutz-Verordnung des Landes Nordrhein-Westfalen). Das ist zum Beispiel in viel besuchten Fußgängerzonen der Fall.

Kinder sind bis zum Schuleintritt von der Maskenpflicht ausgenommen.

Lesen Sie im Folgenden, wie es in den verschiedenen Branchen und Bereichen weitergeht:

ÖPNV: 150 Euro Sofort-Bußgeld für Maskenpflicht in Bus und Bahn

In den Bussen und Bahnen in NRW gilt eine Maskenpflicht. Foto: Barbara Zabka / FUNKE Foto Services





Schon seit Monaten gilt im Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) eine Maskenpflicht. Fahrgäste von Bus und Bahn müssen während der Fahrt einen Mund-Nasen-Schutz tragen. Ausnahmen sind unter anderem beim Essen und Trinken – was die meisten Nahverkehrsbetriebe in ihren Fahrzeugen aber generell nicht gestatten. Diese Regel bezieht sich daher eher auf die Züge des Nah- und Fernverkehrs.

Seit Mitte August zahlen Masken-Verweigerer schon beim ersten Verstoß ein Bußgeld in Höhe von 150 Euro. Verkehrsbetriebe aus der Region begrüßten diesen Schritt. Einziehen sollen Busfahrer und Zugbegleiter die Strafen übrigens nicht. Das bleibt Sache von Polizei und Ordnungsämtern.

↑Zurück zur Themenübersicht

Schulen – Maskenpflicht im Unterricht nicht mehr generell

Die NRW-Landesregierung hält auch im Lockdown am Präsenzunterricht fest. Foto: Olaf Ziegler / FFS





Schulen bleiben in Nordrhein-Westfalen auch im November geöffnet. Ein Präsenzunterricht soll die Regel bleiben. Der Unterricht solle „jahrgangsbezogen in Klassen, in Kursen oder festen Lerngruppen stattfinden“, so das nordrhein-westfälische Schulministerium.

Auf dem Schulgelände und in den Gebäuden gilt die Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Maske. Schülerinnen und Schüler ab der Jahrgangsstufe 5 müssen auch wieder im Unterricht und an ihrem Sitzplatz eine Maske tragen.

Im Offenen Ganztag ist das Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung (MNB) nicht erforderlich. Lehrkräfte müssen keine Mund-Nase-Bedeckung tragen, solange sie im Unterricht einen Mindestabstand von 1,5 Metern einhalten können.

Das NRW-Schulministerium schreibt zum Thema Gesichtsvisiere: „Visiere stellen keinen grundsätzlichen Ersatz für eine MNB dar.“ Wem das Tragen einer Maske aus gesundheitlichen Gründen nicht möglich ist, der könne aber auf einen Schutz aus Plexiglas zurückgreifen. Unterrichtsräume und Klassenzimmer sollten regelmäßig gelüftet werden. Bußgeld bei Nichtbeachtung gegen die Einrichtungsleitung: 1000 Euro

Diese Regelungen gelten vorerst bis zum letzten Schultag vor den Weihnachtsferien (22.Dezember).

Rückblick: Ab dem 16. März blieben die Schulen in Nordrhein-Westfalen für mehrere Wochen geschlossen. Am 23. April waren zunächst die Abschlussjahrgänge zurückgekehrt, am Donnerstag, 7. Mai, öffneten die Grundschulen in NRW wieder für Viertklässler. Seit 11. Mai, gilt in NRW wieder Präsenzunterricht an den Grundschulen und den weiterführenden Schulen.

Weitere Bilduingsangebote:

Der Besuch von Musikschulen und Integrationskurse sowie Prüfungen von Einrichtungen der Jugend- und Sozialarbeit und Volkshochschulen sind zulässig.

↑ Zurück zur Themenübersicht

Kitas seit Mitte August im Regelbetrieb – bleiben im November geöffnet

Kitas bleiben in NRW geöffnet. Foto: Monika Skolimowska / dpa





Grundsätzlich: Kinder bis zum Schuleintritt sind von der Maskenpflicht ausgenommen. Seit dem 17. August sind Kindergärten und Kitas in NRW wieder im Regelbetrieb. Diese bleiben auch während des Lockdowns im November geöffnet.

