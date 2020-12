Corona: Messe boot Düsseldorf wird auf April 2021 verschoben

Der Lockdown Light bis Anfang Januar verlängert, die Zahl der Corona-Infektionen in Deutschland nach wie vor auf zu hohem Niveau: Die Veranstalter der Wassersportmesse boot 2021 in Düsseldorf haben daraus jetzt die Konsequenzen gezogen: Die Messe wird auf April nächsten Jahres verschoben.

Statt vom 23. bis 31. Januar soll die boot 2021 nun vom 17. bis 25. April verteilt auf alle der 17 Messehallen in Düsseldorf laufen. Das kündigte Wolfram Diener, Chef der Messe Düsseldorf, am Donnerstag an. Der Termin sei „mit Bedacht gewählt“, sagte Diener: „Wegen zahlreicher Expertenaussagen gehen wir davon aus, dass sich die Corona-Lage mit hoher Wahrscheinlichkeit durch die derzeitigen Maßnahmen in nahezu allen europäischen Ländern bis zum Frühjahr 2021 beruhigen wird.“

Unterdessen hat die Messe Düsseldorf bekannt gegeben, dass alle anderen dort bis Ende April 2021 geplanten Messen abgesagt worden sind: Dies betrifft alle Fach-Messen wie interpack, „Pro Wein“ oder „drupa“. Sie sollen 2022 wieder, je nach ihrem Messe-Turnus, stattfinden.

boot Düsseldorf: Das Frühjahrsgeschäft ist eh’ hin

Die boot-Premiere 1969 war damals im November, seit 1972 läuft die boot, inzwischen Europas größte Wassersport-Messe, stets Ende Januar. Doch Corona macht nun eine neue Planung nötig.

Die Messe Düsseldorf glaubt, dass der April angesichts der Pandemie als Zeitpunkt sehr passend sei: „Die Verschiebung der boot ins Frühjahr kommt dem Kauf- und Buchungsverhalten der Wassersportfreunde entgegen“, begründet boot-Projektleiter Petros Michelidakis: „Langfristige Urlaubs- oder Freizeitorganisation kann momentan nicht stattfinden. Die Klientel unserer Aussteller wird deshalb eine boot im April begrüßen, um sommerliche Wassersportaktivitäten planen zu können.“

Veranstalter sahen sich mit boot 2021 „auf Kurs“

Auch im April setzt die Messe auf ihr Hygiene-Konzept, das erstmals beim Caravansalon Ende September erprobt wurde. Dabei galt in allen Hallen unter anderem eine Maskenpflicht. Großen Wert wurde zudem auf Abstands- und Hygieneregeln gezählt und eine konsequente Kontaktverfolgung unter Besuchern bei möglichen Corona-Infektionen. Die Zahl der Besucher war auf 20.000 Personen pro Tag gedeckelt. Über 600 zusätzliche Ordnungskräfte kümmerten sich unter anderem darum, Menschenansammlungen zu verhindern.

Ende September hatten die „boot“-Macher noch die Hoffnung Planung geäußert, wie geplant im Januar zu starten. In Sachen Anmeldungen sei man „auf Kurs“, hieß es, der Anmeldestand entspreche insgesamt dem Niveau von 2019 , teilten die Veranstalter mit. Nahezu alle Hersteller von Booten und Yachten, die auch 2020 an Bord waren, seien wieder dabei, hieß es. Bis auf wenige Ausnahmen hätten auch die Ausrüster ihre Teilnahme an der boot wieder zugesagt. (dae)