Kinder, die Krankheitssymptome wie zum Beispiel Fieber haben, müssen von ihren Eltern abgeholt werden. Sie sollen sich zu Hause auskurieren. „Für die Wiederaufnahme ist kein ärztliches Attest erforderlich“, heißt es in den aktuellen Bestimmungen des NRW-Familienministeriums. Hier können Sie weitere Hinweise des Ministeriums zum Umgang mit Symptomen als PDF herunterladen.

Die Betreuung in den Kindergärten war vor den Sommerferien bereits schrittweise wieder geöffnet worden: Am 14. Mai, kehrten zunächst die Vorschulkinder, die einen besonderen Förderbedarf haben, sowie Kinder mit Behinderungen in die Kitas zurück. Ebenfalls seit Donnerstag, 14. Mai, dürfen Kinder ab 2 Jahren wieder bei Tagesmüttern oder -vätern betreut werden. Ab Donnerstag, 28. Mai, durften alle Vorschulkinder zumindest tageweise wieder in die Kita. Ab dem 8. Juni galt für alle Kita-Kinder in NRW ein zunächst eingeschränkter Regelbetrieb.

↑ Zurück zur Themenübersicht

Besuche in Krankenhäusern, Alten- und Pflegeheimen generell möglich

Viele Alten- und Pflegeheime haben sich Lösungen ausgedacht, wie Besuche möglich sind. Foto: Lars Heidrich / FUNKE Foto Services





Besuche in Krankenhäusern, Alten- und Pflegeheimen sind möglich. Diese müssen Hygienevorgaben erfüllen, um Patienten, Bewohner und Personal zu schützen. In der Coronaschutzverordnung heißt es, dass „die jeweiligen Regelungen nicht zu einer vollständigen Isolation der Betroffenen führen dürfen“.

Die Einrichtungen müssen Besuchskonzepte erarbeiten. In der Allgemeinverfügung des NRW-Gesundheitsministeriums vom 28. Oktober heißt es: „Jede Bewohnerin bzw. jeder Bewohner kann täglich Besuch erhalten. Besuche müssen am Vormittag und am Nachmittag sowie an Wochenenden und Feiertagen möglich sein und dürfen keiner zeitlichen Begrenzung von unter einer Stunde je Besuch unterliegen.“ Bußgeld bei Nichtbeachtung gegen Einrichtungsleitung: 2000 Euro

Einschränkungen gibt es aber: „Die Besuche sind auf je zwei Besuche pro Tag und Bewohnerin bzw. Bewohner durch maximal zwei Personen, im Außenbereich vier Personen je Besuch zu beschränken.“





ACHTUNG: Wegen der steigenden Zahl von Corona-Infizierten haben viele Kliniken in NRW Besuchsverbote in ihren Häusern verhängt!

Sollten Besuche möglich sein, haben sich Besucher vor dem Kontakt die Hände zu desinfizieren. Grundsätzlich ist 1,50 Meter Abstand einzuhalten. Tragen Besucher und Besuchte einen Mundschutz, ist die Einhaltung des Mindestabstands nicht erforderlich. In diesem Fall sind auch körperliche Berührungen zulässig. Sowohl in Pflegeheimen als auch in Krankenhäuser werden Besuchsregister geführt. Bußgeld bei Falschangaben: 250 Euro

↑ Zurück zur Themenübersicht

Gastronomie bleibt im November geschlossen

Pizza gibt es im November erstmal nur zum Mitnehmen oder nach Hause geliefert. Foto: Foto: Gerd Hermann





Restaurants, Imbisse, Cafés, Bars und Kneipen bleiben in NRW vom 2. bis 30. November geschlossen. Es ist lediglich ein Lieferservice oder ein Außer-Haus-Verkauf gestattet. Der Verzehr der Speisen und Getränke ist in einem Umkreis von 50 Metern um die gastronomische Einrichtung untersagt.Bußgeld gegen Inhaber von gastronomischen Einrichtungen bei Nichtbeachtung: 5000 Euro

Für Lieferdienste und den Außer-Haus-Verkauf gilt ebenfalls zwischen 23 Uhr und 6 Uhr ein Alkoholverkaufsverbot. Das hat die Landesregierung mit der Coronaschutzverordnung vom 5. November festgelegt.

Betriebskantinen und Mensen in Bildungseinrichtungen dürfen zur Versorgung der Beschäftigten bzw. der Nutzerinnen und Nutzer der Bildungseinrichtungen weiterhin öffnen.

Um die Einnahmeausfälle bei Restaurants, Kneipen, Cafés, Hotels zu kompensieren, hat das Bundeskabinett eine Mehrwertsteuersenkung für Speisen von 19 auf sieben Prozent beschlossen. Die Steuersenkung ist zunächst auf ein Jahr befristet und gilt seit dem 1. Juli. Getränke sind davon ausgenommen.

↑ Zurück zur Themenübersicht

Einzelhandel: In Geschäften gilt eine Maskenpflicht

Einkaufen ist in allen Geschäften in NRW erlaubt. Dort gilt weiterhin eine Maskenpflicht. Foto: Jens Büttner / dpa





Die Geschäfte im Einzelhandel dürfen unter Auflagen öffnen. In den Läden gilt eine Maskenpflicht. Bußgeld bei Nichtbeachtung: 50 Euro.

Als Vorgabe für den Mindestabstand gilt ein Kunde pro zehn Quadratmeter Ladenfläche. Das ist neu. Bis einschließlich 1. November galt diese Einschränkung auf eine Fläche von sieben Quadratmeter. Während des Lockdown Light dürfen also weniger Kunden gleichzeitig im Geschäft sein. Bußgeld bei Nichtbeachtung der Höchstanzahl gegen Inhaber: 500 Euro

Von 23 Uhr bis 6 Uhr morgens dürfen Geschäfte keinen Alkohol verkaufen. Der Verkauf von Alkohol in diesem Zeitraum wird nun als Ordnungswidrigkeit geführt. Bußgeld bei Verstoß gegen Geschäftsinhaber: 500 Euro

Wochenmärkte auf denen schwerpunktmäßig „Lebensmittel und Güter des täglichen Bedarfs“ (Coronaschutzverordnung vom 5. November) verkauft werden, bleiben erlaubt.

↑ Zurück zur Themenübersicht

Dienstleistungen: Friseure dürfen öffnen, Tattoo- und Piercing-Studios nicht

Friseure dürfen öffnen, Kosmetiker und Tatoo-Studios nicht. Foto: Svenja Hanusch / FUNKE Foto Services





Dienstleistungen, bei denen ein Mindestabstand von 1,5 Metern nicht eingehalten werden kann, sind bis zum 30. November verboten. Dazu zählen: Gesichtsbehandlung, Kosmetik, Nagelstudios, Maniküre, Massagen, Tätowieren und Piercen. Bußgeld bei Nichtbeachtung gegen den Betriebsinhaber: 1000 Euro

Ausgenommen davon sind Dienstleistungen mit medizinischem Hintergrund wie zum Beispiel: Physio-, Ergotherapeuten, Logopäden, Hebammen, Hörgeräteakustiker, Optiker und orthopädischen Schuhmacher.

Auch Friseure und medizinische Fußpfleger dürfen ihre Dienste weiter anbieten. Ebenso ausgenommen vom Verbot ist die „gewerbsmäßige Personenbeförderung in Personenkraftwagen“, also Taxifahrer.

Bei gesichtsnahen Dienstleistungen, bei denen die Kundin oder der Kunde keine Alltagsmaske tragen und der Mindestabstand nicht eingehalten werden kann, müssen Beschäftigte während der Behandlung mindestens eine FFP2-, eine KN95- oder eine N95-Maske tragen.

↑ Zurück zur Themenübersicht

Sportvereine, Fitnessstudios und Schwimmbäder

Nix mit Laufband und Stepper: Die Fitnessstudios bleiben im November geschlossen. Foto: Martin Möller / FUNKE Foto Services





Fitnessstudios, Saunen, Schwimmbäder und Sportanlagen dürfen bis 30. November nicht öffnen. Ausgenommen ist der Individualsport allein, zu zweit oder ausschließlich mit Personen des eigenen Hausstandes außerhalb geschlossener Räumlichkeiten von Sportanlagen.

Bußgeld bei Nichtbeachtung gegen Veranstalter von nicht zulässigen sportlichen Aktivitäten: 1000 Euro

Bußgeld bei Nichtbeachtung gegen Teilnehmer an nicht zulässigen sportlichen Aktivitäten: 250 Euro

Bußgeld bei Nichtbeachtung gegen Inhaber eines Schwimmbades oder einer Sauna: 5000 Euro

Die Nutzung von Gemeinschaftsräumen einschließlich Umkleiden und Duschen auf Sportanlagen durch mehrere Personen gleichzeitig ist unzulässig.

Eine Fitnessstudio-Kette ist am Freitag (6.11.) mit einem Eilantrag vor dem Oberverwaltungsgericht Münster gescheitert: Fitnessstudios müssen geschlossen bleiben, der entsprechende Passus der Coronaschutzverordnung sei rechtens.

Sportfeste und ähnliche Sportveranstaltungen sind bis mindestens 31. Dezember untersagt.

Bußgeld bei Nichtbeachtung gegen Veranstalter von nicht zulässigen sportlichen Aktivitäten: 1000 Euro

Bußgeld bei Nichtbeachtung gegen Teilnehmer an nicht zulässigen sportlichen Aktivitäten: 250 Euro

Im Profisport sind bis zum 30. November keine Zuschauer zugelassen. Bußgeld bei Nichtbeachtung gegen Veranstalter: 10.000 Euro

Ausgenommen von den Regelungen ist der Schulsport und das Schulschwimmen, sowie: die Vorbereitung auf oder die Durchführung von schulischen Prüfungen, sportpraktische Übungen im Rahmen von Studiengängen, das Training an den nordrhein-westfälischen Bundesstützpunkten und Landesleistungsstützpunkten sowie das Training von Berufssportlern auf und in den von ihrem Arbeitgeber bereitgestellten Trainingseinrichtungen.

↑ Zurück zur Themenübersicht

Spielplätze, Parks, Botanische Gärten, Zoos und Freizeitparks

Spielplätze sind seit Anfang Mai wieder geöffnet. Foto: Uwe Möller / FUNKE Foto Services





Freizeitparks, Indoor-Spielplätze, Zoos und Tierparks bleiben bis zum 30. November für Besucherinnen und Besucher geschlossen. Das Angebot von Ausflugsfahrten mit Schiffen, Kutschen, historischen Eisenbahnen und ähnlichen Einrichtungen ist ebenfalls bis 30. November unzulässig.

Bußgeld bei Nichtbeachtung gegen Inhaber von Freizeitparks und Indoor-Spielplätzen: 10.000 Euro

Bußgeld bei Nichtbeachtung gegen Inhaber von Zoos oder Anbieter von Ausflugsfahrten: 5000 Euro

↑ Zurück zur Themenübersicht

Theater, Kinos, Konzerte, Diskos, Bordelle und Gottesdienste

Der große Kinosaal der Essener Lichtburg: Hier wird es im November keine Vorstellungen geben. Foto: Kerstin Kokoska / FUNKE Foto Services





Im November wird es so gut wie keine kulturellen Veranstaltungen geben: Konzerte und Aufführungen in Theatern, Opern- und Konzerthäusern, Kinos und anderen öffentlichen oder privaten (Kultur-)Einrichtungen sowie der Betrieb von Museen, Kunstausstellungen, Galerien, Schlössern, Burgen, Gedenkstätten und ähnlichen Einrichtungen sind bis zum 30. November nicht erlaubt. Proben bleiben jedoch zulässig.

Ebenfalls im November verboten sind Messen, Ausstellungen, Jahrmärkte und Trödelmärkte sowie der Betrieb von Spielhallen und Wettbüros. Bordelle bleiben ebenso geschlossen wie Swingerclubs. Mit der Coronaschutzverordnung vom 5. November hat die Landesregierung präzisiert, dass auch „sexuelle Dienstleistungen“ außerhalb der eben genannten Einrichtungen nicht erlaubt sind.

Festivals und Musikfeste sind sogar für den Rest des Jahres untersagt.

Bußgeld für Veranstalter von nicht zugelassenen oben genannten Angeboten: 5000 Euro

Bußgeld für Teilnehmer an nicht zugelassenen oben genannten Angeboten: 250 Euro

Alternativen wie Autotheater oder Autokinos, die im Frühjahr ein Revival gefeiert hatten, sind erlaubt. Bedingung: zwischen den Fahrzeugen muss mindestens ein Abstand von 1,5 Metern bestehen. Bußgeld für Betreiber bei Einrichtungen ohne Sicherheitsabstand: 1000 Euro

Bibliotheken sind von der Schließung ausgenommen und dürfen öffnen. Veranstaltungen seien aber meistens abgesagt, sagte Susanne Larisch vom Verband der Bibliotheken des Landes NRW am Montag (2.11.).

↑Zurück zur Themenübersicht

Private Feiern und Veranstaltungen: Hochzeitsfeiern und Beerdigungen erlaubt

Standesamtliche Hochzeiten sind auch im November möglich. Foto: Patrick Pleul / dpa





Veranstaltungen und Versammlungen, die nicht unter besondere Regelungen der Coronaschutzverordnung fallen, sind bis zum 30. November untersagt. In der Verordnung sind Beerdigungen und standesamtliche Trauungen explizit vom Verbot ausgenommen.

Bußgeld gegen Veranstalter von „großen Festveranstaltungen“: 5000 Euro

Bußgeld gegen Teilnehmer an „großen Festveranstaltungen“: 250 Euro

Institutionen, Gesellschaften, Parteien und Vereine dürfen unter besonderen Umständen Versammlungen abhalten, wenn diese aus „triftigem Grund“ im November stattfinden müssen.

Bußgeld gegen Veranstalter von Versammlungen, die nicht unter die Ausnahmeregeln fallen: 1000 Euro

Bußgeld gegen Teilnehmer an Versammlungen, die nicht unter die Ausnahmeregeln fallen: 250 Euro

↑Zurück zur Themenübersicht

Tourismus in NRW wird für vier Wochen eingeschränkt

Touristische Übernachtungen sind in NRW im November verboten. Der eigene dauerhaft abgestellte Wohnwagen darf genutzt werden. Foto: Olaf Fuhrmann / FUNKE Foto Services

Das Übernachten innerhalb von NRW aus touristischen Zwecken ist bis 30. November verboten. Touristische Übernachtungen, die nach dem 29. Oktober (Donnerstag) angetreten worden sind, sind nicht erlaubt. Der eigene dauerhaft abgestellte Wohnwagen oder die eigene Ferienwohnung dürfen genutzt werden. Reisen aus geschäftlichen Gründen bleiben erlaubt.



Bußgeld gegen Inhaber von Übernachtungsmöglichkeiten zu touristischen Zwecken bei Nichtbeachtung: 5000 Euro

Bußgeld gegen Gast bei Inanspruchnahme von Übernachtungsmöglichkeiten zu touristischen Zwecken: 250 Euro

Busreisen und sonstige Gruppenreisen mit Bussen zu touristischen Zwecken sind bis zum 30. November unzulässig.

Bußgeld gegen Betriebsinhaber bei Nichtbeachtung: 5000 Euro

Bußgeld gegen Teilnehmer bei Nichtbeachtung: 250 Euro

Bestimmungen zur Einreise aus Risikogebieten

Wer aus einem Risikogebiet nach Nordrhein-Westfalen einreist, muss sich an die Coronaeinreiseverordnung (PDF) halten. Ab dem 9. November gilt eine neue Fassung – zunächst bis zum 30. November. Das sind dich wichtigsten Bestimmungen:

Personen, die sich innerhalb der letzten zehn Tage vor der Einreise nach NRW in einem Risikogebiet aufgehalten haben, müssen sich sich unverzüglich zuhause in Quarantäne begeben. Das NRW-Gesundheitsministerium spricht auch von „Absonderung“. Diese Quarantäne soll für zehn Tage eingehalten werden.

Zudem muss die Person das örtliche Gesundheitsamt informieren. Zur Beschleunigung des Meldeverfahrens soll ein digitales Meldesystem eingeführt werden. Reisende sollen sich dabei vor der Einreise unter www.einreiseanmeldung.de anmelden. Die Daten werden nach offiziellen Angaben verschlüsselt und nur dem zuständigen Gesundheitsamt zugänglich gemacht. 14 Tage nach der Einreise sollen sie automatisch wieder gelöscht werden. Die Seite soll am 8. November freigeschaltet werden.

Wer nicht unter die Ausnahmeregeln fällt, kann sich künftig nicht mehr unmittelbar nach Einreise „frei testen“. Frühestens ab dem fünften Tag nach Einreise könne nun ein Test durchgeführt werden. Im Fall eines negativen Ergebnisses werde damit die Quarantäne beendet. „Die Testung ist für die Betroffenen kostenlos und wird über den Gesundheitsfonds abgerechnet“, hieß es weiter.

Ausnahmen von der Quarantänepflicht gelten etwa für Durchreisende, im Grenzverkehr mit den Niederlanden, Belgien und Luxemburg für bis zu 24 Stunden oder Grenzpendler, die mindestens einmal wöchentlich an ihren Wohnsitz in NRW zurückkehren. Auch für Besuche enger Verwandter, Urlaubsrückkehrer oder Teilnehmer an Sportveranstaltungen sind Ausnahmen möglich.

↑ Zurück zur Themenübersicht

(red mit dpa)